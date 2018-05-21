Вашингтон требует от Тегерана безоговорочной капитуляции, - "Къ"

00:33 22.05.2018 Госсекретарь США Майк Помпео выдвинул 12 требований к Ирану



Иран должен прекратить разрешенное ему по ядерной сделке 2015 года обогащение урана, предоставить инспекторам доступ ко всем своим объектам, перестать поддерживать повстанцев-хуситов в Йемене, вывести свои силы из Сирии и прекратить угрожать Израилю, заявил новый госсекретарь США Майк Помпео. Выступая в американском исследовательском центре Heritage Foundation, он назвал 12 пунктов, выполнения которых власти США требуют от Ирана. Взамен Вашингтон обещает снять с Тегерана все ныне действующие односторонние санкции и не вводить новые, а также полностью восстановить экономические и дипломатические связи с Ираном. Впрочем, требования США заведомо сформулированы так, чтобы Иран от них отказался.



Госсекретарь Майк Помпео впервые с утверждения своей кандидатуры Конгрессом выступил с программным заявлением. Свою речь в Heritage Foundation бывший глава ЦРУ посвятил отношениям США с Ираном после объявленного 8 мая одностороннего выхода Вашингтона из иранской ядерной сделки (Совместного всеобъемлющего плана действий; СВПД) 2015 года.



Майк Помпео объявил, что Белый дом готовит "жесточайшие санкции в истории" и применит их, если Тегеран не выполнит 12 его условий. "Этот список может выглядеть длинноватым, но он лишь отражает объем зловредной активности Ирана",- пояснил госсекретарь.



Вашингтон требует от Тегерана:



1. Предоставить инспекторам Международного агентства по атомной энергии неограниченный доступ ко всем своим военным объектам.

2. Сообщить агентству обо всех предыдущих военных аспектах ядерной программы и прекратить такую работу таким образом, который бы поддавался проверке.

3. Прекратить обогащение плутония, включая закрытие реактора на тяжелой воде.

4. Прекратить распространение баллистических ракет.

5. Остановить программу разработки носителей ядерного оружия.

6. Освободить всех задержанных "по абсурдным обвинениям" американских граждан и граждан стран-союзниц США.

7. Вывести все силы "под иранским командованием" из Сирии.

8. Перестать угрожать Израилю.

9. Прекратить поддерживать хуситов в гражданской войне в Йемене.

10. Прекратить поддерживать "террористические группировки на Ближнем Востоке, включая "Хезболлу", "Хамас", палестинский "Исламский джихад" и "Аль-Каиду"".

11. Уважать суверенитет правительства Ирака.

12. Прекратить поддерживать талибов в Афганистане.



Майк Помпео остановился в одном шаге от того, чтобы заявить о взятом курсе на смену власти в Иране. "В конце концов иранские граждане должны будут решать судьбу своего правительства,- заметил он.- Если они примут решение быстро, это будет прекрасно. Если же они этого не сделают, мы будем придерживаться вышеуказанной политики до тех пор, пока не добьемся своего".



В случае выполнения условий Вашингтона Тегерану Майком Помпео было обещано "снятие всех санкций, восстановление дипломатических и коммерческих отношений, помощь в модернизации экономики".



Госсекретарь США также заявил, что Вашингтон в курсе расхождений во взглядах на иранскую проблему в США и Европе. "Я знаю, что наши европейские союзники могут попытаться придерживаться старого соглашения в этой сфере,- заметил он, имея в виду СВПД.- Они знают нашу позицию".



Майк Помпео предупредил, что США намерены "наказать" те европейские компании, которые будут, вопреки санкциям, сотрудничать с Тегераном на условиях ядерной сделки 2015 года.



Евросоюз тем временем впервые за долгое время пошел на открытую конфронтацию с США, объявив, что будет придерживаться ядерной сделки 2015 года и готов компенсировать своим фирмам потери от американских санкций, если те решат продолжить сотрудничество с Ираном. "Мы послали сообщение нашим иранским друзьям, что до тех пор, пока они будут придерживаться соглашения, европейцы будут соблюдать свою часть,- сообщил в минувшую пятницу еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете.- Они подтвердили, что со своей стороны собираются придерживаться того же самого". Более того, он заявил, что европейцы собираются "нарастить закупки иранской нефти", чтобы помочь экономике страны.



Ранее глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявлял, что выход США из ядерной сделки 2015 года "дискредитирует Вашингтон как заслуживающего доверия члена международного сообщества". Он также поблагодарил ЕС за поддержку и заявил, что Иран пока не собирается выходить из соглашения.



Сегодня высокопоставленный иранский чиновник прокомментировал агентству Reuters непосредственно высказывания Майка Помпео: "Америка хочет надавить на Иран, чтобы он сдался и принял их незаконные требования. Заявления Майка Помпео ясно показывают, что США преследуют цель смены режима в Иране".



Выдвинутые Майком Помпео требования Иран выполнять не будет, уверен эксперт ПИР-центра Андрей Баклицкий. "Это возврат в 2003 год, когда все требовали от Ирана не обогащать уран, но это привело лишь к тому, что Тегеран стал наращивать число центрифуг и готовить атомную бомбу,- пояснил "Ъ" эксперт.- Кампанию мирового давления на Тегеран организовать уже не удастся. В 2010 году к ней присоединились все страны, и это позволило достичь результата, сейчас же Вашингтону не удается убедить даже ЕС, не говоря уже о России или Китае".



Михаил Коростиков

21 мая 18 Источник - kommersant.ru

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