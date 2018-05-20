Скандалы и интриги – это важнейшая часть казахстанской политической системы, - Д.Ашимбаев

07:15 21.05.2018 Данияр Ашимбаев: Скандалы и интриги – это важнейшая часть нашей политической системы

"Полагаю, это отличительная особенность нашего менталитета: как только наши люди массово овладели письменностью, так сразу начали писать друг на друга доносы и жалобы во всевозможные инстанции"



В мае череда скандальных новостей вокруг казахстанского банковского сектора пополнилась еще двумя – сначала задержанием в Москве известного казахстанского банкира, бывшего советника председателя правления Банка RBK Жомарта Ертаева, а затем – арестом в Германии акционера QazaqBanki Бахыта Ибрагима – бывшего или настоящего зятя главы казахстанского правительства Бакытжана Сагинтаева. Учитывая громкие имена и ранг государственных деятелей, так или иначе причастных к скандальным задержаниям, очевидно, что эти события повлекут за собой сдвиги не только в финансовой и экономической, но и в политической сфере. Какие именно, мы обсудили в интервью с известным казахстанским политологом, главным редактором биографической энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане" Данияром Ашимбаевым. Начало интервью здесь.

- Данияр Рахманович, как известно, Жомарт Ертаев, задержанный в Москве и находящийся в настоящий момент под домашним арестом в российской столице, выступил с заявлением, в котором он предстал в амплуа сторонника евразийской интеграции и укрепления российско-казахстанских отношений. Такие спекулятивные заявления наводят на мысль о том, что скандал вокруг RBKперетекает из внутриполитического во внешнеполитическое поле.

- Беззастенчивый самопиар – это часть реноме Ертаева. Помнится, когда он выводил на рынок "Альянс Банк", он еженедельно давал СМИ по полдюжины интервью, в которых рассказывал, что он самурай и живет по кодексу бусидо. Поэтому его недавнее заявление я бы списал на саморекламу. Ту самую, благодаря которой он все еще остается востребованным в банковском менеджменте, несмотря на то, что три ранее управлявшихся им банков имели и имеют большие проблемы.

Думаю, что на казахстанско-российские отношения эти заявления никак не повлияют. Тем более, что это не первый случай, когда заинтересованные стороны хотят придать спору хозяйствующих субъектов характер межгосударственного конфликта. Вспоминается случай, когда у владельца группы компании "Титан", господина Александра Сутягинского, возникли проблемы с казахстанским законом по поводу вывода им активов из казахстанских предприятий, его брат, депутат Государственный Думы Михаил Сутягинский,устроил шумиху по поводу того, что в Казахстане "прессуют" российский бизнес. Хотя никакого отношения к российскому бизнесу эта история, по сути, не имела.

Я бы рассматривал заявления Ертаева исключительно как пиар, без какого-либо политического подтекста.

В то же время, очевидно, что к скандалу вокруг банка RBK, проблемы в котором образовались, конечно же, не только благодаря Ертаеву, причастны и другие лица. И эта пока непубличная сторона дела представляют сегодня особый интерес и, скорее всего, станет предметом торга – между Ертаевым и силовиками, между акционерами банка и т.д. Как здесь ляжет карта – пока прогнозировать сложно, поскольку имена и персоны, как мы уже говорили, здесь затронуты очень серьезные.

- Складывается устойчивое впечатление, что утомительные межклановые войны, которые ведут казахстанские элитарии последние год-полтора и ярким проявлением которых стали банковские скандалы, больно бьют по жизнеспособности казахстанской экономики в целом и престижу государственной власти как таковой. Неужели ни у кого нет осознания разрушительного воздействия этих "междоусобиц" на национальную экономику и государство? И, в конце концов, политической воли прийти к некоему межэлитному консенсусу?

- Ну, какие год-полтора? Интриги, доносы, жалобы, конфликты, скандалы – это важнейшая составляющая часть казахстанской политической истории. Как минимум, эту тенденцию можно отследить начиная с 1917 года, с момента образования самостоятельных правительств в Казахстане. Полагаю, это отличительная особенность нашего менталитета: как только наши люди массово овладели письменностью, так сразу начали писать друг на друга доносы и жалобы во всевозможные инстанции.

Конечно, все это мешает экономике. Однако, экономика в нашем, казахстанском, случае является функцией производной. Сама система принятия решений, которая регламентирует функционирование и экономики, и политики, достаточно своеобразна. К примеру, в основе какого-то грамотного инвестиционного проекта может лежать простое желание получить "откат". И одно другому не мешает, что примечательно.

В результате некоррумпированный чиновник просто не может работать в этой системе. И, как правило, больше всего скандалов разгорается именно вокруг тех госуправленцев, которые работает лучше всез. Вспомним, на кого из акимов и министров чаще всего жалуются? На тех, при ком была динамика в развитии регионов и ведомств, и кто брал на себя ответственность за принятие решений – Нурлана Нигматулинав бытность его акимом Карагандинской области, Крымбека Кушербаева, когда он возглавлял Мангистауский регион и сегодня, когда он руководит Кызылординским, Имангали Тасмагамбетова, Ахметжана Есимова. Пожалуй, если бы они сидели, сложа руки, то и нареканий в их адрес было бы гораздо меньше.

Конечно, можно поставить во главе региона, министерства или всего правительства "овощ" - и критики на себя вызывать он не будет, потому что и делать ничего не будет. И мы с такой ситуацией неоднократно сталкивались, когда то или иное ведомство или регион возглавлял человек "приятный во всех отношениях", но и толку от него практически никакого не было.

Таким образом, скандалы, интриги и коррупционные элементы – это, по сути, важнейшая и неотъемлемая часть нашей политической системы. Получается, что без них никак нельзя. То ли это менталитет такой, то ли это было "вшито" в ДНК системы изначально.

Отмечу, что скандалы в банковском секторе продолжаются отнюдь не полгода-год. Проблемы в "Банке Астаны", к примеру, можно отследить начиная с крушения АО "Астана Финанс", преемником которого этот банк, по сути, и является. Признаки трудностей в "Эксимбанке" проявились еще в прошлом году, когда его начали покидать видные топ-менеджеры. Конфликты в Банке RBKи QazaqBankiтакже длились достаточно долго и связаны были с составом акционеров.

Многим казахстанским банкам, проблемность которых стала очевидна для всех только сегодня, международные кредитные агентства Standard & Poor’s и Fitch постепенно понижали рейтинги в течение последних нескольких лет. Однако о проблемах этих банков заговорили только сейчас, хотя все эти данные и рейтинги находятся совершенно в свободном доступе.

В конце концов, те страсти, которые кипят сегодня по поводу вышеперечисленных банков, ничуть не ярче и масштабнее, чем те, что кипели в свое время по поводу приватизации БТА Банка, падения Альянс Банка и т.д. Что ни год, то в Казахстане возникает скандал вокруг какого-нибудь банка, за которым, как выясняются, торчат уши очень знаковых персон. Это наша традиция – без нее никак уже, видимо, нельзя.

- Что же делать простым вкладчиком ввиду такой пагубной "традиции"?

- Жаль, конечно, что страдают интересы простых вкладчиков. На их месте при выборе банка я бы обращал внимание не на рекламу, а на политическую обстановку – изучил бы состав акционеров банка и определил их устойчивость и влиятельность внутри политической системы.



20 мая 18 Источник - ia-centr.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1526876100

Новости Казахстана

