Доклад ООН раскритиковали в Таджикистане, - В.Панфилова

07:08 21.05.2018 Доклад представителя ООН раскритиковали в Таджикистане



В республике продолжаются преследования политических активистов и журналистов



Помощник генсека ООН по правам человека Эндрю Гилмор на фоне продолжающихся сообщений о пытках в местах лишения свободы положительно оценил начавшиеся в Таджикистане законодательные изменения в сфере прав человека. Эксперты назвали заявление ооновского чиновника не соответствующим действительности.



"Власти Таджикистана добились прогресса в борьбе с пытками, но только на законодательном уровне, а в реальности такая практика в таджикских тюрьмах и следственных изоляторах пока не искоренена", – об этом заявил помощник генсека ООН по правам человека, подводя итоги визита в Таджикистан. Он призвал Душанбе не преследовать журналистов и правозащитников, отменить требование о регистрации представителей ЛГБТ, а также расширить поле деятельности гражданского общества. Выражая обеспокоенность по поводу сообщений о пытках, Гилмор отметил законодательные инициативы Таджикистана по этому вопросу.



Выступая перед студентами Таджикского госуниверситета, Гилмор опроверг утверждение о том, что Всеобщая декларация прав человека отражает только западные ценности. Он осудил практику нарушений прав человека ради обеспечения безопасности, подчеркнув, что вопросы развития безопасности и защиты прав человека взаимосвязаны и взаимодополняемы. По словам Гилмора, именно репрессии и нарушения основных прав человека "подогревают гнев, экстремизм, насилие и нестабильность".



Председатель Национальной ассоциации независимых средств массовой информации Таджикистана (НАНСМИТ) Нуриддин Каршибоев отметил в беседе с "НГ": "Сегодня в Таджикистане вопросы применения пыток обсуждаются более открыто. Действует Коалиция гражданского общества против пыток. Они оказывают правовую поддержку жертвам пыток, и то, что они работают, это уже положительные моменты. Однако есть проблемы во взаимоотношениях правоохранительных органов с организациями гражданского общества, которым необходимо предоставить больше возможности для работы. О чем, собственно, и сказал американский дипломат. Есть сайт Коалиции, который доступен для всех. Тем не менее эта тема очень чувствительная. Не все жертвы пыток открыто заявляют о допущенных нарушениях в отношении них, потому что боятся дальнейших преследований или ужесточения наказаний".



Что касается деятельности СМИ, то послабления вряд ли коснутся этой сферы. "В Таджикистане под предлогом борьбы с терроризмом и экстремизмом в последние годы были введены новые нормы в отношении свободы информации. Например, если раньше были преследования за использование запрещенных сайтов и посещение этих сайтов, то теперь эти меры ужесточены в рамках законодательных норм. Только за последние полгода 140 человек были осуждены именно за нарушения в сфере Интернета", – сказал Кашибоев. В частности, на днях жителя Хатлонской области Алиджона Шарипова приговорили к 9,5 года заключения за лайки в Facebook. Он ставил отметки под видеосюжетами с выступлениями лидера запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения Мухиддина Кабири. "Подобные ужесточения, с одной стороны, максимально сужают пространство для терроризма, но с другой – ограничивают доступ к информации. Для того чтобы журналисту работать в сфере безопасности, ему нужно повысить уровень своих правовых знаний и профессиональные навыки", – считает Каршибоев.



В Ходженте начинается суд над журналистом и руководителем команды КВН Хайрулло Мирсаидовым, который публично обратился к президенту Эмомали Рахмону с призывом расследовать факты коррупции со стороны местных властей. В конце прошлого года в отношении него было возбуждено уголовное дело якобы за растрату бюджетных средств (подробнее см. "НГ" от 22.12.17). В защиту Мирсаидова выступили Human Rights Watch, Норвежский Хельсинкский комитет и Коалиция против пыток в Таджикистане. Правозащитники акцентировали внимание на том, что ситуация с правами человека в стране ухудшилась: власти усилили давление на свободу самовыражений, мирной политической оппозиционной деятельности, независимой адвокатуры. Свыше 150 политических активистов, в том числе ряд адвокатов, остаются несправедливо заключенными в тюрьму, а родственники диссидентов, которые критикуют правительство из-за пределов страны, подвергаются давлению властей, включая произвольные задержания, угрозы насилия, конфискацию паспортов и собственности. За минувший год по меньшей мере 20 журналистов покинули Таджикистан, опасаясь судебного преследования за свою профессиональную деятельность.



Доктор юридических наук, лидер Социал-демократической партии Таджикистана Рахматилло Зоиров считает, что спецпредставитель ООН или поверхностно изучил вопрос, или решил поступить "сверхдипломатично": "В вопросе о пытках, тем более за последние три года, я подвижек в позитивную сторону не вижу. С соблюдением прав человека соответственно. Институт омбудсмена в Таджикистане и его аппарат существуют формально. СИЗО и тюрьмы в Таджикистане сегодня просто вне критики, так как адвокатов и правозащитников в стране нет. Те, что остались, под полным контролем. Ситуация в мире показывает, что, если нет поддержки со стороны ряда великих держав, даже ООН является аморфной и недееспособной организацией".



Комментруя заяление Гилмора, председатель исполкома "Форума свободомыслящих Таджикистана" Алим Шерзамонов сказал: "Законы Таджикистана заимствованы у самых прогрессивных демократических стран. Пытки в Таджикистане, если их доказать, караются достаточно сурово. Но дело не в законах. Дело в личном вмешательстве президента страны в судебные процессы. Думаю, что само участие таких международных организаций, как ООН, в "пиар-реабилитации" режима Душанбе, практически покончившего с инакомыслием, неприемлемо", – заявил "НГ" Шерзамонов.

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



21 мая 18 Источник - Независимая газета

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