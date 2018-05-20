Иран боится потерять союзника в лице России, - Аббас Джума

00:44 21.05.2018 Очередной повод для волнения подкинул спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев



3-часовые переговоры президента России Владимира Путина и его сирийского коллеги Башара Асада в Сочи, которые прошли 17 мая, до сих пор не дают покоя аналитиками и журналистам в регионе и по всему миру. Речь идет не столько о самом факте встречи - это позитивное событие, абсолютно логичное с точки зрения подведения итогов победоносной кампании в Дамаске, - сколько о пассаже российского лидера касательно вывода иностранных вооруженных сил из Сирии.



По словам Путина, в связи со значительными успехами сирийской армии в борьбе с терроризмом иностранные войска будут выводиться из арабской республики. На ум сразу приходят США и их союзники, а также Эрдоган с "Щитом Евфрата" в одной руке и "Оливковой ветвью" в другой. В таком случае все было бы логично - Москва всегда настаивала на том, что стороны, которые не были приглашены Дамаском для участия в вооруженном конфликте, должны убираться восвояси. О том же самом сказал и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков:



"Существуют страны, которые имеют своих солдат и офицеров на сирийской территории - де-факто в нелегитимном режиме, с точки зрения международного права, - сказал он. - Именно об этих странах идет речь. Какие-то государства находятся в состоянии военно-технического сотрудничества, Российская Федерация находится по обращению сирийского руководства и имеет все легитимные основания на это".



Однако затем прозвучало более расширенное толкование слов Путина. Его озвучил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.



"Речь идет обо всех иностранных воинских подразделениях, контингент которых находится на территории Сирии. Это, в том числе, и американцы, и турки, и "Хезболла", конечно, и иранцы", - цитирует Лаврентьева РИА Новости.



Итого, заявления Пескова и Лаврентьева, подобно пороху и зажигалке, спровоцировали взрыв негодования в Иране. О том, что "Путин назвал присутствие Тегерана в Сирии не легитимным" поспешили написать многие персидские и арабские издания. По исламской республике начали расползаться тревожные слухи о том, что Москва сливает персидского союзника. Кто-то связывает это с визитом израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху в российскую столицу 9 мая. А, учитывая напряженность вокруг выхода США из ядерной сделки, нетрудно представить, как остро иранцы реагируют на каждое слово в их адрес. Особенно из Кремля.



Очевидно, что заявление Владимира Путина требует дополнительного объяснения - однозначного и прямого, чтобы не осталось места для спекуляций. Пока же был сделан бесценный подарок противникам Астанинского формата, которые давно пытаются поссорить Москву и Тегеран.



Напомним, последний раз это произошло в прошлом году. Тогда США распространили новость о том, что Россия якобы обещала стать гарантом вывода из Сириииранских и проиранских формирований. Эту информацию тут же подхватили израильские и международные СМИ. Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров тогда четко заявил, что "присутствие Ирана в Сирии легитимно". По словам дипломата, иранцы находятся там по приглашению законного правительства и вместе с Россией борются с международным терроризмом.



"Да, есть противоречие, - подтвердил научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин. - Сейчас вам никто ничего не подтвердит. Но по-моему окончательного решения нет. Идут интенсивные контакты на эту тему".



От себя добавим, что исламская республика начала действовать в Сирии (по просьбе властей страны) с 2013-го - то есть за 2 года до начала российской военной кампании. Изначально помощь Ирана была финансовой. При этом невозможно переоценить вклад иранских военных советников и добровольцев в уничтожение боевиков. Сирийская земля обильно полита кровью иранцев, портретами которых увешаны сегодня все провинции исламской республики.



И по сей день Тегеран остается ключевым игроком как на поле боя, так и на дипломатической арене. Сегодня Иран - главный союзник России на пути к ее главной цели в Сирии - обеспечению целостности арабской республики и ликвидации террористической угрозы.



Аббас Джума - журналист-международник, специально для ИА "Реалист"

20 мая 18 Источник - realtribune.ru

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