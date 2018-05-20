|Скончался народный писатель и драматург Кыргызстана Кочкон Сактанов
07:32 22.05.2018
Бишкек. 21 мая. КирТАГ – Мунара Боромбаева. Скончался народный писатель и драматург Кыргызстана Кочкон Сактанов. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры, информации и туризма КР в понедельник.
Народный писатель Кыргызстана, знаменитый драматург Кочкон Сактанов скончался на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Писателя не стало 20 мая.
Творческая деятельность писателя началась с произведения "Учоонун журогу" ("Сердца трех") в 1968 году.
Является автором многих исторических произведений, так же соавтором пьесы "Курманджан датка" совместно с великим писателем Тологоном Касымбековым.
Кочкон Сактанов родился 10 октября 1942 года в селе Кен-Жылга Алайского района Ошской области.
В 1967 году закончил факультет филологии, получил образование журналиста.
Является автором таких произведений, как "Письмо матери", "Стремление", "Алымбек датка", "Наследие", "Жизнь после Сталина" и многих других повестей и романов.