|Саммит ШОС пройдет на родине Конфуция, - Ю.Паниев
07:26 22.05.2018
В Циндао впервые соберутся лидеры "большой евразийской восьмерки"
Китай в четвертый раз председательствует в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), саммит которой состоится 9–10 июня в Циндао. Хотя до встречи в верхах остается почти три недели, она уже привлекает повышенное внимание в 18 государствах, в той или иной степени вовлеченных в орбиту ШОС. По охвату населения и территории, экономическому весу и военному потенциалу эта организация формально стала крупнейшей в Евразии.
Выбор места проведения саммита ШОС совсем не случаен. Большинство лидеров, в том числе президент России Владимир Путин, в Пекине и Шанхае уже неоднократно бывали. А Циндао, как заметил заместитель генсекретаря городского правительства Чжан Циндун, – мегаполис с богатой историей, самобытной культурой и привлекательной архитектурой. У города-порта на Желтом море достаточно большой опыт проведения международных мероприятий, притом что он является важным звеном транспортно-экономического коридора "Один пояс – один путь". А эта инициатива хозяина саммита и председателя КНР Си Цзиньпина является главной движущей силой современного развития Китая. Как, впрочем, и философия Конфуция (он как раз родом из провинции Шаньдун), которая считается стержнем мировоззрения Поднебесной.
Все работы по приведению в порядок внешнего облика 9-миллионного города и модернизации его транспортной инфраструктуры уже завершены. В распоряжение иностранных делегаций отведено 12 отелей, 8 гостиниц предназначено для представителей китайских и зарубежных СМИ. Всего в Циндао ожидается свыше 30 тыс. участников саммита и гостей, в том числе представителей влиятельных международных организаций. Помимо профессионалов всех их будут обслуживать примерно 2 тыс. волонтеров, которых отбирали среди студентов вузов провинции Шаньдун. За обеспечением порядка будут следить не только полицейские и военные, но и несколько тысяч дружинников. Заседания форума пройдут в обновленном международном конгресс-центре площадью 50 тыс. кв. м – там, где во время летней Олимпиады-2008 находилась база парусного спорта.
После перехода год назад председательства в ШОС к Китаю в стране было проведено более 100 мероприятий в области региональной безопасности, экономики, образования и культуры, рассказал заместитель директора департамента Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Лю Бинь. Главными целями своего председательства Пекин заявил сплочение государств-членов, укрепление так называемого шанхайского духа и повышение эффективности и влиятельности ШОС. Тем более что встреча в верхах в Циндао станет первой после расширения организации.
На саммите в Астане в 2017 году к ШОС в качестве полноправных членов присоединились Индия и Пакистан. Это возложило на Китай особую ответственность. "Задача на данном этапе – встроить новых членов в сотрудничество, которое развивалось на протяжении 17 лет существования ШОС. Шаги, которые предлагает Пекин, предусматривают как плавное вхождение новых членов, так и использование совместного потенциала в интересах дальнейшего развития организации, – отметил генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов. – В этой связи саммит станет историческим событием, так как впервые пройдет в формате "евразийской восьмерки".
С вступлением Индии и Пакистана потенциал ШОС в области борьбы с терроризмом и распространением наркотиков значительно вырос, поскольку у Дели и Исламабада имеется огромный опыт противодействия и тому и другому злу. Вместе с тем с присутствием в организации этих двух стран были связаны серьезные опасения, так как они состоят в откровенно враждебных отношениях по целому ряду позиций. Впрочем, процесс притирки новых членов проходит легче, чем предполагалось.
По словам Алимова, на саммите ожидается принятие главами государств и правительств 17 документов. Кроме того, в их присутствии должно быть подписано еще 8 соглашений. Одним из ключевых документов станет Циндаоская декларация, в которой будет отражена консенсусная позиция всех участников ШОС по ситуации в регионе.
Другим важным документом будет Обращение к молодежи. Из более чем 3,12 млрд человек, проживающих на пространстве ШОС, около 2 млрд – молодые люди. "Они часто являются объектом деструктивных сил, – подчеркнул генсек ШОС. – Нам очень важно, чтобы молодежь была ограждена от радикальных идей и попыток вовлечения в экстремистские организации. Поэтому акцент на работу с молодежью будет сделан очень серьезный".
Что же касается дальнейшего расширения ШОС, то оно на предстоящем саммите не запланировано.
Юрий Паниев
Зав. отделом международной политики "Независимой газеты"
Пекин–Циндао
22 мая 18