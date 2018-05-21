Правительство Пашиняна в мягких объятиях англосаксов, - А.Цуканова

20:00 21.05.2018 "Народный премьер" щедро раздает власть друзьям и сопартийцам



"Если в парламенте мы являемся "правительством меньшинства", то за его стенами мы являемся "правительством большинства"", – сказал на днях премьер-министр Армении Никол Пашинян любопытствующей прессе.



Однако то, что улица безусловно поддерживает не только его, а и министров, – неочевидно. Пока правительство выглядит чересчур пестрым: в нем собрались и специалисты, и люди с улицы. Чего следует ожидать от столь разношерстной компании, народ еще не разобрался. А разговоры о молодости и обновлении недолговечны – розы эмоциональной поддержки новой армянской власти могут быстро увянуть, если новые министры, еще вчера и не мечтавшие получить в управление целую Армению, завтра не справятся. Страну трясет от протестов, "бархатная революция любви" полыхает по городам и весям, уже не вызывая ассоциаций ни с бархатом, ни с любовью. Люди выходят на улицы теперь уже не только для того, чтобы сменить власть в мэрии Еревана или села Норакерт, но и с тем, чтобы подвигнуть новую власть скорейшим образом взяться за их насущные проблемы. Что ответит на это команда Пашиняна, пока сказать сложно.



Ясно одно – часть власти Никол Пашинян просто раздал в качестве награды за поддержку своим друзьям и соратникам по партии "Гражданский договор" и блоку "Елк". Ясно и другое – в новом правительстве Армении ясно виден "англосаксонский след", как на уровне получения образования рядом министров, так и на уровне их участия в работе НПО, сидящих на грантах Сороса и NED (американский Национальный фонд демократии). С проектами NED "Гражданский договор" связан давно и прочно, к примеру на уровне программы IFDC (ее координатором в Армении был Арарат Мирзоян, нынешний первый вице-премьер).



В руках безусловных профессионалов, обладающих большим опытом государственного управления, оказались только три портфеля – министра обороны, министра иностранных дел и министра финансов. С некоторыми оговорками сюда же можно отнести также министров сельского хозяйства и экономического развития.



Что до ближайшего окружения нового премьер-министра Армении, то есть руководителя аппарата и вице-премьеров, на три должности из четырех назначены сопартийцы по "Гражданскому договору": 30-летний выпускник Международного университета Монако Эдуард Агаджанян, 39-летний депутат Арарат Мирзоян, 29-летний магистр финансов, получивший эту квалификацию в Queen Mary University of London, четвертый же – банкир Мгер Григорян, по совместительству работавший советником в армянском офисе Всемирного банка. Компания по меньшей мере странная, и уж никак она не вписывается в тот образ, который предлагал в своем лице Никол Пашинян народу, – простого человека с рюкзачком. Теперь, поговаривают, рюкзак вслед за премьер-министром носят охранники.



Новоназначенный министр диаспоры Мхитар Айрапетян провозгласил важнейшей программной целью своей партии (и своей личной целью) создание в Армении двухпалатного парламента, в одной из палат которого будут восседать исключительно представители диаспоры. Кроме того, он собирается к 2020 году увеличить численность населения Армении за счет возвращения в страну армян со всего мира до 4 миллионов человек. Насколько соотносится с понятием суверенитета палата парламента, в которой заседают иностранные граждане, в свои молодые годы Айрапетян вряд ли представляет. Как и способ завлечения репатриантов. Он – специалист по методике ненасильственных протестов и акций неповиновения. Возглавлял НПО "Центр гражданского образования и расширения возможностей молодежи" (американский грантовый проект по линии "продвижения демократии").



Это назначение по откликам в прессе и социальных сетях, пожалуй, самое скандальное – министра 28 лет от роду не воспринимают всерьез. Пишут и о том, что внезапно свалившаяся на него власть вскружила молодому человеку голову, в своем рабочем кабинете он принимает друзей, с которыми приятно проводит время.



Еще одно назначение, которое многие в Армении считают очень странным, – личный репетитор Никола Пашиняна по английскому языку Лилит Макунц заняла должность министра культуры Армении. 34-летняя сотрудница Американского корпуса мира, дипломница Летней школы Флетчера в Университете Тафта в США, бывший начальник отдела международных отношений и сотрудничества Российско-Армянского университета собирается "ломать стереотипы". "Всем тем, кто желает узнать, какое я имею отношение к культуре, отвечаю с любовью. Культура - это я, она во мне, как и в каждом из нас", – написала она в ответ на недоумение по поводу своего назначения.



Министром образования Армении стал преподаватель востоковедения Ереванского государственного университета Араик Арутюнян. Он за последнее десятилетие сделался известен благодаря учреждению молодежной инициативы HIMA, с 2011 года входит в совет этой НПО. Как минимум две идеи этой организации вызвали в свое время огромный общественный резонанс в Армении: требование HIMA закрыть российские миграционные офисы, дабы армяне не уезжали в РФ, и "Мы против иноязычных школ". HIMA пыталась обвинить Россию в том, что программа "Соотечественники" направлена на выезд армян с родины и является угрозой национальной безопасности Армении. С 2014 года Арутюнян является членом Международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International. Он – соратник Пашиняна по партии "Гражданский договор", одно время был ее руководителем, ныне – член правления. Сейчас он обещает, что "все будет хорошо, все вопросы будут решены и наша образовательная система будет совершенствоваться с каждым днем".



Из среды западных НПО и новоназначенный министр здравоохранения Арсен Торосян. Он имеет профильное образование – общественное здравоохранение и его организация. Руководил НПО Real World, Real People (помощь и поддержка ВИЧ-инфицированным людям и больным СПИДом). Организация эта интересна плотным сотрудничеством с другой НПО – "Женский ресурсный центр" (Womens Resourse Centre), сыгравшей не последнюю роль в "бархатной революции" в Армении. Министр обещает ввести в стране систему обязательного медицинского страхования и всеми силами поддерживать национальную программу иммунизации. Торосян очень активен в социальных сетях, ряд его высказываний в адрес противников иммунизации вызвал шквал критики, после чего министр был вынужден извиниться и ограничить доступ к своему профилю Facebook.



Министр территориального управления и развития Сурен Папикян – тоже партийный босс "Гражданского договора". Так же, как и Никол Пашинян, он проводит прямые трансляции со своей страницы в Facebook, призывая граждан не тревожиться в отношении назначений губернаторов. "Как и в случае других назначений, будьте уверены, что премьер-министр Республики Армения сделает правильный выбор и у вас будут такие должностные лица, которые со всей ответственностью будут нести возложенное на них бремя", – говорит он, намекая на то, что с правительством в целом и с его назначением в частности Пашинян не ошибся.



Министром юстиции Армении стал депутат Национального собания Артак Зейналян, герой войны в Арцахе, врач и правозащитник. В 2016 году посольство США в Армении наградило его титулом "Правозащитник года". Двумя годами ранее он получил премию ОБСЕ "Всеобщее право". Фракция "Елк" представляла кандидатуру Зейналяна на пост президента РА, но не смогла собрать в парламенте голоса, необходимые для выдвижения. Одно из первых заявлений нового министра юстиции – о намерении правительства создать независимый антикоррупционный орган, который "будет владеть необходимыми инструментами и гарантиями" и "осуществлять меры по предотвращению коррупции, оперативно-разведывательные и следственные функции". Он также призвал сторонников "Сасна црер", блокировавших проспект Аршакуняц в Ереване, "отдавать отчет" в своих действиях. "Каждый должен отдавать отчет себе и своим действиям, чтобы не причинить вред другим. Это касается и сторонников группы "Сасна црер". В стране произошла уникальная революция, и каждый из нас ответственен за нее", – заявил Зейналян. Не поддержал министр и желающих отправить в отставку генерального прокурора Армении. "Высший судебный совет и генпрокурор были избраны, и мы не станем предпринимать никаких действий, противоречащих принципу разделения власти", – сказал он.



К числу назначений, которые пока не слишком понятны в Армении, можно отнести отданное "царукяновцам" кресло министра транспорта и информационных технологий Ашоту Акопяну, много лет проработавшему в следственных органах. Ему куда больше подходила бы должность главы независимого антикоррупционного органа, о котором говорил министр юстиции, но судьба в лице премьер-министра Никола Пашиняна распорядилась иначе.



Не имеет опыта в государственном управлении и министр труда и социальных вопросов Мане Тандилян, в 2017 году избранная депутатом Национального собрания Армении от блока "Елк". Получив в Ереванском государственном университете образование историка, она продолжила образование в Американском университете, получила квалификацию магистра бизнес-управления. До взлета политической карьеры работала финансовым аналитиком и бухгалтером. Пока люди, которые обращаются за помощью, путают ее с Лилит Макунц (в правительстве Армении всего две женщины). Новоназначенный министр уже получила первые вызовы в виде социальных протестов по разным поводам, но пока от нее никаких ярких заявлений не прозвучало.



Зато бывший министр труда и социальных вопросов РА Артур Григорян (2010-2012 годы) получил куда более приятное кресло – теперь он возглавляет ведомство энергетических инфраструктур и природных ресурсов. Сменил специализацию и бывший министр спорта и по делам молодежи Грачья Ростомян – теперь он будет занят чрезвычайными ситуациями.



К числу сильных назначений Пашиняна эксперты относят:



– назначение выпускника Военно-дипломатической академии РФ, бывшего заместителя министра обороны и министра чрезвычайных ситуаций Давида Тонояна министром обороны РА. С 1998 года Тоноян был вовлечен в работу с НАТО, в 2004-2007 годах представлял в альянсе Вооруженные силы Армении, трудился начальником управления международного военного сотрудничества и оборонных программ министерства обороны, возглавлял управление оборонной политики. Потом замещал министра, после этого стал во главе МЧС, и вот – министр обороны. Тоноян более двадцати лет шагал по ступенькам карьерной лестницы, это отличает его от команды соратников Никола Пашиняна, впрыгнувшей в министерские кресла едва ли не с улицы;



– назначение постпреда Армении в ООН Зограба Мнацакяна министром иностранных дел. Глава армянского внешнеполитического ведомства – выпускник факультета международных экономических отношений МГИМО, прошедший стажировку в посольстве СССР в США, работавший дипломатом в Великобритании и Швейцарии, представлявший Армению в Совете Европы, а с 2014 года – в ООН;



– назначение министром финансов Атома Джанджугазяна, бывшего главного казначея министерства финансов и экономики Армении. В 1991 году выпускник Государственного инженерного университета Армении начинал в министерстве финансов с должности техника, а затем инженера-программиста. Учился в США, Австрии, Японии. Интересно, что в 2000 году прошел курс в Гарвардской школе права в США "Управление конфликтами и их предводительство".



Блок министров, которые смотрятся в своих креслах органично и не вызывают вопросов по крайней мере на первоначальном этапе работы правительства:



– министр спорта и по делам молодежи Левон Вардарян, прежде служивший советником и помощником у тех, кто занимал эту должность;



– министр сельского хозяйства, бывший губернатор Ширакской области и заместитель министра территориального управления и развития Артур Хачатрян. За ним тоже тянется "англосаксонский след": в 1996 году получил квалификацию магистра бизнес-управления, отучившись в Американском университете Армении, а 2001 году подтвердил ее в престижном Imperial College London;



– министр охраны природы Эрик Григорян, экологический эксперт Центра образовательных программ, финансируемых Всемирным банком;



– министр экономического развития и инвестиций Армении Арцвик Минасян, экономист, математик, юрист, бывший министр экономики, а затем министр охраны природы РА. В 2016 году армянская пресса уже задавалась вопросом: "Сможет ли Арцвик Минасян сформулировать экономический курс Армении и дорожную карту его достижения?" Похоже, вопрос актуален и сегодня.



А пока граждане Армении привыкают к новым лицам в правительстве, Никол Пашинян не останавливается – не вся еще власть в руках у соратников. Еще один парень с улицы – политолог и участник протестов "Отвергни Сержа" - назначен секретарем Совета национальной безопасности Армении. Его выход к народу в социальных сетях из нового рабочего кабинета закончился скандалом: в открытый доступ попали секретные документы, к которым Григорян теперь имеет доступ. Он, кстати, тоже закончил Американский университет Армении и ранее работал в Transparency International, из которой, как известно, торчат уши и Сороса, и NED, и ряда других фондов, специализация которых – "продвижение демократии".



Арина ЦУКАНОВА | 21.05.2018 Источник - fondsk.ru

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