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Путин, пора решать с Донбассом, - А.Родкин
18:25 21.05.2018

Как остановить затянувшуюся войну и навести порядок в общественной жизни



Болит душа за Донбасс. Свела ведь жизнь с этой землей, не отпускает.

Горловка снова в подвалах. Жители, в смысле. Дети. И смерти. Постоянно. Не только в окопах - мирных жителей смерти. Ну и не только Горловка…

Итак, три вещи на сегодняшний день, когда Донецкой истории вот уже четыре года, являются однозначно неприемлемыми: "прилеты", то есть усиление обстрелов и продолжение смертей; внутренняя ситуация в республиках; и положение ополченцев и политэмигрантов в России.

Я, увы, давно не куратор, не представитель ДНР, не член Комитета Совета Федерации РФ по общественной поддержке Юго-Востока Украины и уж тем более не верховный главнокомандующий. Поэтому не люблю бросаться рецептами. Что толку, если не имеешь пока возможности их применить?

Но уже наболело, выскажусь. Все ведь реально. Даже без присоединения к России и без заталкивания в состав Украины. В смысле - без высокой геополитики, мы правда не знаем многого, а там явно некий торг на высшем уровне идет, и, возможно, очень неглупый.

Не про "хитрый план" вовсе, просто объективно. Ну, сами посудите - куча народа кричит/обличает про Российские войска в Донбассе в 14-м, а пресловутая Псаки и военное руководство НАТО невнятные цитаты из соцсетей приводит. Порошенко то с паспортами какими-то, тот еще с чем клоунаду устраивает.

Оно, конечно, над Порошенко, "тупыми америкосами" и лично Псаки ржать легко и приятно.

Да и впрямь имело место некое донецкое "Чудо на Марне": в первой декаде августа 14-го Донецк в кольце, а потом - ка-а-а-ак, раззудись рука, поднялись вдруг шахтеры, да и погнали регулярную армию Незалежной. Вместе с бронетехникой. Аж до Мариуполя.

А ведь масштабные боевые действия российских частей ни от американских спутников, ни от мобильников с камерами (которые по нашим временам у каждого бойца, что украинского, что нашего) - ну никак не спрячешь.

И если был "заход" - о нем знают точно. Однако же - Псаки, соцсети и так далее.

Уж простите, что так туманно, потому что не приучен на такие темы. Это все к тому, что принципиальное решение о будущем и статусе Донбасса - это уж точно не мой уровень. Вот и не будем об этом. Реально очень все неоднозначно.

А теперь пойдем по возрастанию важности проблем, которые решить можно и должно без геополитики.
1.Ополченцы и эмигранты.

Которых то и дело на ридну Украину из России выдать пытаются. В теме многие, расписывать не стану. Не в российском ФМС дело, конечно. И разгильдяев среди ополченцев хватает, и совсем непонятно, если по закону, что с эмигрантами из Харькова, Одессы, Херсона и так далее делать.

Но раз уж, мягко говоря, довольно творчески с российским законодательством в ходе всей этой истории обходились (и в куда более серьезных моментах) - то пора уже придумать некий статус для этих людей. "Лица, перемещенные в связи с событиями на Украине", например. Проверять, понятно, контролировать. Их ведь не так много. А то прям вдруг такая законность наступила - только держись. Стыдно это очень.

2.Внутри республик.

Сегодняшний Донбасс в широких кругах российской общественности имеет репутацию "банановых республик" африканского типа со всем набором соответствующих "радостей", а вовсе не витрины Русского мира. Лугандон, короче. И это совсем не на пользу России, мягко говоря, особенно для внутренней ситуации. Хуже всего - дончанам.

Можно справедливо винить в этом руководство республик. Но главная вина однозначно лежит на российских кураторах, а не на людях, вынесенных "наверх" революционной волной. Нынешняя ситуация - прямое отражение российских проблем и порядков. Просто карикатурное и с поправкой на персоналии - отважные революционеры не часто бывают хорошими управленцами. А еще часто у власти оказываются и не сильно отважные, и не сильно честные, и даже не совсем как бы революционеры.

Население Донбасса может и должно жить лучше. Много надежд сейчас возлагается на отставку Суркова. Но я, простите, не верю в злокозненную диктатуру Владислава Юрьевича.

Нормальная кадровая политика, исходящая не из симпатий и интриг, а из эффективности; с должным контролем соответствующих органов - способна быстро и кардинально улучшить ситуацию.
3.Главное - "прилеты".

Война в Донбассе должна быть реально остановлена, а не так, как сейчас. Там живые люди. С обоих сторон причем.

Понятно, что взлом обороны с обоих сторон - это кровь, и много. Но хотя бы надежно "заморозить" ситуацию можно.

Не выполняет Украина пресловутые Минские соглашения - ну все уже, слишком затянулась пауза и дипломатическая игра. Можно, скажем, объявить ЛДНР "русскоязычными территориями, не контролируемыми правительством Украины". Так ведь и есть, верно? И события в Донбассе - это прежде всего следствие именно внутриукраинских процессов. Только уже без "минских" "отдельных районов" - в таком псевдостатусе жить недопустимо больше.

Ввести миротворцев - просто потому, что вооруженные силы Украины явно мир и порядок принести в Донецк и Луганск не могут, а больше соседей нет (белорусам разве предложить?). Увешать линию соприкосновения видеокамерами, на весь мир транслировать, ОБСЕ за уши таскать везде под камеры.

Ничего мы, мол, у Украины не отбираем, а просто исходим из реальной многолетней уже ситуации у своих границ, с учетом просьб и требований населения территорий.

Не худо бы российские паспорта выдавать, куда проще юридически будет. Но если никак пока - ладно. Пусть оно по международному праву Украиной считается (как и сейчас, кстати), Бог с ним.

Главное - чтобы люди не гибли.

Андрей Родкин - общественный деятель, экс-руководитель Пресс-службы "Единой России", один из участников создания Донецкой Народной Республики; находится под персональными санкциями Евросоюза, США и ряда стран.
21 мая 18

Источник - svpressa.ru
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