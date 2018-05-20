Вышел в свет труд "Вооруженное восстание в Монголии в 1932 г." С.Кузьмина и Ж.Оюунчимэг

00:22 22.05.2018 Была ли гражданская война в Монголии, или История одного события



Авторы могли бы назвать свою книгу "Гражданская война в Монголии"



У меня в руках книга "Вооруженное восстание в Монголии в 1932 г." российского и монгольского авторов С. Л. Кузьмина и Ж. Оюунчимэг. Книга затрагивает малоизвестную, драматическую и очень болезненную для монголов тему - историю. Историю восстания как обычных монголов, так и монголов-аристократов против той власти.



Непосредственной причиной восстания был "левый курс", проводившийся Монгольской Народно-революционной партией (МНРП) под влиянием ВКП (б) и Коминтерна. Восстание охватило четыре аймака северо-западной Монголии и продолжалось с апреля по ноябрь 1932 года. Руководителями восстания в основном выступали представители духовенства. Основную часть рядовых повстанцев составляли миряне, преимущественно простые араты, а также многочисленные представители МНРП и местной бюрократии. Специальное исследование показало, что это восстание соответствовало всем критериям гражданской войны. Предположения о том, что оно было инспирировано Японией или Панчен-ламой IX, не подтверждаются документами.



Что касается самой книги, то она - результат упорного труда авторов и их кропотливого исследования. Это чувствуется сразу.



Если не вспоминать прошлое, история вскоре превращается в пустую легенду или вообще забывается. Забытая история иногда опускается до уровня анекдота. Не последнюю роль в сохранении истории страны играют действия властей или же их бездействие. Например, в памяти современного населения Монголии об этой драматичной для малочисленного народа трагедии остался только один анекдот о том, как жители сомона и участники восстания привязывали танк на кожаный ремешок, а одна мудрая старушка посоветовала им поджечь танк с помощью топленого масла. Однако благодаря этому анекдоту сегодня ясно, какое оружие применяли стороны. Если у повстанцев оружие было примитивным, например, лук и стрелы, копья, кремневые ружья и в лучшем случае винтовки Бердана или, как тогда говорили монголы, - "бярдаан", то на стороне власти была бронетехника и даже аэропланы. Авторы опубликовали фотографии этих боевых машин, и читателям сразу становится понятно, насколько мощная техника была использована против народных повстанцев.



Если честно, молодые и даже зрелые люди Монголии знают об этих событиях только по вышеупомянутому анекдоту. И это - настоящая трагедия. Хотел бы подчеркнуть, что эта книга стала бесценным подарком для народа Монголии и не только. Она дает людям возможность узнать об этих трагических событиях и ликвидировать белое пятно в знаниях истории своей страны.



Авторы исследовали использовали многочисленные исторические документы, привели множество фактов и источников. Книга написана ясным языком фактов того времени, события изложены в строгой исторической последовательности. Таким образом, их книга-исследование стала документальной, но это не мешает ей оставаться очень интересной и познавательной.



Ответственный редактор книги - доктор исторических наук, зав. сектором Монголии отдела Кореи и Монголии ИВ РАН В. В. Грайворонский подчеркнул, что сам факт возникновения открытых вооруженных антиправительственных выступлений, мятежей и восстания, организованных феодалами и ламами и поддержанных аратами-скотоводами в ряде аймаков Монгольской Народной Республики, по существу свидетельствовал о серьезном провале, крупном поражении внутренней политики "левацкого" руководства Монголии того времени. отмечу, что эта внутренняя политика была разработана при непосредственном участии Коминтерна и руководства СССР. Руководство Коминтерна и ВКП (б) основную вину за этот провал и временное поражение возложило на руководство МНРП, которое допустило "левацкие" ошибки в ходе реализации совместно разработанного политического курса, направленного на конфискацию имущества феодалов и экономическое ослабление ламства.



Авторы в первую очередь поставили цель - проанализировать ход и последствия восстания, методы борьбы, соотношение сил сторон. А также попытались выяснить причины этого восстания. В книге авторы подробно описали события того времени.



Кроме того, эта книга должна быть очень интересна для бурят и калмыков - народов монгольского происхождения, проживающих в РФ. У бурят сложилось неверное представление о том, что среди монгольских народов репрессиям подверглись лишь буряты, а халхасцев репрессии почти не задели, и они остались почти нетронутыми властями "красных". Именно эта книга и развеет данную иллюзию, и докажет, что в Монголии не только буряты были репрессированы. Репрессии коснулись всех слоев общества и всех монгольских народностей. Все прошли через эти муки. Повстанцы жестоко обращались с пленными, использовали древние монгольские методы казни, например вынимали сердце у живого человека для "туг тахих" - обычая "чествовать" или радовать сердцем боевое знамя. Представители власти тоже не церемонились. Например, отряд Улзийбата взял в плен 1500 повстанцев и казнил на месте 285 из них. В бою с ними было убито 615 повстанцев. Суд Завханского аймака взял в плен 600 человек, 242 из них были казнены. ГВО Хубсугульского аймака взяли в плен 2117 повстанцев, из них было казнено 260 человек.



Хотя долгое время считалось, что восстание было инициировано Панчен-ламой IX, Японией и Китаем, но, по словам авторов, это не подтверждено. И. В. Сталин издал указ: "…ЦК и правительство МНРП должны объявить, что главари повстанцев являются агентами китайских и особенно японских империалистов, стремящихся лишить Монголию свободы и независимости, что они ввиду этого будут вести с ними непримиримую борьбу до полного уничтожения…" Эти ужасающие слова повлекли за собой не менее страшные последствия. Именно так начались репрессии - репрессии в Монгольской Народной Рреспублике (Их Хэлмэгд??лэлт или "Великие репрессии") - массовые репрессии конца 30-х годов XX века, затронувшие все население Монголии, включая высших руководителей МНРП и руководство МНРА, буддийское духовенство, интеллигенцию и зажиточных аратов. Проводились они параллельно с "Большим террором" в СССР, при участии советских органов НКВД и в соответствии с личными указаниями И. В. Сталина.



В этом восстании приняли участие почти 10?000 монголов, и до сих пор никто из них не реабилитирован. По всем признакам, по масштабу и количеству участников это было не просто восстание, а самая настоящая гражданская война. Авторам можно было смело назвать книгу "Гражданская война Монголии ХХ века". Восстали против правительства МНР наиболее населенные аймаки страны: Хубсугульский, Архангайский, Увэрхангайский, Завханский, Дербет, отчасти Алтайский и Южно-Гобийский аймаки. Сведения о потерях в разных источниках сильно различаются. Предполагается, что было убито до 8?10 тыс. человек, причем число убитых повстанцами во много раз меньше общего числа жертв восстания. Начавшаяся 11?12 апреля 1932 года гражданская война пришла, чтобы в течение нескольких лет собрать урожай из 40 тысяч жертв - монголов.



Книга Сергея Кузьмина и Жугдэрнамжилын Оюунчимэг стала бесценным историческим документом по истории Монголии, когда-либо опубликованным на русском языке. Каждый, кто чтит историю и считает себя частью своей Родины, кто готов восстанавливать и беречь память о своих предках, обязан прочитать эту книгу.



Татар овогт Сосорбарамын Майдар Источник - REGNUM

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