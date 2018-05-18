|О стычках в соцсетях и реальных настроениях в казахстанском обществе, - "САМ"
00:10 21.05.2018
Регулярно разгорающиеся на просторах Интернета жесткие стычки между казахстанцами по вопросам языка, исто- рического прошлого, межнациональных отно- шений с каждым годом приобретают все более угрожающие масштабы. Но является ли это непримиримое противостояние отражением настроений и тенденций, происходящих в массовом общественном сознании? Или же это параллельные миры, не пересекающиеся друг с другом? Каковы на самом деле настроения в народе? Вопросы далеко не риторические. С просьбой "поставить диагноз" ситуации мы обратились к социологам, блогерам, лидерам общественных организаций, журналистам. Но начать решили с политологов.
Султанбек Султангалиев, политолог: "Раздоры в соцсетях вызваны продвижением националистических взглядов"
– Сам термин "народ" как характеристика единой субстанции существует только в литературе и в официальной риторике. Народ состоит из соци ально-профессиональных страт с различным уровнем материального достатка и культуры, с различиями в психологии поведения и с собственными интересами.
Самая политизированная в Казахстане социальная сеть Facebook является отражением умонастроений, причем крайне противоречивых, которые царят в среде интеллигенции и представителей малого и среднего бизнеса в Казахстане. Не менее, но и не более. Что-то доярок и трактористов, как и олигархов, в Facebook я не заметил.
Если абстрагироваться от системы социальной стратификации и взять в качестве критерия уровень политизированности нашего общества, то он будет очень низким. Иначе говоря, политической и идеологической проблематикой у нас интересуются немногие. Подавляющая часть населения (полагаю, что назвав цифру в 95 процентов, я, если и ошибусь, то не сильно) не обращает внимания на такие материи, ограничиваясь новостными материалами на российских телеканалах, а также обсуждением и распространением порой нелепых слухов и версий на традиционных массовых встречах близких и дальних родственников – на тоях и садака.
Данные мероприятия и являются, пожалуй, местом, где мир Facebook пересекается с остальным казахстанским социумом, и становятся главной школой, где формируются политические представления у основной части населения, а в роли наставников выступают люди, которые сами не отличаются развитой политической культурой и компетентностью. Ожесточенные дискуссии и традиционный раскол в социальных сетях на два основных, жестко оппонирующих друг другу лагеря по любому, иногда даже не относящемуся к нашей стране поводу обусловлены наличием в Казахстане двух вселенных – казахоязычной и русскоязычной, а также отсутствием государственной идеологии, которая могла бы не только примирить оба сегмента нашего социума, но и способствовать их сближению на основе общедоступных и всеми воспринимаемых ценностей.
А коль нет ясной, взвешенной, адекватной государственной идеологии, то на ее место стремятся прийти другие, в нашем случае – религиозная и националистическая. Все эти раздоры в соцсетях вызваны именно продвижением националистических взглядов, генератором и локомотивом которых является часть казахской интеллигенции. Эти люди, образованные, по-своему патриотично настроенные интеллектуалы, даже не отдают себе отчета в том, какую мину замедленного действия они закладывают под фундамент казахстанской государственности, под будущее страны. Впрочем, это тема уже для другого разговора.
Уразгали Сельтеев, политолог, ведущий эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде первого президента РК: "Блогеры хайпуют, но не отражают мнения большинства"
– Не стоит переоценивать эмоциональные перепалки в социальных сетях. Блогеры хайпуют, но не отражают мнения большинства. Например, в случае с Днем Победы главное – это то, что он как историческое достояние для жителей постсоветского пространства был и останется мощным объединяющим фактором. И не имеет значения, какого цвета ленточки на груди.
Важно сохранить память о победе над насилием и агрессией и передавать ее как ценность следующим поколениям. Прививать молодежи безальтернативность миролюбивых и дружеских взаимоотношений. На уровне государственной политики укреплять соответствующую атмосферу. Можно уверенно утверждать, что в Казахстане на протяжении всех лет независимости именно в сфере межнациональных отношений принимаются системные меры.
Думаю, никто не станет спорить с тем, что это реальная заслуга государства. Да, Facebook в Казахстане сегодня является ключевой площадкой для разного рода дискуссий. Здесь можно наблюдать полярные точки зрения на актуальные и злободневные вопросы. Поверхностно замерять, какие проблемы беспокоят людей. Но по постам, комментариям и количеству лайков судить в целом об общественных настроениях неправильно.
А вот та же акция "Бессмертный полк", если учесть ежегодный прирост ее участников, является конкретным отражением отношения людей к историческому прошлому. Можно сказать, что День Победы для казахстанцев является самым главным праздником в календаре. Провокации отдельных людей, эпатажные лозунги, резкие информационные выпады – это тоже нормальные явления. К ним надо быть готовыми и адекватно реагировать.
К примеру, по частным случаям, "прокачанным" в СМИ и социальных сетях, делать обобщающие выводы и заключения неверно. Тенденции формируются на основе системно повторяющихся событий и динамичного увеличения одних и тех же фактов. А у нас нередко одну или несколько ситуаций пытаются интерпретировать как массовое явление или тревожный тренд. Это касается, к примеру, языкового вопроса, который преподносится как обостряющаяся проблема.
Хотя на самом деле социологические исследования, проводимые различными научно-аналитическими организациями, показывают, что у казахстанцев преобладает терпимое отношение к незнанию собеседником казахского языка. Это связано с тем, что относительное большинство у нас двуязычное. И в целом казахстанское общество билингвальное.
Кстати, в случае, когда возникла конфликтная ситуация с гражданином Турции, банк продемонстрировал грамотно выстроенное коммуникационное решение. Там понимают правила антикризисных коммуникаций. Госорганам стоит взять на заметку этот кейс в части характера и оперативности реагирования.
Мы видели результат – конфликт нейтрализован. Волна стихла. Про этого провокатора теперь никто и не вспомнит, пока он снова о себе не заявит. Конечно, настроения в обществе присутствуют разные. Играет роль, прежде всего, информационный фон. Люди подвержены идеологическим манипуляциям. Все зависит от того, кто что слушает, читает или смотрит. Поэтому важное значение приобретает степень эффективности государственной информационной политики. При условии создания привлекательного и креативного контента, его правильной подачи можно привить любые ценности и установки.
Толганай Умбеталиева, кандидат политических наук, гендиректор Центрально азиатского фонда развития демократии: "Социальные сети отражают то, что скрыто в реальной жизни"
– Дискуссии в социальных сетях, конечно, демонстрируют настроения определенной части населения и отражают определенные тенденции, которые характерны в целом сегодняшнему нашему обществу. Например, недостаток критического мышления, только-только формирующуюся культуру политического поведения и т.д. Зачастую "критическое мышление" у нас понимают как "критиковать все подряд и с эмоциями", хотя на самом деле это означает, если говорить простым и доступным языком, "ста вить под сомнение" все то, что видишь и читаешь, "подвергать все проверке", а не принимать за чистую монету.
Конечно, любое общество является неоднородным, в любом обществе есть различные точки зрения, а также различные модели поведения. И последняя (модель поведения) обычно зависит от моральных норм, разделяемых большинством данного социума. Казахстан не является исключением, в нашем обществе есть разные категории людей, с разными взглядами и ценностями, с разными моделями поведения. И это различие стало проявляться благодаря социальным медиа: "молчаливое, пассивное, однородное большинство", коим все мы были в период контроля за информационным пространством и наличия одного информационного источника, получило наконец-то право голоса.
На мой взгляд, прошлое нашего общества очень ярко проявляется именно в этих голосах, звучащих сегодня в социальных сетях.
Граждане, воспитанные в государ стве, которое агрессивно навязывало свое, было нетерпимым к инакомыслию, не уважало человеческое достоинство, навешивало ярлыки вроде "врагов народа", сегодня уже сами в социальных сетях демонстрируют эти привитые им навыки поведения. Поэтому я не думаю, что мы живем в параллельных мирах: тот же Facebook отражает то, что скрыто в реальной жизни. Кроме того, как мы можем наблюдать, некоторые вопросы, обсуждаемые в социальных сетях, оказывают влияние на реальные действия, и нередко складывается впечатление, что "реальность" противостоит социальным сетям. Взять, к примеру, дискуссии вокруг празднования 9 Мая в нашей стране. Чего хотят их инициаторы? Пока мы видим, что они могут лишь организовать "выхлоп" эмоций, собрать под этот шум людей. А вот объяснить, в чем же заключается их позиция, почему они против празднования 9 Мая, эти люди не в состоянии. Понятно только, что они против России, против СССР и агрессии.
Для них важно, что они "против", а значит, и другие должны поддержать их в этом протесте, в противном случае им, то есть другим, грозит участь стать "заклятыми врагами". Вопросы, касающиеся переосмысления прошлого опыта, развития казахского языка, волнуют не только тех, кто сидит в социальных сетях. Но эти проблемы не решаются че рез такие вспышки ярости и агрессии, это куда более серьезный и длительный процесс – он требует по-настоящему содержательных дискуссий, прежде чем можно будет определиться с тем, что же мы хотим изменить и чего достичь. В нашей стране мы были свидетелями очень многих непродуманных реформ-экспериментов, которые не были осмыслены и поняты, прежде чем начали реализовываться.
Активисты наших социальных сетей хотят получить все быстро и сейчас. Но такой подход может иметь лишь краткосрочный эффект. Отсюда неудачи, постигшие почти все реформы, которые реализовывались до сегодняшнего дня, – их тоже хотели реализовать быстро и сейчас. Понимаю, что люди устали ждать, ведь им все время обещали, что еще чуть-чуть, и они будут жить "при коммунизме"/ "в процветающей стране". Чувство ожидания было переэксплуатировано государством. Но если мы все же хотим прийти к успешному итогу, то нам нужно перестать надеяться на простые и быстрые решения. И лидерам этих дискуссий следует на учиться превращать свое понимание в реальные задачи и поэтапные шаги, а не в "сплошной протест".
Замир Каражанов, политолог: "Нельзя утверждать, что страсти, кипящие в интернет- пространстве, характерны для общества в целом"
– При всей своей универсальности Интернет имеет ограничения. Во-первых, далеко не все население им охвачено. По данным Министерства информации и коммуникаций РК, только 77 процентов казахстанцев имеют к нему доступ, а остальная часть граждан по разным причинам не подключена к глобальной сети.
Поэтому любой социолог поставит под сомнение "познавательские" возможности Интернета. Во-вторых, есть в социологии понятие "выборка" – это 10 процентов от общей численности населения, которую опрашивают в ходе исследований. И, что очень важно, эти 10 процентов должны пропорционально отражать структуру общества. Иными словами, должны быть представлены разные возрастные и прочие группы.
Но есть ли подобное пропорциональное представительство в Интернете? Наверное, нет. Также надо иметь в виду, что активные пользователи соцсетей по своему менталитету отличаются от "пассивных".
Иными словами, если мы попытаемся выдать созна ние интернет-аудитории за массовое общественное сознание, то, скорее всего, придем к совершенно неправильным выводам.
Мы можем говорить о настроениях и тенденциях, но только тех граждан, которые выражают их в Интернете. А ставить знак равенства между их позицией и настроениями в обществе, думаю, будет грубой ошибкой. В-третьих, глобальная сеть сегодня – это не только общение и получение новостей, но и инструмент идеологической или информационной войны.
Опять же, любой социолог, занимающийся изучением общественного мнения, скажет, что мнение должно быть не предвзятым. Иначе не избежать грубых ошибок в социсследовании. И это обстоятельство делает Интернет совершенно не удобным инструментом в плане изучения общественного мнения.
Кроме того, виртуальный мир развивается по собственным законам. Кстати, такие термины, как "тролли", "хайп", "блогер", "боты" и даже "ватники", отражают внутренние процессы развития Интернет-пространства и его многообразие. Да, общественное сознание сегодня пополнилось новым важным элементом – глобальной сетью. Но последнее не подменяет, а лишь дополняет первое. Интернет, как в свое время газеты, ТВ и радио, начинает влиять на формирование общественного мнения, но сам не может генерировать его. И если эфирную "кнопку" правительство способно контролировать, то с Интернетом сделать это невозможно. Информационный хаос – это естественное состояние глобальной сети.
Таким образом, мы не можем утверждать, что страсти, которые кипят в интернет-пространстве, характерны для общества в целом. Можно говорить лишь о том, что настроения, которыми делятся пользователи в сети, – это их настроения и субъективные переживания. Но нельзя настроения этих людей проецировать на остальную часть населения. Конечно, возможности Интернета используют в своей работе маркетинговые компании. И даже, говорят, успешно.
Это сильный инструмент продвижения товаров на рынке. Но в нашем случае речь идет не о целе вой аудитории, которая интересна для бизнеса. Маркетинговые компании не занимаются общественным мнением, у них узкий интерес – предпочтения потенциальных потребителей их товаров и услуг. Сегодня среди населения проводятся различные социологические опросы, которые позволяют сде лать выводы о царящих в обществе настроениях. Но если брать текущую ситуацию, то в основном наблюдается сильный запрос на социальную справедливость.
Люди ждут роста заработных плат, мер поддержки со стороны государства и т.д. Такая си туация прогнозировалась несколько лет назад. О ней стали говорить после 20082009 годов, когда в мире разразился кризис. Но Казахстан попал в "зону турбулентности" намного позже – после 2014 года, когда резко упали мировые цены на нефть, что негативно сказалось как на темпах роста экономики страны, так и на уровне жизни населения.
Казбек Бейсебаев, политолог: "Острые дискуссии отвлекают внимание народа от социально- экономических проблем"
– Возникающие время от времени острые дискуссии на темы казахского языка, исторического прошлого и межнациональных отношений, действительно отражают определенные настроения в обществе. Также можно сказать, что народ стал нервным. Этому есть свои причины: жизнь становится все тяжелее и тяжелее, цены растут, светлых перспектив не видно и т.д. Как тут не занервничать…
А еще нужно сказать о том, что такие дискуссии на руку властям, поскольку они отвлекают внимание народа от серьезных социально-экономических проблем. Кроме того, темы, вокруг которых разгораются дискуссии, при всей их остроте не являются политическими и особо не затрагивают интересы власти. Вместе с тем, есть объективные причины, приведшие к возникновению таких дискуссий.
После обретения независимости у нас и на официальном уровне, и в обществе говорили примерно так: "Вот, наконец, наша судьба в наших руках, мы будем сами строить свою собственную жизнь, у нас вся таблица Менделеева, мы сами будем распоряжаться своими богатствами, будем говорить на своем родном языке, заживем как страны Персидского залива, да и вообще все у нас будет хорошо и замечательно".
С тех пор прошло уже почти 27 лет, однако наши надежды не оправдались. Не превратились мы по уровню жизни в степные Эмираты. Часть наших богатств уже не принадлежит нам. Казахский язык так и не стал языком общения для всех граждан страны.
Таким образом, очевидно, что подобного рода дискуссии будут периодически возникать. У нас много других нерешенных проблем, но дискуссии по ним пока находятся под контролем властей. Как долго удастся держать это под контролем – большой вопрос.
Юлия Кисткина
18 мая 18