|В Фергане дехканин пробил тяпкой голову судисполнителю. Бувайдинский земельный вопрос, однако...
08:49 21.05.2018
Житель Бувайдинского района Ферганской област ударил тяпкой по голове сотрудника Бюро принудительного исполнения, сообщает МВД Узбекистана.
По данным ведомства, пострадавший совместно с коллегами выполнял работы по исполнению сноса незаконно построенной стены и железных ворот, принадлежащих ООО "Махбуба Зулфия".
В это время на него напал селянин и нанес ему травму, ударив тяпкой по голове.
Судисполнитель госпитализирован, дехканин арестован.