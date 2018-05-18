О стычках в соцсетях и реальных настроениях в казахстанском обществе, - "САМ"

00:10 21.05.2018 Регулярно разгорающиеся на просторах Интернета жесткие стычки между казахстанцами по вопросам языка, исто- рического прошлого, межнациональных отно- шений с каждым годом приобретают все более угрожающие масштабы. Но является ли это непримиримое противостояние отражением настроений и тенденций, происходящих в массовом общественном сознании? Или же это параллельные миры, не пересекающиеся друг с другом? Каковы на самом деле настроения в народе? Вопросы далеко не риторические. С просьбой "поставить диагноз" ситуации мы обратились к социологам, блогерам, лидерам общественных организаций, журналистам. Но начать решили с политологов.



Султанбек Султангалиев, политолог: "Раздоры в соцсетях вызваны продвижением националистических взглядов"



– Сам термин "народ" как характеристика еди­ной субстанции существу­ет только в литературе и в официальной риторике. Народ состоит из соци­ ально-профессиональ­ных страт с различным уровнем материального достатка и культуры, с различиями в психологии поведения и с собственны­ми интересами.



Самая политизирован­ная в Казахстане социаль­ная сеть Facebook явля­ется отражением умона­строений, причем крайне противоречивых, которые царят в среде интелли­генции и представителей малого и среднего бизнеса в Казахстане. Не менее, но и не более. Что-то до­ярок и трактористов, как и олигархов, в Facebook я не заметил.



Если абстрагироваться от системы социальной стратификации и взять в качестве критерия уро­вень политизированно­сти нашего общества, то он будет очень низким. Иначе говоря, политиче­ской и идеологической проблематикой у нас ин­тересуются немногие. По­давляющая часть населе­ния (полагаю, что назвав цифру в 95 процентов, я, если и ошибусь, то не сильно) не обращает вни­мания на такие материи, ограничиваясь новост­ными материалами на российских телеканалах, а также обсуждением и распространением порой нелепых слухов и версий на традиционных массо­вых встречах близких и дальних родственников – на тоях и садака.



Данные мероприятия и являются, пожалуй, местом, где мир Facebook пересекается с остальным казахстанским социумом, и становятся главной школой, где фор­мируются политические представления у основной части населения, а в роли наставников выступают люди, которые сами не отличаются развитой по­литической культурой и компетентностью. Ожесточенные дискус­сии и традиционный рас­кол в социальных сетях на два основных, жестко оппонирующих друг другу лагеря по любому, иногда даже не относящемуся к нашей стране поводу обус­ловлены наличием в Ка­захстане двух вселенных – казахоязычной и русско­язычной, а также отсут­ствием государственной идеологии, которая могла бы не только примирить оба сегмента нашего со­циума, но и способство­вать их сближению на основе общедоступных и всеми воспринимаемых ценностей.



А коль нет ясной, взвешенной, адек­ватной государственной идеологии, то на ее место стремятся прийти другие, в нашем случае – религи­озная и националистиче­ская. Все эти раздоры в соцсетях вызваны именно продвижением национа­листических взглядов, ге­нератором и локомотивом которых является часть казахской интеллигенции. Эти люди, образованные, по-своему патриотично настроенные интеллекту­алы, даже не отдают себе отчета в том, какую мину замедленного действия они закладывают под фундамент казахстанской государственности, под будущее страны. Впрочем, это тема уже для другого разговора.



Уразгали Сельтеев, политолог, ведущий эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде первого президента РК: "Блогеры хайпуют, но не отражают мнения большинства"



– Не стоит переоце­нивать эмоциональные перепалки в социальных сетях. Блогеры хайпуют, но не отражают мнения большинства. Например, в случае с Днем Победы главное – это то, что он как историческое досто­яние для жителей пост­советского пространства был и останется мощным объединяющим факто­ром. И не имеет значения, какого цвета ленточки на груди.



Важно сохранить память о победе над наси­лием и агрессией и пере­давать ее как ценность следующим поколениям. Прививать молодежи без­альтернативность миро­любивых и дружеских взаимоотношений. На уровне государственной политики укреплять соот­ветствующую атмосферу. Можно уверенно утверж­дать, что в Казахстане на протяжении всех лет независимости именно в сфере межнациональных отношений принимаются системные меры.



Думаю, никто не станет спорить с тем, что это реальная за­слуга государства. Да, Facebook в Казах­стане сегодня является ключевой площадкой для разного рода дискуссий. Здесь можно наблюдать полярные точки зрения на актуальные и злобод­невные вопросы. Поверх­ностно замерять, какие проблемы беспокоят лю­дей. Но по постам, ком­ментариям и количеству лайков судить в целом об общественных настроени­ях неправильно.



А вот та же акция "Бес­смертный полк", если учесть ежегодный прирост ее участников, является конкретным отражени­ем отношения людей к историческому прошлому. Можно сказать, что День Победы для казахстанцев является самым главным праздником в календаре. Провокации отдель­ных людей, эпатажные ло­зунги, резкие информаци­онные выпады – это тоже нормальные явления. К ним надо быть готовыми и адекватно реагировать.



К примеру, по частным слу­чаям, "прокачанным" в СМИ и социальных сетях, делать обобщающие выво­ды и заключения неверно. Тенденции формируются на основе системно по­вторяющихся событий и динамичного увеличения одних и тех же фактов. А у нас нередко одну или несколько ситуаций пы­таются интерпретировать как массовое явление или тревожный тренд. Это касается, к примеру, язы­кового вопроса, который преподносится как обо­стряющаяся проблема.



Хотя на самом деле социо­логические исследования, проводимые различными научно-аналитическими организациями, показы­вают, что у казахстанцев преобладает терпимое от­ношение к незнанию собе­седником казахского язы­ка. Это связано с тем, что относительное большин­ство у нас двуязычное. И в целом казахстанское общество билингвальное.



Кстати, в случае, когда возникла конфликтная ситуация с гражданином Турции, банк продемон­стрировал грамотно вы­строенное коммуника­ционное решение. Там понимают правила анти­кризисных коммуника­ций. Госорганам стоит взять на заметку этот кейс в части характера и опера­тивности реагирования.



Мы видели результат – конфликт нейтрализован. Волна стихла. Про этого провокатора теперь ни­кто и не вспомнит, пока он снова о себе не заявит. Конечно, настроения в обществе присутству­ют разные. Играет роль, прежде всего, инфор­мационный фон. Люди подвержены идеологи­ческим манипуляциям. Все зависит от того, кто что слушает, читает или смотрит. Поэтому важ­ное значение приобретает степень эффективности государственной инфор­мационной политики. При условии создания привлекательного и кре­ативного контента, его правильной подачи можно привить любые ценности и установки.



Толганай Умбеталиева, кандидат политических наук, гендиректор Центрально­ азиатского фонда развития демократии: "Социальные сети отражают то, что скрыто в реальной жизни"



– Дискуссии в соци­альных сетях, конечно, демонстрируют настрое­ния определенной части населения и отражают определенные тенденции, которые характерны в целом сегодняшнему на­шему обществу. Например, недостаток критического мышления, только-только формирующуюся культуру политического поведения и т.д. Зачастую "критическое мышление" у нас понима­ют как "критиковать все подряд и с эмоциями", хотя на самом деле это означает, если говорить простым и доступным языком, "ста­ вить под сомнение" все то, что видишь и читаешь, "подвергать все проверке", а не принимать за чистую монету.



Конечно, любое обще­ство является неодно­родным, в любом обще­стве есть различные точки зрения, а также различные модели поведения. И по­следняя (модель поведе­ния) обычно зависит от моральных норм, разделя­емых большинством дан­ного социума. Казахстан не является исключением, в нашем обществе есть разные категории людей, с разными взглядами и ценностями, с разными моделями поведения. И это различие стало прояв­ляться благодаря социаль­ным медиа: "молчаливое, пассивное, однородное большинство", коим все мы были в период контро­ля за информационным пространством и наличия одного информационно­го источника, получило наконец-то право голоса.



На мой взгляд, про­шлое нашего общества очень ярко проявляется именно в этих голосах, звучащих сегодня в соци­альных сетях.



Граждане, воспитанные в государ­ стве, которое агрессивно навязывало свое, было нетерпимым к инакомыс­лию, не уважало человече­ское достоинство, навеши­вало ярлыки вроде "врагов народа", сегодня уже сами в социальных сетях демон­стрируют эти привитые им навыки поведения. Поэтому я не думаю, что мы живем в параллельных мирах: тот же Facebook от­ражает то, что скрыто в ре­альной жизни. Кроме того, как мы можем наблюдать, некоторые вопросы, обсуж­даемые в социальных сетях, оказывают влияние на ре­альные действия, и нередко складывается впечатление, что "реальность" противо­стоит социальным сетям. Взять, к примеру, дискус­сии вокруг празднования 9 Мая в нашей стране. Чего хотят их инициаторы? Пока мы видим, что они могут лишь организовать "выхлоп" эмоций, собрать под этот шум людей. А вот объяснить, в чем же заклю­чается их позиция, почему они против празднования 9 Мая, эти люди не в состо­янии. Понятно только, что они против России, против СССР и агрессии.



Для них важно, что они "против", а значит, и другие должны поддержать их в этом про­тесте, в противном случае им, то есть другим, грозит участь стать "заклятыми врагами". Вопросы, касающиеся переосмысления прошло­го опыта, развития казах­ского языка, волнуют не только тех, кто сидит в социальных сетях. Но эти проблемы не решаются че­ рез такие вспышки ярости и агрессии, это куда более серьезный и длительный процесс – он требует по-настоящему содержатель­ных дискуссий, прежде чем можно будет опреде­литься с тем, что же мы хотим изменить и чего до­стичь. В нашей стране мы были свидетелями очень многих непродуманных реформ-экспериментов, которые не были осмысле­ны и поняты, прежде чем начали реализовываться.



Активисты наших со­циальных сетей хотят получить все быстро и сейчас. Но такой подход может иметь лишь кратко­срочный эффект. Отсюда неудачи, постигшие почти все реформы, которые ре­ализовывались до сегод­няшнего дня, – их тоже хо­тели реализовать быстро и сейчас. Понимаю, что люди устали ждать, ведь им все время обещали, что еще чуть-чуть, и они будут жить "при коммунизме"/ "в процветающей стране". Чувство ожидания было переэксплуатировано го­сударством. Но если мы все же хотим прийти к успешному итогу, то нам нужно перестать надеять­ся на простые и быстрые решения. И лидерам этих дискуссий следует на­ учиться превращать свое понимание в реальные за­дачи и поэтапные шаги, а не в "сплошной протест".



Замир Каражанов, политолог: "Нельзя утверждать, что страсти, кипящие в интернет- пространстве, характерны для общества в целом"



– При всей своей уни­версальности Интернет имеет ограничения. Во-первых, далеко не все на­селение им охвачено. По данным Министерства ин­формации и коммуника­ций РК, только 77 процен­тов казахстанцев имеют к нему доступ, а остальная часть граждан по разным причинам не подключена к глобальной сети.



По­этому любой социолог поставит под сомнение "познавательские" воз­можности Интернета. Во-вторых, есть в со­циологии понятие "вы­борка" – это 10 процентов от общей численности на­селения, которую опраши­вают в ходе исследований. И, что очень важно, эти 10 процентов должны про­порционально отражать структуру общества. Ины­ми словами, должны быть представлены разные воз­растные и прочие группы.



Но есть ли подобное про­порциональное предста­вительство в Интернете? Наверное, нет. Также надо иметь в виду, что активные пользователи соцсетей по своему менталитету от­личаются от "пассивных".



Иными словами, если мы попытаемся выдать созна­ ние интернет-аудитории за массовое общественное сознание, то, скорее все­го, придем к совершенно неправильным выводам.



Мы можем говорить о на­строениях и тенденциях, но только тех граждан, которые выражают их в Интернете. А ставить знак равенства между их по­зицией и настроениями в обществе, думаю, будет грубой ошибкой. В-третьих, глобаль­ная сеть сегодня – это не только общение и полу­чение новостей, но и ин­струмент идеологической или информационной во­йны.



Опять же, любой социолог, занимающийся изучением общественного мнения, скажет, что мнение должно быть не­ предвзятым. Иначе не избежать грубых ошибок в социсследовании. И это обстоятельство делает Интернет совершенно не­ удобным инструментом в плане изучения обще­ственного мнения.



Кроме того, виртуальный мир развивается по собствен­ным законам. Кстати, та­кие термины, как "трол­ли", "хайп", "блогер", "боты" и даже "ватни­ки", отражают внутрен­ние процессы развития Интернет-пространства и его многообразие. Да, общественное со­знание сегодня попол­нилось новым важным элементом – глобальной сетью. Но последнее не подменяет, а лишь допол­няет первое. Интернет, как в свое время газе­ты, ТВ и радио, начинает влиять на формирование общественного мнения, но сам не может генериро­вать его. И если эфирную "кнопку" правительство способно контролировать, то с Интернетом сделать это невозможно. Инфор­мационный хаос – это естественное состояние глобальной сети.



Таким образом, мы не можем утверждать, что страсти, которые кипят в интернет-пространстве, характерны для общества в целом. Можно говорить лишь о том, что настроения, которыми делятся пользо­ватели в сети, – это их на­строения и субъективные переживания. Но нельзя настроения этих людей проецировать на остальную часть населения. Конечно, возможно­сти Интернета исполь­зуют в своей работе мар­кетинговые компании. И даже, говорят, успешно.



Это сильный инструмент продвижения товаров на рынке. Но в нашем слу­чае речь идет не о целе­ вой аудитории, которая интересна для бизнеса. Маркетинговые компании не занимаются обществен­ным мнением, у них узкий интерес – предпочтения потенциальных потреби­телей их товаров и услуг. Сегодня среди населения проводятся различные социологические опросы, которые позволяют сде­ лать выводы о царящих в обществе настроениях. Но если брать текущую ситуацию, то в основном наблюдается сильный за­прос на социальную спра­ведливость.



Люди ждут роста заработных плат, мер поддержки со стороны государства и т.д. Такая си­ туация прогнозировалась несколько лет назад. О ней стали говорить после 20082009 годов, когда в мире разразился кризис. Но Казахстан попал в "зону турбулентности" намного позже – после 2014 года, когда резко упали миро­вые цены на нефть, что негативно сказалось как на темпах роста экономики страны, так и на уровне жизни населения.



Казбек Бейсебаев, политолог: "Острые дискуссии отвлекают внимание народа от социально- экономических проблем"



– Возникающие время от времени острые дис­куссии на темы казахско­го языка, исторического прошлого и межнацио­нальных отношений, действительно отражают определенные настроения в обществе. Также можно сказать, что народ стал нервным. Этому есть свои причины: жизнь становит­ся все тяжелее и тяжелее, цены растут, светлых пер­спектив не видно и т.д. Как тут не занервничать…



А еще нужно сказать о том, что такие дискуссии на руку властям, поскольку они отвлекают внима­ние народа от серьезных социально-экономиче­ских проблем. Кроме того, темы, вокруг которых раз­гораются дискуссии, при всей их остроте не яв­ляются политическими и особо не затрагивают интересы власти. Вместе с тем, есть объ­ективные причины, при­ведшие к возникновению таких дискуссий.



После обретения независимости у нас и на официальном уровне, и в обществе гово­рили примерно так: "Вот, наконец, наша судьба в наших руках, мы будем сами строить свою соб­ственную жизнь, у нас вся таблица Менделеева, мы сами будем распоряжать­ся своими богатствами, будем говорить на своем родном языке, заживем как страны Персидского залива, да и вообще все у нас будет хорошо и за­мечательно".



С тех пор прошло уже почти 27 лет, однако наши надежды не оправдались. Не пре­вратились мы по уровню жизни в степные Эмира­ты. Часть наших богатств уже не принадлежит нам. Казахский язык так и не стал языком общения для всех граждан страны.



Таким образом, оче­видно, что подобного рода дискуссии будут перио­дически возникать. У нас много других нерешенных проблем, но дискуссии по ним пока находятся под контролем властей. Как долго удастся держать это под контролем – большой вопрос.



Юлия Кисткина



18 мая 18 Источник - camonitor.kz

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1526850600

Новости Казахстана

