Николас Мадуро уверенно победил (67,7% в 1-м туре) на выборах президента Венесуэлы

07:03 21.05.2018 Боливарианской революции продлили срок



Николас Мадуро победил на выборах президента Венесуэлы



Как и предсказывало большинство социологов, президент Венесуэлы Николас Мадуро переизбрался на второй срок: по предварительным данным, за него отдали свои голоса 67,7% избирателей, в то время как оппозиционера Энри Фалькона поддержал 21,1% проголосовавших. При этом явка не превысила 50%. Собеседники "Ъ" в Каракасе сходятся во мнении: если бы не бойкот голосования со стороны большей части оппозиции, результат мог бы быть принципиально иным. С подробностями из венесуэльской столицы - корреспондент "Ъ" Павел Тарасенко.



"В Венесуэле будет правительство и будет президент, выбранный народом, единственным, кто может выбирать, кто может признать его",- пообещал Николас Мадуро, придя в 6 утра на избирательный участок. Вечером выяснилось, что народ (во всяком случае, те венесуэльцы, кто дошел до участков) выбрал господина Мадуро.



Глава Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы Тибисай Лусена объявила, что, по предварительным данным после обработки 92% бюллетеней, за действующего президента проголосовали 5,8 млн человек, а за Энри Фалькона - 1,8 млн. То есть в процентном соотношении 67,7% против 21,1%. Буквально через минуту после объявления результатов на улицах Каракаса люди начали запускать петарды. А в центре города на специально построенной сцене под песню "Мы все - с Мадуро" появился сам переизбранный президент. "Мы вновь выиграли! Вновь триумф! Постоянная победа народа! Спасибо за такую храбрость, сознательность, за ваши ценности! Спасибо за то, что были со мной во время стольких битв! Спасибо за то, что выбрали меня президентом республики на период с 2019 по 2025 год!",- восклицал он. Дальнейшая речь была привычно многословной. Господин Мадуро обрушился с критикой на "экстремистскую оппозицию", напомнил о достижениях боливарианской революции, пообещал усилить борьбу с ее противниками. Источник - kommersant.ru

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