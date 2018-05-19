 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Интеллигенция в России приказала долго жить, - Дженк Башламыш
11:58 21.05.2018

Достоевский и русские интеллигенты

Дженк Башламыш (Cenk Başlamış)
Medya Gunlugu, Турция

В России умы растеряны. Когда говорится об "умах", говорится о мозгах России, а именно о людях просвещенных, интеллигентах… По крайней мере так считает журналист Петр Романов. Он даже идет еще дальше и говорит: "Класс интеллигенции в России приказал долго жить".

В силу того что при переписи населения не спрашивают: "Вы интеллигент?" - понять, сколько настоящих интеллигентов осталось в 143-миллионной России, сложно. И все же при взгляде на общую ситуацию, государство и его представителей, общество, поведение людей, их приоритеты и СМИ действительно трудно говорить о наличии какой-либо истинно интеллигентной среды. Но правильный ли это критерий? И, самое главное, что значит "интеллигент"?

Это понятие проистекает из латинского и отчасти русского языков… В первый момент на ум приходит такое его определение, как "образованный человек", но и оно упрощает это понятие. В качестве эквивалента в османском языке можно назвать слово "алим", то есть знающий, ученый. Современный термин "просвещенный" не отражает смысла в полной мере, и, пожалуй, самый простой аналог - "мыслитель".

Родоначальником интеллигенции в России считается император Петр I, познакомивший страну с западным стилем мышления. До революции 1917 года и официальные власти, и простой народ с подозрением смотрели на класс интеллигенции. После революции большевики употребляли термин "слой" или "прослойка", предполагавший в том числе презрительное отношение. Ленин был более прямолинеен и говорил об интеллигентах как о "нечистотах".

Любопытное совпадение: спустя 70 лет антикоммунистический писатель Александр Солженицын оказался по одну сторону баррикад с Лениным и обвинил советскую интеллигенцию в "идеологической проституции". А класс русской интеллигенции, по его мнению, умер.

И вот журналист Романов снова поднял на повестке дня дискуссию, которой Россия почти не придает значения. Романов дает простое определение "интеллигента": человек, который мыслит и пытается принести пользу для общества и всех вокруг. В этом и заключается главная проблема. С точки зрения Романова, ситуация в России печальная. В обществе, политике, СМИ - всюду Романов видит моральную и культурную деградацию. По его выражению, в России нет такого понятия, как "класс интеллигенции".

Романова не утешает и то, что Достоевский в свое время говорил: "Нас всего-то может тысяча человек", - имея в виду мыслителей. "Многие бывшие интеллигенты, поумнев, перешли в разряд интеллектуалов средней руки, - говорит Романов. - Они слишком озабочены личным счетом в банке, личной дачей, личным имиджем, но никак не болением за всех и вся вокруг. А именно это и отличало когда-то истинного русского интеллигента от прочих граждан. Вместо интеллигентов нам упорно подсовывают девушек и бабушек шоу-бизнеса. Только вот страну они изменить не могут…"

И сетования Романова нельзя назвать несправедливыми. После распада Советов Россия переживает период аналогично тому, с чем столкнулась Турция после 1980 года. Это время, когда обогащение любым способом ценится больше всего и не возбраняется.

А большинство тех, кто выражает недовольство получением прибыли незаконным или неэтичным путем, по сути ратуют за то, чтобы подавить в себе чувство зависти. Как ни странно, у кого-то это душевное состояние доходит до получения удовольствия от страданий собственного соседа. Русские издавна гордились самобытностью своей культуры. С превращением мира в глобальную деревню в нем стала доминировать популярная культура, и места для самобытности не осталось.

На самом деле Романов, который озадачился темой интеллигенции, кажется, не возражает против этого. В жизни все относительно - и наряду с критиками популярной культуры, есть и ее апологеты. В конце концов это личный выбор. По сути главное, что его волнует, - это следующий вопрос: "Неужели в этой огромной стране нет ни одного истинного интеллигента?"

Романов сам же дает ответ: "Дай Бог, если ошибаюсь, но у нас не осталось ни одного интеллигента даже на общенациональные похороны, чтобы торжественно поплакать о том, что мы потеряли". Романов, наверное, рассердится, если нас услышит, но спор на тему "Где же наши интеллигенты?" во многом напоминает жалобы каждого стареющего поколения, которые начинаются словами: "А вот в наше время…".

Каждое поколение считает себя более умным, чем предыдущее, и более мудрым, чем последующее. При этом часто забывают о том, что все должно оцениваться в рамках своего времени и своих условий. Конечно, в России не исчез класс интеллигенции. Но в этот переходный период он не смог в достаточной степени выполнить миссию - повести за собой общество.

Источник - Иносми
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1526893080
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