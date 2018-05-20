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"Сидит со своей командой в тюрьме. Сам все расскажет...". Мирзиеев продолжает "чистки" в СБУ от "кадыровцев"
01:22 21.05.2018

Президент Узбекистана заявил о сообщниках Рашида Кадырова в СНБ


Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что некоторые сотрудники Службы национальной безопасности были сообщниками бывшего генпрокурора Рашида (Рашита) Кадырова, арестованного по обвинению в коррупционных преступлениях. Об этом, как сообщает Kun.uz, он сказал в ходе совещания в Андижанской области.

"Если в нации такие люди, как Рашид Кадыров, будут воровать, то это не будет нацией. Что, в Службе национальной безопасности не знали, что он вор? Они были его соучастниками", – цитирует президента источник.

Мирзиеев заявил, что Кадыров, находящийся под арестом, получал с каждого районного прокурора десятки тысяч долларов. Подробности о сроках и обстоятельствах получения денег не приводятся.

"Сидит со своей командой в тюрьме. Возвращает обратно миллионы и миллионы долларов. Через два-три месяца он сам вам расскажет все по телевидению, как все коррумпировал. От каждого районного прокурора брал по 30-40 тысяч долларов США. И руководители других организаций, пять бывших заместителей СНБ тоже в тюрьме. Все они воры, воры. Как бы там ни было, я все поставлю на место", – сказал Мирзиеев.

Как передает "Халқ сўзи", глава государства пообещал поднять авторитет Службы государственной безопасности, в которую в марте 2018 года была преобразована СНБ. "20% руководства СНБ были ворами. Но среди сотрудников службы немало преданных, верных людей. Я обеспечу их жильем, подниму им зарплаты", - заявил президент. (К слову, на том же совещании Мирзиеев заявил, что зарплату следует поднять и учителям, причем в десять раз, "но наша экономика находится в тяжелом положении").

После прихода к власти Шавката Мирзиеева в Узбекистане начались чистки и аресты в силовых структурах, включая прокуратуру и Службу национальной безопасности. В августе 2017 года президент раскритиковал прокуратуру, назвав ее сотрудников "самыми большими ворами", и возложив ответственность на прежнее руководство (по сути, Рашида Кадырова, который к тому времени уже не руководил ведомством). Он заявил, что в ведомстве работают еще 15–20% людей, "оставшихся от воровской системы".

В феврале 2018 года стало известно, что Рашид Кадыров арестован. Ему предъявили обвинения в вымогательстве, злоупотреблении властью и взяточничестве. Сообщалось также, что его подозревают в присвоении государственного имущества и отмывании денег через иностранные банки. Заочные обвинения были предъявлены и его сыну Алишеру, который покинул страну. Причем сообщалось, что Рашид Кадыров сам дает показания против своего сына.

Рашида Кадырова считали одним из самых богатых людей в Узбекистане. Сообщалось, что после ареста начались проверки в связанных с ним бизнес-структурах. От людей, предположительно пострадавших от его действий, в правоохранительные органы поступили иски на полмиллиарда долларов.

По делу Кадырова были задержаны и другие бывшие сотрудники силовых структур, включая его бывшего заместителя Улугбека Суннатова и бывшего заместителя прокурора Ташкента Мираглама Мирзаева. Их также обвинили в злоупотреблении властью и взяточничестве. Сообщалось, что с этим уголовным делом связано и задержание генерала СНБ Хаета Шарифходжаева в марте 2018 года.
20.05.2018

Источник - fergananews.com
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