Неприкосновенность экс-президента Киргизии. Почему и за что ее могут лишить, - 24.kg

08:59 21.05.2018 Депутаты Жогорку Кенеша поддержали предложение члена фракции "Онугуу-Прогресс" Исхака Масалиева о разработке закона о механизме лишения неприкосновенности экс-президентов страны.



Он отметил, что такой процедуры в законодательстве Кыргызстана до сих пор нет, что не позволяет при необходимости привлекать бывших глав государства к уголовной ответственности.



Как лишить экс-президента неприкосновенности



Нардеп пояснил ИА "24.kg", что речь не о лишении бывших президентов статуса "экс", а лишь о снятии с них неприкосновенности. "Механизмов этого нет. Законодательно они не прописаны. Я только думаю над тем, как их разработать", - сказал Исхак Масалиев.



Если бывшего президента осудят в рамках уголовного дела, то статуса "экс" и всех привилегий он лишится автоматически.



Исхак Масалиев



Депутат V созыва Феликс Кулов отметил: бывшего президента лишат статуса "экс" только в этом случае, если выяснится, что, управляя страной, он совершил преступление, причем особо тяжкое, и его вину докажут в суде.



"Парламент лишить его этого статуса не может, нет такой нормы в законе. То есть надо полностью изменить закон о гарантиях экс-президента и определить, за что именно лишать его неприкосновенности. Но не статуса", - сказал Феликс Кулов.



Это уже прерогатива суда, а не депутатов Жогорку Кенеша.



Феликс Кулов



По мнению доктора юридических наук Канатбека Азиза, решить вопрос неприкосновенности может и Жогорку Кенеш, пользуясь своим исключительным правом высшего законодательного органа.



"То есть можно прописать эту процедуру и закрепить ее законодательно. Создать депутатскую комиссию, определить, в чем конкретно президент виноват, и потом отправить материалы в Генеральную прокуратуру для возбуждения уголовного дела", - подчеркнул Канатбек Азиз.



Парламент же может и на основании собранных доказательств поднять вопрос и о лишении бывшего главы государства статуса "экс".



Канатбек Азиз.



Сейчас к уголовной или административной ответственности после ухода с поста (если речь не о принудительной отставке. - Прим. ИА "24.kg") бывшего президента привлечь нельзя. "Я предлагаю оставить все привилегии. Но четко прописать в законе, в каких случаях экс-лидер страны лишается неприкосновенности и кто именно должен давать согласие на это", - пояснил Исхак Масалиев.



Какие привилегии у экс-президента



Кроме неприкосновенности, у бывшего главы Кыргызстана есть и другие приятные бонусы:

•пожизненная пенсия в размере 75 процентов от заработной платы;

•право жить в Государственной резиденции и пользоваться государственной дачей;

•он и члены его семьи пользуются бесплатным медицинским обслуживанием в спецполиклинике;

•бывший глава государства может бесплатно использовать любые государственные учреждения для проведения мероприятий;

•за ним закреплены служебная машина с личным водителем и государственная охрана.



21 мая 2018, Бишкек - ИА "24.kg", Дарья ПОДОЛЬСКАЯ Источник - 24.kg

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