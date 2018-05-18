Народные гулянья через границу. Как узбеки и таджики отправились друг к друг в гости

14:01 20.05.2018 Узбекский поэт Абдулла Арипов писал, что узбекский и таджикский народы как две строки одной газели (строфа арабского стихосложения – прим. "Ферганы"). Однако первый президент независимого Узбекистана Ислам Каримов, видимо, не любил поэзию. И он точно не стремился к интеграции, умудрившись за годы правления рассориться со многими бывшими партнерами по СССР. Таджикистан практически с самого начала девяностых годов прошлого века стал для Узбекистана "страной нон грата".



Как было



На волне конфликтов с соседним государством, а также под предлогом террористической угрозы Каримов повесил на границе с Таджикистаном увесистый замок. Было прервано авиасообщение, а железнодорожные пути позднее в прямом смысле были демонтированы. Более того, в 1999 году узбекские власти заминировали часть приграничной территории.



Если в 2002 году между Узбекистаном и Таджикистаном функционировали 16 контрольно-пропускных пунктов, то в 2010 году их количество сократилось до двух. Согласно межправительственным договоренностям, пересекать границу без получения визы могли исключительно жители приграничных районов. Срок пребывания в соседнем государстве ограничивался пятью сутками. Но и этот порядок зачастую игнорировался погранслужбами обеих стран: КПП пропускали граждан только на основании заверенных властями документов с указанием цели визита – как правило, речь шла о свадьбах или похоронах родственников по другую сторону пограничного шлагбаума.



Порой доходило до абсурда. Если во времена Советского Союза люди из Узбекской ССР ходили пешком в гости к родне в соседнее село, которое находилось на территории Таджикской ССР, то теперь они были вынуждены обращаться за разрешительными документами чуть ли не в Ташкент, до которого сотни километров. Бывало и так, что жители приграничных поселений виделись только Москве, приехав в трудовую миграцию.



История жительницы одного из приграничных таджикских поселений типична для многих семей. "Я не видела родную дочь 10 лет, а сейчас еду к ней на похороны своего зятя. И живет она рядом, я могу за 15 минут пешком добраться до дома дочери. Но нас разделяет закрытая граница. Все эти годы мы говорили с ней только по телефону. Я даже собственных внуков не видела", - жаловалась женщина.



Из-за личной взаимной неприязни двух лидеров (Эмомали Рахмона и Ислама Каримова) пострадали обычные люди, которых связывает многовековое соседство: тысячи семей оказались разделены "железным занавесом" и визовым режимом.



Граница, таможня, братство



Новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев начал менять внешнюю политику страны, и в 2018 году стал "таять лед" и в отношениях с Таджикистаном. 10 марта – день официального визита главы Узбекистана в соседнюю республику, по меткому определению Мирзиеева, стоит считать днем рождения новых отношений между странами. Однако еще до приезда президента в гости к Эмомали Рахмону стороны пошли навстречу друг другу в деле открытия границ.



10 февраля между Узбекистаном и Таджикистаном под звуки традиционных карнаев и сурнаев заработали еще два КПП – "Куштегирмон" и "Патар-Андархон". Многие люди, узнав об этом, не могли сдержать слез радости, на границе сразу образовались очереди. Возможность хоть на пять дней, но без всяких виз, съездить в гости через границу стала настоящим праздником.



Житель приграничного таджикского города Канибадама Махмуджон Оллоеров сразу после открытия "Патара" навестил своих родственников в Ферганской области Узбекистана. "Проходили без каких-либо проблем все таможенные процедуры и пограничные посты обеих республик и оказались на территории Узбекистана, - рассказал он "Фергане". - Прямо у таможенного поста нам предлагали свои услуги таксисты. Доехали до нового рынка Бешарика (город в Узбекистане. – Прим. "Ферганы") за символичную сумму - всего два сомони ($0,2). Родственники решили порадовать нас и свозили в древний город Коканд. Здесь расположен крупный книжный магазин. Один из продавцов книг узнал меня, и, обняв, сказал: "Приезжайте почаще. Ведь вы были основными нашими покупателями". А во время возвращения домой узбекские таксисты, пограничники, таможенники говорили с улыбкой на лице: "Ок йул. Яна келинглар" (Счастливого пути. Приезжайте еще раз).



Пропускной пункт "Фотехобод-Ойбек" облюбовали мигранты, направляющиеся из Таджикистана на работу в Россию. Как стало известно "Фергане", именно они и создают очереди на границе, особенно по выходным дням. После введения визового режима в 2000 году тем, кто ехал в трудовую миграцию, приходилось ездить в Россию через Киргизию. Но теперь мигранты вернулись к старому удобному маршруту. Кстати, туристов узбекские пограничники пропускают без очереди, пропускают женщин вперед и оперативно и без пристрастия проводят досмотр.



Бывали и неприятные моменты. Через тот же КПП "Ойбек", например, не пропустили в Узбекистан гражданина Таджикистана с красным паспортом (красный – внутренний паспорт, синий – заграничный. – Прим. "Ферганы"). Однако "никто не обиделся, ведь это требование закона, - прокомментировал эпизод один из очевидцев происшествия. - Хотя раньше по таким паспортам разрешалось пересекать границу. Было бы хорошо, чтобы в будущем пропускали граждан по внутренним паспортам, так как не каждый в состоянии приобрести новый заграничный паспорт - он обходится очень дорого".



Знаковое событие произошло 18 февраля – на контрольно-пропускном пункте "Саразм-Джартепа" в присутствии пограничников обеих стран была разрушена "каримовская стена", как ее прозвали в народе. Сооружение длиной 10 метров и высотой 3 метра, возведенное, видимо, по аналогии с известной "берлинской" стеной, появилось тут в 2010 году по инициативе узбекской стороны. После этого оставалось только открыть сам КПП, соединяющий Согдийскую область Таджикистана и Самаркандскую область соседнего государства. Кстати, именно в этом регионе Узбекистана живет очень много этнических таджиков. Самарканд всегда считался трехъязычным городом, большинство жителей свободно говорит на таджикском, узбекском и русском.



Ходили слухи, что "Джартепу" откроют к Наврузу (отмечается 21 марта), однако власти сыграли на опережение, и пункт заработал уже в первый день календарной весны наряду с еще девятью КПП, включая железнодорожный "Амузанг".



Глас народа. Таджикистан



Практически сразу после открытия границы между Самаркандской и Согдийской областями по трассе "Самарканд-Пенджикент" в обе стороны начали колесить путешественники, а социальные сети - пестрить отчетами и комментариями о вояже за рубеж. В группе "Мы – таджикистанцы!" в Facebook появился такой пост о въезде в Узбекистан: "Выехали в сторону границы таджикско-узбекской в 8:00 утра. С нашей стороны границы легкий бардак, легкий хаос и нелегкий мат в сторону граждан. Но проходят все! Со стороны братского Узбекистана 5-6 офицеров погранслужбы и 2 человека таможни. Оплатил $57 за авто (внедорожник) госпошлины и еще какие-то бумаги, так же входящие в это сумму. И все... Мы за границей!". Далее автор сообщения, предвкушая вопросы участников сообщества, указал, что в соседней стране все дешевле: яйца, мука, мандарины, лепешки. Действительно, цены на продукты питания, как выяснилось из комментариев, - одна из главных тем обсуждения аспектов пересечения вновь открывшейся границы. Вместе с тем, интернет-пользователи обменивались мнениями по поводу размера таможенной пошлины: платить вынуждены все автомобилисты, сумма зависит от мощности двигателя машины. В среднем на КПП придется расстаться с $50-60. Платить даже с таджикской стороны нужно было либо в американских долларах, либо в узбекских сумах.



Также популярными темами в комментах были рэкет на дорогах и тонировка автомобильных стекол. По первому вопросу узбекистанцы заверили соседей об отсутствии каких-либо бандитов и прочих криминальных элементов, грабящих туристов. Сами таджикистанцы не без иронии сошлись на том, что единственный рэкет для водителей – это толлинговые плазы компании IRS (пункты взимания платы с автомобилистов на трассе Душанбе-Чанак). По поводу тонировки мнения разделились: кто-то ссылался на узбекские законы и утверждал, что пограничники не пропустят машины с темными стеклами, другие пользователи придерживались противоположного мнения. Позднее ситуацию разъяснили узбекские правоохранительные органы, которые заявили, что не будут штрафовать за тонировку иностранцев. Вот такой жест гостеприимства от милиции.



Большинство пользователей соцсетей из Таджикистана выражали желание посетить Узбекистан, в основном, побывать в древних городах: Самарканде, Бухаре, Ташкенте. Многие, с учетом разницы в ценах, намеревались ездить через границу на закупки продовольствия и других товаров.



Глас народа. Узбекистан



В группе "Samarkand&Самарканд" в Facebook поднимались почти такие же вопросы относительно пересечения КПП "Джартепа". Своими впечатлениями поделился пользователь из Самарканда: "На своем авто ехал в Душанбе со стороны Самарканда! Хорошие, вежливые сотрудники Гаи. Братскому народу Таджикистана всем вам низкий поклон за гостеприимство! Никогда не был в Таджикистане, вчера первый раз поехал, покатался на своей авто по городу Душанбе, Панжакент, все отлично проблем нет!" (авторское написание сохранено. - Прим. "Ферганы".)



Похожие ощущения в поездке за границу испытала другая участница группы: "Мы с мужем тоже ездили на своей машине в Душанбе. На границе очень гостеприимные пограничники вежливые ребята - в каждом слове "Хуш омадед" (Добро пожаловать. – Прим. "Ферганы"). Проезжали мы через маленькие городки и поселки... Очень радушно встречают видя машину из Узбекистана и флажок на лобовом стекле – сигналили, приветствовали".



Одна из участниц сообщества "Водители Узбекистана", описывая путешествие на машине в Худжанд, сообщает, что, увидев узбекские номера, гаишники отдавали ей честь, местные автомобилисты любезно показывали дорогу, простые люди махали руками в знак приветствия и прижимали руки к груди, выказывая уважение.



Участников сообществ из Узбекистана интересовали размеры пошлины для водителей, качество таджикских дорог, курс сомони к суму, потребительские цены (правда, не на продукты, а на автомобили). Многие не могли поверить в то, что наконец-то посетить родственников в соседней стране можно будет без визы, и благодарили за нововведение президента Узбекистана Мирзиеева. Актуальной была тема – куда поехать в Таджикистане, что посмотреть? Тут предлагались разные варианты: местные жители и бывалые путешественники советовали потенциальным туристам посетить гостеприимные города, отдых в горах, поездки на Алаудинские озера. Один из комментаторов напомнил, что Фанские горы за природную красоту называют "Среднеазиатской Швейцарией".



Обрадовались снятию замка с границы и таджикские музыканты. Если раньше министерство культуры Узбекистана не разрешало певцам из соседней республики выступать в Ташкенте и других городах, то теперь музыканты могут приезжать выступить по частному приглашению. Буквально спустя пару дней после открытия КПП "Джартепа" в Facebook был опубликован пост таджикской певицы, которая, пользуясь случаем, пригласила узбекистанцев в свою страну и заодно предложила сотрудничество. Все-таки, несмотря на призывы президента Мирзиеева, пока Узбекистан трудно представить без пышных свадеб, на которых артисты могут прилично заработать.



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Сегодня граница между Узбекистаном и Таджикистаном уже не на замке. Более того, власти обеих стран создают дополнительные условия для передвижения людей и грузов. Граждане сами вольны выбирать способ путешествия: пересечь границу пешком, на автомобиле или на самолете. Кстати, на сайте авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" билет на рейс Ташкент-Душанбе можно купить за $80, что не так уж дорого (напомним, проезд через КПП на машине обойдется примерно в $50-60). Совсем недавно между столицей Узбекистана и таджикским Худжандом стали регулярно курсировать автобусы.



Теперь приехать из одного государства в другое – не проблема. Отмена виз и открытие границ порадовали граждан обеих республик. Теперь главное, чтобы руководители Узбекистана и Таджикистана продолжили, как сформулировал однажды политолог Аркадий Дубнов, "разминирование" отношений между странами.



Азиз Якубов Источник - Фергана

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