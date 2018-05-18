Антииранская истерия. "Ось сопротивления" и ее враги, - С.Кожемякин

00:03 21.05.2018 Выход США из соглашения с Ираном резко ухудшает ситуацию на всем Ближнем Востоке. Фабрикуя самые нелепые фальшивки, Вашингтон и его союзники переступают через международное право и потворствуют усилению экстремистских группировок.



"Ось сопротивления" и ее враги



За время нахождения в должности президента Дональд Трамп приучил мир с тревогой ждать каждого его публичного выступления. Выражая волю самых реакционных кругов крупного капитала, американская администрация расшатала и без того непрочную конструкцию международной политики. Особенно ярко это видно на примере Ближнего Востока. Стараниями Вашингтона там создана почва для полномасштабной дестабилизации.



Роковая черта, за которой вероятность конфликта резко повышается, была пересечена 8 мая. В этот день Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий - СВПД. Соглашение, заключенное три года назад между Тегераном и группой международных посредников (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия), предусматривало ограничение иранской ядерной программы и контроль над нею со стороны Международного агентства по атомной энергии. С тех пор Иран выполнял все взятые на себя обязательства. Об этом свидетельствуют 10 отчетов МАГАТЭ, чьи инспекторы находятся в исламской республике на постоянной основе. По словам генерального директора Юкии Амано, агентство имеет доступ ко всем объектам, и никакой скрытой деятельности на них не зафиксировано.



Но Вашингтон привык попирать как суверенитет отдельных стран, так и нормы ООН. Проводя самостоятельную политику, Иран рушит стратегию "Нового Ближнего Востока". Разработанная в недрах госдепартамента и Пентагона, она предусматривает создание полностью управляемого региона с опорой на основных сателлитов США - Израиль и Саудовскую Аравию. В противовес этой концепции Тегеран и его союзники выстраивают антиимпериалистическую "Ось сопротивления". Ее успехи очевидны. Сирийское правительство восстановило контроль над большей частью страны. В Ливане на парламентских выборах 6 мая убедительную победу одержали проиранские партии. Все сильнее тяготеет к Тегерану Палестинская автономия.



Традиционный антииранский лагерь расколот. Безрассудные действия саудовских властей оттолкнули от королевства Катар. В апреле эмират заключил с Ираном соглашение о совместном патрулировании акватории Персидского залива. Не поддержала Доха и демарш Трампа. Так же поступили Оман и Кувейт, чьи власти предупредили Вашингтон о недопустимости провоцирования конфронтации.



В условиях явных провалов решено нанести удар по главному звену "Оси сопротивления" - Ирану. Этому предшествовала политическая и информационная "артподготовка", интенсивность которой нарастала с каждым днем. В конце прошлого года по исламской республике прокатилась волна протестов, активно поддержанных из-за рубежа. Сенат США принял специальную резолюцию, осуждающую Тегеран за нарушения прав человека и требующую введения адресных санкций против иранских властей. Кроме того, парламентарии призвали поддержать оппозицию путем ее обеспечения "современными коммуникационными технологиями".



Мощный выпад против Ирана был приурочен к Мюнхенской конференции по безопасности. Главным ее "героем" стал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Потрясая искореженным куском металла, он утверждал, что это обломок иранского беспилотника, сбитого над Израилем, и что в Сирии Тегераном созданы десятки баз. Бездоказательные заявления завершились угрозами. Нетаньяху назвал Иран "величайшей угрозой для мира", добавив, что "не позволит завязать узел терроризма вокруг нашей шеи".



Говоря о терроризме, израильские власти совершают подмену. Именно Иран на протяжении многих лет находится на переднем крае борьбы с экстремизмом. Его помощь Ираку и Сирии позволила остановить нашествие "Исламского государства"* и в конце концов нанести джихадистам роковой удар. Нахождение в этих странах иранских военных советников абсолютно легитимно, поскольку осуществляется по просьбе законных правительств. Однако в Тель-Авиве заявляют об "экспансии" Тегерана, не гнушаясь самыми фантастическими измышлениями. Как заявил 26 апреля постпред Израиля при ООН Дани Данон, Иран направил в Сирию "по меньшей мере 80 тысяч шиитских боевиков".



Тем самым оправдываются регулярные удары по Сирии. Ракетно-бомбовые обстрелы Израиль проводит практически еженедельно, причем с явной координацией с отрядами исламистов. Последняя массированная атака, состоявшаяся 10 мая, сопровождалась наступлением боевиков на город Эль-Баас. В ходе бомбардировок уничтожаются вооружение (включая системы ПВО) и склады боеприпасов сирийской армии, гибнут люди, но реакции "мирового сообщества" на эти акты агрессии незаметно.



Театр абсурда



Главным предлогом для нападок на Иран стала его ядерная программа. Израиль изначально выступал против СВПД, заявляя, что в будущем Тегеран сможет обзавестись смертоносным оружием. Аналогичную позицию заняла Республиканская партия США, чей кандидат Трамп еще во время предвыборной кампании грозился разорвать "худшую сделку в истории".



Шаг в этом направлении был сделан в январе. Белый дом потребовал от Ирана и группы посредников переписать соглашение, включив в него запрет на производство баллистических ракет, открытие для инспекций всех военных баз, а также механизмы автоматического восстановления санкций в случае нарушения данных пунктов. Срок ультиматума истекал 12 мая. Не дожидаясь этой даты, противники Тегерана устроили настоящее шоу. В ночь на 30 апреля по базам в Сирии были нанесены очередные удары, причем основными мишенями стали именно иранские военные советники.



Бомбардировки стали фоном для состоявшихся утром переговоров Нетаньяху с госсекретарем США Майком Помпео, прибывшим в Израиль. "Мы глубоко обеспокоены опасной эскалацией угроз со стороны Ирана, а также стремлением Тегерана доминировать на Ближнем Востоке", - заявил глава госдепа. После встречи с Помпео Нетаньяху связался по телефону с Трампом. Основной темой разговора опять-таки стала "иранская опасность".



Согласовав детали, израильский премьер перешел к главному акту спектакля. Вечером 30 апреля состоялась пресс-конференция Нетаньяху, на которой он, вопреки обыкновению, выступал не на иврите, а на английском языке. Используя мелодраматические ужимки, премьер рассказал об операции спецслужб, сумевших выкрасть у Ирана 55 тысяч страниц документов и 55 тысяч компьютерных файлов. Эта "секретнейшая" информация якобы хранилась на неприметном складе в Тегеране, причем безо всякой охраны! Для пущего эффекта Нетаньяху сорвал покрывала со стеллажей, где покоились "точные копии" добытых документов. "Они полностью доказывают, что Иран бесстыдно врал, когда заявлял, что никогда не разрабатывал ядерное оружие!" - возгласил премьер.



Однако стоило рассеяться шуму от громких тирад, как вся "сенсация" оказалась не стоящей ломаного гроша. По утверждению Нетаньяху, разведка добыла документацию проекта "Амад", в рамках которого Иран планировал создать 5 ядерных боеголовок. Вот только премьер "забыл" уточнить, что действительно существовавший проект был свернут еще в 2003 году. Что же в таком случае ставится в вину Тегерану? То, что он якобы скрыл существование "Амада" от партнеров по переговорам. Но и это ложь. В 2011 году МАГАТЭ опубликовало исчерпывающую информацию о проекте, подтвердив его полную ликвидацию. В связи с этим нелепо выглядит еще одно утверждение израильских властей о том, что Иран якобы способен реанимировать "Амад" сразу после окончания действия СВПД в 2025 году.



Таким образом, врагам Ирана нужен был лишь резонансный повод - не важно, подлинный или нет. Это доказали последующие события. "В связи со вновь открывшимися обстоятельствами" Трамп объявил о выходе из "ядерной сделки". "Соглашение с Ираном порочно по своей сути. Если мы ничего не сделаем, то точно знаем, что произойдет: всемирному спонсору терроризма осталось совсем немного времени до того, как он получит самое смертоносное оружие в мире", - заявил он и анонсировал введение "самых серьезных экономических санкций".



Не менее жестко высказался глава госдепартамента. "Мы будем работать с нашими союзниками над поиском реального, всеобъемлющего и долгосрочного решения иранской угрозы", - заявил Помпео. Американская администрация требует от Тегерана безоговорочной капитуляции - ни больше ни меньше. Помимо полного сворачивания ядерных разработок (даже мирных), Иран должен уничтожить арсенал баллистических ракет, перестать помогать союзникам вроде ливанской "Хезболлы", палестинского ХАМАС и йеменских хуситов, "угрожать свободе судоходства" в Персидском заливе и Красном море, не нарушать права человека и т.д. В противном случае Тегеран ждут самые суровые меры. Для подтверждения их серьезности США уже ввели санкции против трех иранских компаний и шести граждан, якобы связанных с Корпусом стражей исламской революции.



Но даже если на миг представить, что Иран согласится с требованиями, его ждет масса других, еще более абсурдных претензий. Об этом свидетельствует вердикт федерального судьи Нью-Йорка, который 2 мая признал ответственность Тегерана за атаки 11 сентября 2001 года и потребовал выплаты компенсации на общую сумму свыше 6 миллиардов долларов. Не предоставив ни одного серьезного доказательства, суд возложил на Тегеран вину за финансирование "Аль-Каиды"*, хотя Иран вел борьбу с этой группировкой с момента ее зарождения.



Удары в спину



Последствия этих событий предугадать сегодня трудно. Выступив 8 мая с телеобращением, президент исламской республики Хасан Роухани заявил, что, в отличие от США, Иран - страна, соблюдающая обязательства. "Это не договор между Ираном и США, а международный договор, одобренный Советом безопасности ООН", - напомнил он. По словам Роухани, он поручил МИД провести переговоры с остальными участниками СВПД. Если те не подтвердят свои обязательства, Тегеран готов к более решительным шагам - вплоть до выхода из соглашения.



Смеем предположить, что в итоге Ирану придется задействовать именно второй вариант. Позиция европейских стран крайне непоследовательна. На словах выражая приверженность СВПД, они в угоду Вашингтону допускают его переписывание. Как заявила Ангела Меркель, нынешнее соглашение не может гарантировать полное сворачивание ядерной программы, в то время как "сдерживание Ирана" является важной задачей. Ее поддерживает Эмманюэль Макрон. "Начиная с сегодняшнего дня, мы хотели бы начать работу над новым соглашением", - сообщил президент Франции в конце апреля по итогам переговоров с Трампом. "Мы будем вести себя с Ираном жестче", - в свою очередь пообещал Вашингтону глава британского МИД Борис Джонсон.



Находясь в сильной зависимости от дяди Сэма, европейские страны могут дрогнуть под его нажимом, который становится все сильнее. 13 мая советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил санкциями компаниям, продолжающим сотрудничать с Ираном. Минфин США уже потребовал от европейской авиакомпании "Эйрбас" расторгнуть с Тегераном контракт на поставку 100 самолетов на том основании, что примерно 10 процентов их запчастей производятся американскими фирмами.



Нельзя назвать твердой и позицию России. Кремль не только закрывает глаза на преступления Израиля в Сирии, но и идет у него на поводу. 9 мая Нетаньяху со всеми почестями принимали в Москве. Сразу после этого российские власти сообщили об отсутствии планов поставки Дамаску зенитно-ракетных комплексов С-300, хотя еще недавно о проработке данного вопроса заявлял глава МИД Сергей Лавров. Израиль поспешил похвалить сговорчивых партнеров. Министр разведки Исраэль Кац назвал решение Кремля "очередным проявлением взаимного уважения, которое существует между нашими странами".



Недружественные шаги по отношению к Ирану дополняются разрывом контрактов. После выступления Трампа так поступило ООО "Русско-ближневосточный экспортный центр", которое должно было построить в исламской республике станцию опреснения воды. Причиной названо сохранение антииранских санкций. Учредителем компании является небезызвестный Игорь Чайка - сын генерального прокурора России. Все это напоминает позорную ситуацию 2010 года, когда Москва отказалась выполнять контракт по поставкам в Иран комплексов С-300.



Получая удары в спину, Тегеран вынужден рассчитывать на собственные силы. Впрочем, сражаться и побеждать Ирану не привыкать и в одиночку.



Сергей Кожемякин



Источник: "Правда", №50 (30693), 18-21 мая 2018 г. Источник - gazeta-pravda.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1526850180

Новости Казахстана

