Во время нападения на церковь в Грозном погиб гражданин Узбекистана

08:53 21.05.2018 Воскресная панихида по погибшим во время субботнего нападения на храм Архангела Михаила прошла в Грозном. Один из погибших был гражданином Узбекистана, сообщает ТАСС.



По словам свидетеля нападения, всего в храме на субботней службе было около 20 верующих, ЧП произошло примерно в три часа дня.



Как сообщал ранее настоятель храма Архангела Михаила в центре Грозного отец Сергий Абасов, он держал дверь церкви вместе с прихожанами, чтобы не пустить бандитов. Священник и его семья в результате нападения не пострадали. Он добавил, что пули попали в иконы и разбили несколько окон церкви.



Архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам также сообщил, что погибший во время нападения на церковь в Грозном прихожанин, приехавший из Узбекистана искать родственников, будет похоронен в Чечне.



"Это Артемий, он приехал из Узбекистана, здесь жил, искал родственников. У него нет тут родных, поэтому будем заниматься его похоронами", - отметил архиепископ, добавив, что епархия окажет финансовую и медикаментозную помощь раненным, находящимся в больнице.

Напомним, что на православный храм Михаила Архангела в Грозном напали во второй половине дня 19 мая. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что четверо вооруженных людей собирались захватить прихожан. В результате перестрелки были убиты двое сотрудников полиции и один прихожанин. Четверо нападавших были убиты. По данным "Коммерсанта", террористов было пятеро, и одному из них удалось скрыться. "Исламское государство" взяло на себя ответственность за атаку на церковь. Источник - ca-news.org

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