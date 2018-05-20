Скончался народный писатель и драматург Кыргызстана Кочкон Сактанов

07:32 22.05.2018 Бишкек. 21 мая. КирТАГ – Мунара Боромбаева. Скончался народный писатель и драматург Кыргызстана Кочкон Сактанов. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры, информации и туризма КР в понедельник.



Народный писатель Кыргызстана, знаменитый драматург Кочкон Сактанов скончался на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Писателя не стало 20 мая.

Творческая деятельность писателя началась с произведения "Учоонун журогу" ("Сердца трех") в 1968 году.

Является автором многих исторических произведений, так же соавтором пьесы "Курманджан датка" совместно с великим писателем Тологоном Касымбековым.

Кочкон Сактанов родился 10 октября 1942 года в селе Кен-Жылга Алайского района Ошской области.

В 1967 году закончил факультет филологии, получил образование журналиста.

Является автором таких произведений, как "Письмо матери", "Стремление", "Алымбек датка", "Наследие", "Жизнь после Сталина" и многих других повестей и романов. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - kyrtag.kg

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