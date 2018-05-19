Европа не в состоянии защитить себя от действий США, - Д.Седов

00:27 21.05.2018 Дональд Трамп легко сломал европейцев



После объявления Трампа о выходе США из соглашения с Ираном в Евросоюзе начался переполох: Вашингтон демонстративно выказал полное безразличие к интересам союзников. Возможность работы европейского бизнеса в Иране перекрывается, европейские компании должны уйти из Ирана в течение 180 дней. Те, кто не подчинится, сами попадут в санкционный список. Министерство финансов США запретит американским юридическим и физическим лицам вести с ними дела, и их долларовые расчеты будут заблокированы. Так и слышится эхо приказов оккупационных комендатур времен Второй мировой войны: "За сотрудничество с партизанами – смертная казнь через повешение!"



Больше всего возмутились этим немцы, активно развивавшие экономические связи с ИРИ после заключения в 2015 году "ядерной сделки". Однако, чтобы немцы не забывали, кто есть кто, новый посол США в Германии Ричард Гренелл (Richard Grenell) после своего прибытия в Берлин сразу разместил в "Твиттере" объявление: "Немецкий бизнес должен прекратить работу с Ираном немедленно". Это вольная интерпретация установок Вашингтона, но подобные казусы случаются часто.



Поначалу в немецких деловых кругах взбунтовались. Союз немецких промышленников (BDI) и Торгово-промышленная палата ( DIHK) выразили недовольство и обратились к правительству и Еврокомиссии с просьбой защитить их бизнес с Ираном. Хотя немецкий экспорт в Иран составляет всего 0.2% от общего объема экспорта Германии, но с 2015 г. он быстро рос и достиг в 2017 г. 3 млрд. евро, увеличившись на 17 % в сравнении с предыдущим годом. Открывались новые горизонты сотрудничества, но теперь, по словам президента BDI Дитера Кемпа (Dieter Kemp), перспективы стали мрачными. Глава Союза немецких промышленников предложил Евросоюзу обратиться к России и Китаю для координации усилий по спасению хотя бы части сделки с Ираном.



А боевитый генеральный директор Немецкого союза машиностроителей WDMA Тило Бродтман (Thilo Brodtmann) считает, что сдаваться вообще не надо. "ЕС сам накладывал санкции на Иран в соответствие с резолюцией СБ ООН и сам их отменял. Поэтому пока ЕС не вернется к своим санкциям против Ирана, продолжение бизнеса возможно", – считает Бродтман. По его отрасли наносится серьезный удар: в прошлом году немецкая индустрия экспортировала в Иран станков и оборудования почти на 1 млрд. евро, а в планах значилась поставка машин, медикаментов, автомобилей на 10 млрд. евро. Airbus имеет контракт с Ираном на изготовление 95 самолетов, эту сделку придется тоже отменять. К тому же начавшийся рост цен на нефть создает для Германии опасность экономического торможения.



Аналогичная картина наблюдается и в других европейских странах. Общественность и бизнес ожидают от руководителей вполне определенных действий. Руководство Евросоюза в непростом положении: трансатлантическое партнерство начинает давать трещину.



На саммите ЕС в Софии 17 мая недостатка в выражении возмущения европейцев не было. "С такими друзьями никаких врагов не надо", – отважно заявил президент Совета ЕС Дональд Туск, а министр финансов Франции Брюно Ле Мэр трагически вопросил: "Хотим ли мы быть вассалами США и подчиняться им, вытянув руки по швам?" Канцлер Ангела Меркель уныло повторила уже не раз ею сказанное: "Мы пойдем другим путем".



Однако по мере обсуждения участниками саммита конкретных действий боевой пыл начал спадать. В конечном счете все ограничилось в практическом плане тем, о чем сказал Эмманюэль Макрон: "Мы будем работать для сохранения рамок соглашения с Ираном вне зависимости от решения США. Более конкретно, оказывая политическую поддержку и обеспечивая возможность присутствия наших компаний, но также побуждая все стороны продолжить переговоры по необходимому более широкому соглашению".



Только много ли будет от этого проку? "Технические меры", на которые решились в Еврокомиссии, можно назвать реакцией побежденного. США, как и раньше, могут делать на международной арене все, что им вздумается, а Европе остается лишь принимать это к сведению. Полная компенсация потерь европейского бизнеса, связанного с Ираном, невозможна. "Мы не должны обманывать себя иллюзиями касательно всего объема деятельности США", – прокомментировала Ангела Меркель. Другими словами, компаниям, которые не хотят неприятностей, лучше уйти из Ирана.



В деловом мире такие слова дважды повторять не надо. Тут же крупная датская компания-грузоперевозчик Maersk Line объявила о выходе из иранского бизнеса. Вслед за ней об этом объявил французский энергетический гигант Total, работающий на перспективнейшем нефтегазовом месторождении Южный Парс в Персидском заливе. Причина – отсутствие гарантий защиты инвестиций Total и неспособность ЕС защитить интересы компании. "Сименс" также пошел на попятную, объявив, что торговля с Соединенными Штатами для него важнее. К этому же готовится и китайский нефтяной концерн Petrochina.



"Франкфуртер альгемайне цайтунг" резюмировала положение дел: "Да, это шантаж, когда Трамп грозит европейским предприятиям штрафом за сотрудничество с Ираном. Однако реальная политика предполагает сознание реальной ситуации. Зависимость от доллара еще больше, чем торговля с Америкой, а бизнес с Ираном в сравнении с ними ничтожен. Мы не можем рисковать благополучием наших сограждан. К тому же Америка остается важнейшим торговым партнером Европы".



На саммите ЕС в Софии все закончилось так, как и должно было закончиться. Дональд Трамп легко сломал европейцев. "У нас нет юридических возможностей защитить свои интересы против действий США", – меланхолически заметил министр экономики Германии Петер Альтмайер.



Одним словом, все в духе европейской традиции: сначала европейцы пафосно призывают к защите своего достоинства и, собиравшись в кучки, гипнотизируют друг друга героическими позами, а потом приходит начальник и разгоняет их всех по домам. Только и всего.



Дмитрий СЕДОВ | 19.05.2018 | Источник - Фонд стратегической культуры

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