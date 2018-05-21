Виндзорские проказники. Свадьба соек.., - Эдуард Лимонов

17:31 21.05.2018 Эдуард Лимонов: Виндзорские проказники



Сериал для домохозяек: про свадьбу принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл



"Виндзорские проказницы" - название пьесы Шекспира. Написана пьеса в 1597 году и "носит откровенно фарсовый характер", - подсказывает Википедия.



Состоялся современный вариант "Виндзорских проказников", также носивший откровенно фарсовый характер.



Вововсю лысеющий с затылка принц Гарри взял в жены скорее кофейного цвета американскую актрису Меган Маркл.



Это неравный брак во многих отношения, Меган старше принца Гарри на три года и у нее африканские корни, ее мать афроамериканка. То есть отныне в венах королевского дома будет, если Меган Маркл родит Гарри одного или более детей, будет течь и негритянская кровь.



Нам русским татарам, собственно, все равно, но все же, королевский британский дом и негритянская кровь? Нет-нет, упаси Боже, мы не расисты и все же, королевский британский дом… Хочется воскликнуть: "Этого только нам и не хватало!"



К тому же принц Гарри взял в жены разведенку - это второй брак Меган Маркл.

В истории Великобритании уже была одна американка, правда не негритянских кровей, белая, и она якобы внесла некий дизаккорд в британскую королевскую семью. Звали ту американку Бесси Уоллис Симсон.



Домохозяйки всего мира верят в то, что Эдвард VIII-й, король Великобритании с января по декабрь 1936 года, вынужден был отречься от престола в декабре 1936 года, якобы по причине острой испепеляющей его любви к американке Симпсон. Это однако сказка для домохозяек.



На самом деле король Эдвард был другом и поклонником нацистской верхушки Германии, был попросту говоря, фашистом. И его попросту заставили отречься от престола, поскольку его дальнейшее пребывание на британском троне неизбежно привело бы к переходу Великобритании в лагерь нацистских государств.



Интересно, что после отречения король и миссис Симпсон получили титул герцога и герцогини Виндзорских.



Показательно также то, что первое, что они сделали после отречения - нанесли визит в Германию, встречались с Гитлером и Герингом и бывший король приветствовал своих нацистских товарищей нацистским приветствием.



Но возвратимся в наше с вами время. Среди гостей, помимо уже сильно лысого старшего брата принца Генри, - принца Вильяма, присутствовали такие нестандартные мужчины и прославленные девушки, как Элтон Джон и Серена Вильямс - могучая теннисная лошадь, состоящая из мышц и сухожилий.



Свадьба состоялась в церкви в Виндзоре, в готической часовне Святого Георгия.



Принц Гарри женился на американской актрисе: Как это было

Вероятно отождествляющая себя с чернокожим населением планеты и вероятнее всего пламенная борец за равенство чернокожих с белыми, Меган Маркл пригласила на церемонию венчания американского епископа, - чернокожего священника Карри.

И он прочитал проповедь в дополнение к отечественной британской проповеди архиепископа Кентерберийского.



Американский священник вдоволь поразмахивал руками, покричал, повертелся в разные стороны, чем ввел в состояние шока старенькую английскую королеву. И не только ее. Цитирую одно из российских СМИ: "Ужас читался на лице сэра Элтона Джона."



Поскольку вся планета знает что "сэр" Элтон Джон женат на мужчине, то может быть ужас читался и на лице американского епископа, увидевшего на церемонии нетрадиционного сэра среди почетных гостей?



И чей ужас был больше?



Не совсем понятно, что заставляет британскую королевскую семью якшаться с таким экстравагантными персонажами как Элтон Джон или Серена Уильямс или экстравагантные супруги Бэкхем, - красавиц футболист, давно уже не играющий в футбол, но присутствующий на всех светских тусовках планеты.



Может быть обыкновенное тщеславие, желание спрыснуть живой водой свою вообще-то музейную династию, не знаю.



Но более чудаковатой и противоестественной компании я уверен, в готической часовне Святого Георгия не собиралось.



Я бы сказал, что на свою неравную, но толерантную во всех отношениях свадьбу, Гарри и Меган Маркл собрали всех выдающихся фриков британско-американского мира.

Разве что Мэрилина Мэнсона не хватало в этой компании.

21 мая 18 Источник - svpressa.ru

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