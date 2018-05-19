 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ярмук взят! Армия Асада зачистила последний "котел" джихадистов под Дамаском
02:04 21.05.2018

Сирия: исламисты вышли из последнего повстанческого анклава Ярмук

Сирийская группа мониторинга прав человека, базирующаяся в Лондоне, сообщает, что бойцы "Исламского государства" (организации, запрещенной в России) эвакуированы из последнего повстанческого анклава Ярмук под Дамаском в воскресенье.

Как отмечает агентство Рейтер, вывод этого подразделения восстановит государственный контроль режима президента Сирии Башара Асада над этим районом.

Сирийские государственные СМИ не упомянули о соглашении, позволяющем исламистам покинуть анклав, находящийся вокруг лагеря беженцев в Ярмуке. В субботу сирийский военный источник отрицал, что достигнуто какое-либо соглашение.

С восстановлением своего правления в анклаве Ярмук сирийское правительство уничтожит последний осажденный повстанческий район в западной Сирии. Однако есть еще и территории на границах с Турцией, Ираком и Иорданией, которые остаются вне контроля режима Асада.

Представители группы мониторинга сообщили, что автобусы въехали в анклав после полуночи и вывезли бойцов и их семьи. Они направились в сторону Аль-Бадия, малонаселенной области к востоку от Дамаска в северной части сирийской пуcтыни.

Источник - centralasian.org
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