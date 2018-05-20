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Кыргызско-таджикская граница трещит по швам, - З.Миракилов
18:59 21.05.2018

На границе Гафуровского района Согдийской области Таджикистана ежедневно происходит незаконный ввоз, или попросту говоря контрабанда горюче смазочных материалов (ГСМ), со стороны Ляйлакского района Баткенской области Кыргызстана. Подобные противозаконные действия можно также обнаружить по всему периметру таджикско-кыргызской границы. Занятие контрабандой ГСМ привлекает граждан обеих стран своей существенной разницей в стоимости топлива в этих двух государствах - чуть ли не в два раза.

Этот вид теневой экономики развит на наиболее уязвимых, то есть технически плохо оснащенных участках границы. Незаконная переправа нефтепродуктов в соседнюю страну кормит почти половину населения Баткенской области и Гафуровского района Согдийской области. Несмотря на то, что автодорога Баткент-Ляйлак находится в сильно изношенном состоянии, по ней прут китайские "HOWO" с цистернами, в которых можно залить до 40 тонн ГСМ. По некоторым данным владельцы "HOWO" с каждого рейса получают прибыль около 10 тысяч долларов США! Неплохие деньги, ради которых можно рисковать.

А если риск почти отсутствует, так как в Ляйлакском районе имеется участок пути, который принадлежит таджикской стороне. Водители контрабандисты из КР без каких-либо препятствий заезжают на территорию РТ, как бы транзитом, сливают все контрабандное топливо покупателям, затем, якобы продолжая свой путь, возвращаются на территорию КР (при въезде, пограничники цистерны не проверяет). В этом приграничном районе бензозаправки растут как грибы после дождя. Только вдоль автотрассы Уджан-Канибадам функционируют более 15 точек реализации ГСМ. Исходя из этого, нетрудно предположить, что по такому надежному маршруту, минуя всякой госпошлины, могут также передвигаться другие контрабандные товары, включая оружие и наркотики.

А еще хуже, такой прозрачностью границы вполне могут воспользоваться так называемые трансграничные преступные группировки и осуществлять свои преступные замыслы. Разочаровывает то, что большинство жителей обеих государств, вовлеченных в контрабандную сделку, не осознают, что совершают преступление. Они понимают, что все это противозаконно, но воспринимают это, как часть повседневных человеческих отношений граждан двух добрососедских стран.

Нельзя сказать, что на данном участке пограничники, спецслужбы, таможенники работают спустя рукава, но тем не менее, они изо всех сил стараются и свой план выполнить и не обидеть перевозчиков. Ибо каждый прогон приносить им тоже немалый куш.

Как сделать, чтобы криминал, коррупция, беспредел на таможнях не стал олицетворением Кыргызстана и Таджикистана? Учитывая, что таможенные органы играют важную роль в пополнении госбюджета, а также в обеспечении национальной безопасности, контролируют перемещение через границу товаров и транспортных средств, проявление коррупции в таможенных органах может нанести серьезный ущерб экономической безопасности страны. Сотрудники и чиновники, совершая коррупционные правонарушения, не просто нарушают закон, но и подрывают авторитет государственной власти в глазах рядовых граждан, люди теряют веру в действительность и эффективность государственных органов.

Исходя из сложившейся ситуации, можно выделить следующие причины коррупционных преступлений со стороны правоохранителей Кыргызстана и Таджикистана: ощущение нестабильности, низкая зарплата, отсутствие четкой регламентации действий сотрудника и должного контроля за его работой. А еще лучше, если борьба с коррупцией в таможенной сфере будет проводиться комплексно и системно, то есть будут задействованы меры организационного, экономического, правового, информационного и кадрового характера.

Забир Миракилов

Источник - ЦентрАзия
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