Иранский рикошет... в казахстанскую экономику, - Петр Своик

12:22 21.05.2018 Иранский рикошет



Выход США из ядерной сделки с Ираном отразится и на Казахстане - не столько изменениями нефтяных цен, сколько геополитическим эхом



Уже вторую неделю весь мир встревоженно гудит, обсуждая выход США из ядерной сделки с Ираном, - событие действительно чрезвычайное и чреватое. Чреватое разветвлениями в трудно прогнозируемые, но тоже с перспективой развития в чрезвычайные геополитические последствия. Как это отразится на Казахстане, тем более что мы не только тоже нефтяная страна, но и непосредственно - через Каспий - граничащая с Ираном?



Быстро напрашивающийся ответ: мировые цены на нефть подскочат, кое-кто называет даже 100 долларов за баррель. Хорошо это для нас? Хорошо. Однако не факт, что цены подскочат, и уж точно факт, что этот подскок сам по себе не решит в одночасье наши экономические проблемы. Для начала уясним себе, почему не стоит ждать долгосрочного роста мировой цены на бочку нефти.



Сейчас ежедневная мировая потребность в нефти составляет порядка 98 млн. баррелей. Иран же после подписания сделки и снятия санкций вышел на 3,8 млн. баррелей в день (для сведения - Казахстан добывает 1,8 млн.). Для Исламской Республики такое восстановление объемов чрезвычайно важно, но для мирового рынка это менее 4 процентов. Не бог весть что, как говорится. Поэтому нефтяные цены если и шелохнутся, то очень быстро успокоятся.



Что же касается нашей выгоды, то в прошлый раз (см. "Нацбанк идет ва-банк?", "Время" от 10.5.2018 г.) мы с вами установили: обрастание внешними заимствованиями и иностранными инвестициями вымывает из нашей экономики валюты больше, чем мы зарабатываем на сырьевом экспорте. И из такого положения линейного выхода нет - только через принципиальное изменение самой модели. Что самостоятельно сделать нам точно не удастся. Другое дело, что вся глобальная экономическая модель, встроенной частью которой являемся и мы, все более трещит и расходится по швам. И именно в таком контексте разрыв ядерной сделки - событие фактически переломное: односторонний выход мирового гегемона из подписанного шестеркой ведущих стран и одоб­ренного Совбезом ООН договора открывает новый этап глобальной неупорядоченности.



Хотя действия Дональда ТРАМПА как раз и логичны, и предсказуемы: в кои-то веки избранный президент США не забывает свои предвыборные обещания, а последовательно их выполняет. Кандидат Трамп обещал не допустить создания фактически уже обговоренной зоны свободной торговли с Европой - и не допустил (вдобавок сорвал тщательно готовящееся до него азиатско-тихоокеанское партнерство). Обещал начать торговую войну с Китаем - начал, обещал выйти из иранской ядерной сделки - и вышел.



С одной стороны, от такого подхода к политике просто башню сносит. У нас любой районный аким ведет себя на порядок солиднее: не ругается с прессой, не позволяет (или почти не позволяет) себе экстравагантных слов и поступков. А тут глава мировой державы идет вразнос! С другой стороны, ведь кто-то же такого президента выбрал! Причем до того, как за него проголосовали избиратели, в дело включились достаточно мощные силы, у которых получилось сделать его кандидатом от системной партии.



То есть тут индивидуальная эксцентричность Дональда Джона Трампа не вдруг начала расшатывать системные основы геополитической конструкции, а была использована для кому-то понадобившейся разборки и системной переделки этой самой конструкции. Значит, чтобы понять последствия всего этого для Казахстана, нам стоит заглянуть поглубже, кому и почему это понадобилось. Отвечая на этот вопрос, мы обнаружим, между прочим, что та самая постигшая нас экономическая (а значит, и социальная, и политическая) исчерпанность нашей периферийной экспортно-сырьевой модели нависла и над развитыми государствами.



Для уяснения сего факта лучше всего оттолкнуться от главного лозунга президента Трампа "Сделаем Америку снова великой!". Но к чему приложить определение "снова"? Не к временам же президентов ОБАМЫ или КЛИНТОНА? Нет, это отсыл к эпохам ТРУМЭНА и ЭЙЗЕНХАУЭРА, когда поднявшиеся на Второй мировой войне Соединенные Штаты стали величайшей в мире державой, насыщенной промышленностью и не тянущим карманы золотым запасом. Они одни имели ВВП больше, чем весь остальной мир, задавали тон в техническом прогрессе и ушли далеко вперед по уровню жизни. Но отнюдь не доминировали!



Мировое доминирование к дяде Сэму пришло с глобальным распространением доллара, а за это дядюшка заплатил… деиндустриализацией! Да-да, не удивляйтесь. Ведь если вы собираетесь массово экспортировать такой товар, как деньги, то вам надо наращивать массу импорта, отказываясь от развития собственного товарного производства. А чтобы деньги, которые вы просто печатаете, принимали у вас как самый главный и надежный товар, вы должны демонстрировать по всему долларовому миру свою военную, информационную и идеологическую мощь.



И вот когда все достигнуто, наступает естественный предел долларовой экспансии. Со времен президента РЕЙГАНА экономики развитых стран расширяются за счет перекредитования: население, корпорации и сами государства получают все новые кредиты при снижении их стоимости. Это обеспечивало рост долговой пирамиды при неувеличении затрат на ее обслуживание. Но сегодня доведенная фактически до нуля стоимость первичного кредита перестала воспроизводить уже саму основу такой модели - ростовщический капитал. На кону повышение базовой ставки, однако даже небольшой обратный ход ведет к неподъемному повышению стоимости обслуживания гигантской долговой массы… со всеми отсюда вытекающими.



А когда нет хода ни вперед, ни назад, можно отпрыгнуть вбок - от однополярной глобализации к разделу сфер влияния между глобальными игроками. Чем и занимается нынче товарищ Трамп. Не слишком последовательно (из-за жесточайшего сопротивления американского же "глубинного государства"), но неуклонно.



Следовательно, и у нас появляется необходимая возможность готовиться к иным экономическим и политическим раскладам.



Петр СВОИК, Алматы Источник - Время

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