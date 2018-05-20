"Что мучает наш народ?" - Мирзиеев признал "тяжелое положение" экономики Узбекистана

07:13 21.05.2018 Мирзиеев признал кризис экономики Узбекистана и объяснил отсутствие американских инвестиций



20.05.2018





Шавкат Мирзиеев. Фото пресс-службы президента Узбекистана

Экономика Узбекистана находится в тяжелом положении. Об этом президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил 19 мая на видеоселекторном совещании в Улугнорском районе Андижанской области.



"Нужно сказать откровенно: наша экономика находится в тяжелом положении, для нас сейчас очень сложный период", – цитирует президента Kun.Uz.



Мирзиеев еще раз заявил о необходимости находить новые источники финансирования для развития различных отраслей экономики. По его мнению, хокимы (главы администраций) должны вплотную заняться привлечением инвестиций и ввозом технологий, чтобы снизить уровень безработицы.



"Что мучает наш народ? Это безработица и отсутствие уверенности в завтрашнем дне", - отметил Мирзиеев. Говоря о трудовых мигрантах, он признал, что они уезжают за границу потому, что "мы не смогли создать рабочие места. Все горе в этом".



Ранее, узнав, что власти Андижанской области наметили создать в 2018 году 25 тысяч рабочих мест, президент заявил, что этого очень мало, поскольку безработных гораздо больше. Перед приездом Мирзиеева в регион был разработан план по созданию здесь более 51 тысячи рабочих мест.



По мнению президента, каждая семья в Узбекистане должна заняться предпринимательством. На примере Андижанской области он пояснил, что одного-двух заводов будет недостаточно для обеспечения средствами большого количества населения. "Здесь людей можно прокормить только через предпринимательство, ремесленничество, птицеводство, рыбоводство. Если привлечем средства, предоставим необходимое оборудование, научим пользоваться им с умом, люди будут содержать себя сами, смогут обустроить свой быт, купить книги детям, оплачивать налоги, электричество, увеличатся поступления в бюджет. Год спустя вложенные средства вернутся в двойном объеме. Так должна работать экономика", - приводит слова Мирзиеева его пресс-служба.



Говоря о необходимости привлекать инвестиции, Мирзиеев упомянул о своем визите в США. Он сообщил, что соглашения с американскими компаниями и Всемирным банков были заключены, в общей сложности, на $8,5 млрд, "но я сказал, что мы подпишем только конкретные документы". В течение ближайших 10-15 дней будет подписан крупный проект на $1,5 млрд, добавил президент.



Он подчеркнул, что в настоящее время Узбекистан нуждается в американских технологиях, "потому что у нас их нет". "Хотим мы этого или нет, это может кому-то не нравиться, но американские технологии способствуют порядку. Американцы инвестируют туда, где нет коррупции и хищений. Они не инвестируют в страны с различными проблемами. Поэтому в Узбекистане не было американских инвестиций", - цитирует Мирзиеева Kun.Uz.



Ранее сообщалось, что в ходе визита президента Узбекистана в США было заключено порядка 20 контрактов в области нефти и химии, энергетики, фармацевтики, здравоохранения, сельского хозяйства, машиностроения и гражданской авиации. Источник - Kun.Uz

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