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Давление переходит в объем. США и Китай разменивают торговую войну на расширение поставок, - "Къ"
07:50 21.05.2018

Китай согласился "существенно" увеличить закупки американских товаров, поэтому обе страны воздержатся от повышения тарифов и объявления торговых войн, заявили представители США и КНР по итогам переговоров, завершившихся в субботу. Детали сделки не объявлены, предполагается, что на их согласование потребуется дополнительное время, но, по словам министра финансов Стивена Мнучина, Китай согласился нарастить импорт из США продовольствия и энергетических товаров.

США и Китай "достигли консенсуса о необходимости принятия мер для того, чтобы существенно снизить торговый дефицит во взаимной торговле", сообщили в американском Белом доме после заявления вице-премьера КНР, спецпредставителя Си Цзиньпина Лю Хэ о том, что стороны договорились не инициировать повышение тарифов. По словам Лю Хэ, страны нарастят взаимодействие в энергетике, сельском хозяйстве, здравоохранении, высоких технологиях и финансах. Стивен Мнучин в свою очередь заявил, что сделка позволит увеличить экспорт продовольствия из США на 35–40% уже в этом году, поставки же энергетических товаров могут быть удвоены, поэтому стороны "повременят с применением торговых ограничений".

Во время первого раунда переговоров в начале мая США потребовали от Китая сокращения дефицита в торговле между странами уже не на $100 млрд, а на $200 млрд к концу 2020 года (сейчас - $375 млрд), снижения импортных тарифов КНР в большинстве секторов до уровня американских (ранее там настаивали в первую очередь на снижении пошлин на импорт автомобилей - в КНР они составляют 25%, тогда как в США - 2,5%, Пекин уже пообещал сделать это к 2022 году). Значительное недовольство Вашингтона также было связано с кражами интеллектуальной собственности китайскими компаниями. Достигнуты ли какие-либо договоренности в этой сфере, стороны вчера не сообщили. Ранее КНР обратилась с иском в ВТО в ответ на угрозу США ввести пошлины на высокотехнологичные китайские товары (исследование о нарушениях было инициировано со ссылкой на американский акт, ранее уже обжалованный в ВТО Евросоюзом). Пошлины на импорт в объеме до $50 млрд могли вступить в силу 22 мая.

Как США требуют от КНР невозможного, чтобы договориться о необходимом
Как США требуют от КНР невозможного, чтобы договориться о необходимом

Теперь же США предстоит договориться с Брюсселем - 1 июня истекает срок заморозки защитных пошлин на импорт алюминия и стали (10% и 25% соответственно), введенных в отношении ряда торговых партнеров США, включая РФ и Китай, в марте. Власти РФ уже сообщили, что США отказались проводить консультации в рамках ВТО. Минэкономики РФ планирует направить в совет ВТО по торговле уведомление о намерении ввести ответные меры против США, "эквивалентные ущербу от ограничений США для российского экспорта стали и алюминия". Аналогичные уведомления уже сделаны другими пострадавшими от пошлин странами. Напомним, в США настаивают, что мера обусловлена защитой национальной безопасности и потому не может быть обжалована в ВТО,- многие страны, однако, утверждают, что фактически новые пошлины представляют собой меру по защите рынка, что позволяет вводить ответные ограничения в аналогичном объеме через три года.

В Брюсселе тем временем готовятся ввести пошлины на товары из США, не дожидаясь 2021 года. Еврокомиссия (ЕК) уведомила ВТО о списке товаров, тарифы на которые в отсутствие отрицательного отзыва со стороны ВТО могут быть повышены с 20 июня,- в него входят продовольственные товары, виски и металлопродукция на $1,6 млрд. Эти меры "могут осуществляться до тех пор и в той мере, пока США применяют свои защитные меры таким образом, что они затрагивают продукцию союза",- предупредили в ЕК. В 2003 году ЕС уже успешно вынудил США снизить пошлины на сталь, когда ВТО признала их нелегитимными.

Татьяна Едовина

21 мая 18

Источник - kommersant.ru
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