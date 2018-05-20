Аркадаг назначил министром автотранспорта... начальника облУВД

01:18 22.05.2018 Бердымухамедов объявил 6 выговоров и назначил полицейского министром



Строгие выговоры объявлены за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей серьезные недостатки в работе.



Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов уволил заместителя министра обороны, объявил шесть строгих выговоров и назначил полицейского министром автомобильного транспорта на совместном заседании правительства и Государственного совета безопасности, сообщает Sputnik Казахстан.



Подполковник Ровшен Оразмамедов освобожден от должности заместителя министра обороны - начальника главного управления гражданской обороны и спасательных работ министерства обороны Туркменистана за серьезные недостатки, допущенные в работе.



"Строгий выговор объявлен министру обороны Яйлыму Бердиеву за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля над деятельностью подчиненного ему личного состава", - цитирует издание "Золотой век" подписанное президентом Туркменистана постановление.



Кроме того, за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, серьезные недостатки, допущенные в работе, строгие выговоры объявлены заместителю председателя кабинета министров Дадебаю Амангелдиеву, хякиму города Ашхабада Шамухаммеду Дурдылыеву, министру коммунального хозяйства Мыратниязу Абилову, начальнику службы "Тürkmenhowaýollary" Доврану Сабурову, а также управляющему делами аппарата президента Туркменистана и кабинета министров Хаджымырату Хаджымырадову.



Также сообщается о новых назначениях. Министром автомобильного транспорта назначен подполковник полиции Ораздурды Суханов. Постановлением президента он освобожден от должности начальника управления полиции Дашогузского велаята в связи с переходом на другую работу.



При этом заместитель министра автомобильного транспорта Гараев Джумагелди Гелдимырадович освобожден от временного исполнения обязанностей министра автомобильного транспорта Туркменистана. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - news.daitsuna.com

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