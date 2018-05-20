Близ Алматы будут строить еще один горнолыжный курорт - Тургень

19:52 21.05.2018 Еще один горнолыжный курорт планируют построить близ Алматы



О строительстве еще одного горнолыжного курорта в Тургеньском ущелье в Алматинской области заявил заместитель председателя правления АО "НК "КазахТуризм" Тимур Дуйсенгалиев на встрече по разработке концепции мастер-плана Алматы, передает корреспондент МИА "Казинформ".



Тимур Дуйсенгалиев отметил, что за последний месяц достаточно активно обсуждалось развитие туризма на самом высшем уровне, и начата активная работа по реализации конкретных предложений.



"Один протокол обсуждаем, второй будет готов в ближайшее время, работа над ним началась после посещения Главой государства побережья озера Алаколь. По первому протоколу мы в четверг собирались у Аскара Узакбаевича (Мамина- Первого заместителя Премьер-Министра РК), и один из главных вопросов- выделение двух уровней потенциально перспективных в плане туризма объектов, которые будут поддержаны как республиканским бюджетом, так и всеми возможностями национальной компании, рассчитываем на участие наших бизнесменов, инвесторов и других заинтересованных сторон",- пояснил Тимур Дуйсенгалиев.



Всего по Казахстану в первый уровень вошли 63 объекта в различных регионах, их потенциальная емкость достаточно высокая. За точку отсчета брали показатель - если в год объект посещает или будет посещать не менее 50 тысяч человек, то он достаточно привлекательный и может служить региональным магнитом.



В то же время по поручению вице-премьера определены 14 проектов, которые будут являться якорными для всей страны, визитной карточкой Казахстана, туда будут привлечены государственные инвестиции, которые, по оценкам "КазахТуризма", составят порядка 3,5 млрд долларов. 7 объектов находится в Алматинской области. По словам заместителя председателя "КазахТуризма", это комплекс

национальных парков: Чарын предлагается сделать образцовым, озеро Алаколь (с обоих берегов 1,1 млн человек в год, потенциал до 2,5 млн), южное побережье Балхаша(до 400-500 тыс человек в год), горнолыжный парк.



"Горнолыжный парк включает в себя весь комплекс существующих горнолыжных курортов. Протяженность трасс планируемого курорта в Тургене составит порядка 180 км, единовременное количество лыжников более 30 тысяч, гостиничных номеров, которые будут расположены в органичных альпийских деревушках, составит 24 тысячи человек. Инфраструктура позволяет говорить, что это крупнейший хаб в Центральной Азии и пространстве СНГ. Рядом три нацпарка, серьезная зона- БАК, дорога, которая позволяет выступить дополнением к якорному направлению. Можно развивать агротуризм, все активные виды туризма круглый год. При условии реализации проекта будет создано порядка 30 тысяч рабочих мест. Создаются объекты, благодаря которым большая часть населения на востоке от Алматы будет вовлечена в туристскую отрасль",- сказал Тимур Дуйсенгалиев.



Он пояснил, что еще в конце 80-х годов 20-го века иностранные специалисты обследовали все горы Заилийского Алатау, и для строительства горнолыжного курорта рекомендовали плато в междуречье рек Тургень - Кайрак. Работы по проектированию остановил развал СССР. Недавно, в период борьбы Алматы за зимнюю Олимпиаду, международных экспертов снова попросили все обследовать, и они подтвердили, что это место обладает всеми необходимыми достоинствами для строительства международного горнолыжного комплекса. И даже удаленность плато Ойкарагай от Алматы на расстоянии 100 км (85 км от алматинского аэропорта) специалистами оценивается как преимущество Тургенского проекта.



Отметим, что другие якорные республиканские проекты расположены в Щучинско-Боровской зоне и вокруг Астаны, также это Шалкар-Имантауская зона в СКО, зона пляжного туризма Мангыстау и другие. Также начато обсуждение переформатирования национальных парков.



"В нацпарках есть разные зоны, в том числе туристическая. Туризм не собирается лезть в заповедные зоны, площади особого режима. Но предполагается, что будет создана рабочая группа, которая отработает зоны ответственности. Никто не отдаст нацпарки под управление турфирмам, но будет возможность национальным туроператорам получить обязательства по устойчивому развитию только туристской зоны в нацпарке",- пояснил Тимур Дуйсенгалиев.



По его мнению, эта программа позволит привлечь лучшие мировые практики в туристическую отрасль Казахстана и станет своего рода госпрограммой в сфере отечественного туризма. Источник - inform.kz

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