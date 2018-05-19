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Абрамовичу не дают британскую визу. На очереди - Алишер Усманов?
12:01 21.05.2018

Абрамовичу отказано в праве посещать Британию

Сергей Гурьянов

Несколько недель назад у бизнесмена Романа Абрамовича истекла британская виза инвестора, новую ему не выдали, сообщают СМИ.

Предыдущая виза у Абрамовича истекла больше трех недель назад. Новую ему не выдали, при этом, по данным источника, официального отказа в выдаче новой визы не было, документы продолжают рассматриваться, сообщает The Bell.

По данным базы ADS-B Exchange, которая агрегирует данные с транспондеров самолетов по всему миру, в последний раз личный Boeing 767 Абрамовича был в Лондоне 1 апреля.

При этом источники в окружении Абрамовича отмечают, что у бизнесмена не запросили никаких дополнительных документов для проверки виз, выданных богатым россиянам, которую проводит МВД Великобритании.

Из-за того, что Абрамовичу не продлили визу, он не смог присутствовать на финале Кубка Англии, где его "Челси" одержал победу над "Манчестер Юнайтед".

Позже источник из окружения российского бизнесмена заявил, что Абрамовичу не отказывали в выдаче инвестиционной визы, а проблема заключается в затянувшейся процедуре продления.

Абрамович занимает 13-ю позицию в списке самых богатых жителей Великобритании. В 2003 году он приобрел за 140 млн фунтов стерлингов английский футбольный клуб "Челси" и фактически перебрался жить в Великобританию.

У Абрамовича множество активов в Британии: доля в 2,44 млрд долларов в международной металлургической компании "Евраз"; доля в футбольном клубе "Челси" на сумму 1,45 млрд долларов; особняк в Кенсингтоне (200 млн долларов), доля в компаниях сотовой связи Truphone (110 млн долларов), производителе золота Highland Gold (53 млн долларов), производителе синтетического жидкого топлива Velocys (12 млн долларов), разработчике электрических элементов AFC Energy (6 млн долларов).

В конце марта стало известно, что в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Лондон выдал ордера на арест "российского имущества сомнительного происхождения".

Мэй также пригрозила заморозить государственные счета России, если будет доказана их возможная угроза для жизни и имущества британских граждан.

Источник - Взгляд
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