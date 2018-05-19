В Фергане дехканин пробил тяпкой голову судисполнителю. Бувайдинский земельный вопрос, однако...

08:49 21.05.2018 Житель Бувайдинского района Ферганской област ударил тяпкой по голове сотрудника Бюро принудительного исполнения, сообщает МВД Узбекистана.



По данным ведомства, пострадавший совместно с коллегами выполнял работы по исполнению сноса незаконно построенной стены и железных ворот, принадлежащих ООО "Махбуба Зулфия".



В это время на него напал селянин и нанес ему травму, ударив тяпкой по голове.



Судисполнитель госпитализирован, дехканин арестован. Источник - vesti.uz

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