Саммит ШОС пройдет на родине Конфуция, - Ю.Паниев

07:26 22.05.2018 В Циндао впервые соберутся лидеры "большой евразийской восьмерки"



Китай в четвертый раз председательствует в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), саммит которой состоится 9–10 июня в Циндао. Хотя до встречи в верхах остается почти три недели, она уже привлекает повышенное внимание в 18 государствах, в той или иной степени вовлеченных в орбиту ШОС. По охвату населения и территории, экономическому весу и военному потенциалу эта организация формально стала крупнейшей в Евразии.



Выбор места проведения саммита ШОС совсем не случаен. Большинство лидеров, в том числе президент России Владимир Путин, в Пекине и Шанхае уже неоднократно бывали. А Циндао, как заметил заместитель генсекретаря городского правительства Чжан Циндун, – мегаполис с богатой историей, самобытной культурой и привлекательной архитектурой. У города-порта на Желтом море достаточно большой опыт проведения международных мероприятий, притом что он является важным звеном транспортно-экономического коридора "Один пояс – один путь". А эта инициатива хозяина саммита и председателя КНР Си Цзиньпина является главной движущей силой современного развития Китая. Как, впрочем, и философия Конфуция (он как раз родом из провинции Шаньдун), которая считается стержнем мировоззрения Поднебесной.



Все работы по приведению в порядок внешнего облика 9-миллионного города и модернизации его транспортной инфраструктуры уже завершены. В распоряжение иностранных делегаций отведено 12 отелей, 8 гостиниц предназначено для представителей китайских и зарубежных СМИ. Всего в Циндао ожидается свыше 30 тыс. участников саммита и гостей, в том числе представителей влиятельных международных организаций. Помимо профессионалов всех их будут обслуживать примерно 2 тыс. волонтеров, которых отбирали среди студентов вузов провинции Шаньдун. За обеспечением порядка будут следить не только полицейские и военные, но и несколько тысяч дружинников. Заседания форума пройдут в обновленном международном конгресс-центре площадью 50 тыс. кв. м – там, где во время летней Олимпиады-2008 находилась база парусного спорта.



После перехода год назад председательства в ШОС к Китаю в стране было проведено более 100 мероприятий в области региональной безопасности, экономики, образования и культуры, рассказал заместитель директора департамента Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Лю Бинь. Главными целями своего председательства Пекин заявил сплочение государств-членов, укрепление так называемого шанхайского духа и повышение эффективности и влиятельности ШОС. Тем более что встреча в верхах в Циндао станет первой после расширения организации.



На саммите в Астане в 2017 году к ШОС в качестве полноправных членов присоединились Индия и Пакистан. Это возложило на Китай особую ответственность. "Задача на данном этапе – встроить новых членов в сотрудничество, которое развивалось на протяжении 17 лет существования ШОС. Шаги, которые предлагает Пекин, предусматривают как плавное вхождение новых членов, так и использование совместного потенциала в интересах дальнейшего развития организации, – отметил генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов. – В этой связи саммит станет историческим событием, так как впервые пройдет в формате "евразийской восьмерки".



С вступлением Индии и Пакистана потенциал ШОС в области борьбы с терроризмом и распространением наркотиков значительно вырос, поскольку у Дели и Исламабада имеется огромный опыт противодействия и тому и другому злу. Вместе с тем с присутствием в организации этих двух стран были связаны серьезные опасения, так как они состоят в откровенно враждебных отношениях по целому ряду позиций. Впрочем, процесс притирки новых членов проходит легче, чем предполагалось.



По словам Алимова, на саммите ожидается принятие главами государств и правительств 17 документов. Кроме того, в их присутствии должно быть подписано еще 8 соглашений. Одним из ключевых документов станет Циндаоская декларация, в которой будет отражена консенсусная позиция всех участников ШОС по ситуации в регионе.



Другим важным документом будет Обращение к молодежи. Из более чем 3,12 млрд человек, проживающих на пространстве ШОС, около 2 млрд – молодые люди. "Они часто являются объектом деструктивных сил, – подчеркнул генсек ШОС. – Нам очень важно, чтобы молодежь была ограждена от радикальных идей и попыток вовлечения в экстремистские организации. Поэтому акцент на работу с молодежью будет сделан очень серьезный".



Что же касается дальнейшего расширения ШОС, то оно на предстоящем саммите не запланировано.



Юрий Паниев

Зав. отделом международной политики "Независимой газеты"



Пекин–Циндао

22 мая 18 Источник - ng.ru

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