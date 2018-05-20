Русские идут! Хиллари Клинтон выступила в Йельском университете в шапке-ушанке (не юмор)

07:02 22.05.2018 Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон примерила шапку-ушанку



Экс-госсекретарь США и бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон, выступая перед выпускниками Йельского университета, продемонстрировала "русскую шапку". Об этом сообщило издание ABC News.



Таким образом Клинтон присоединилась к традиции университета надевать необычные головные уборы на выпускной.



"Если вы не можете одолеть их, то присоединитесь к ним", - заключила она, поднеся шапку к своей голове.



21 мая 2018, Бишкек - ИА "24.kg", Анастасия МОКРЕНКО Источник - 24.kg

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