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Цэ Еуропа Украина самоудалилась из СНГ
13:59 20.05.2018

Выяснилось, к чему приведет выход Украины из СНГ

Андрей Резчиков

"Пока не будут разорваны остальные договоры, они будут действовать и будут обеспечивать какой-то уровень интеграции для Украины даже вне юридического поля. Сам выход из СНГ – это не одномоментное действие. Оно растянуто во времени", – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Богдан Безпалько по поводу выхода Украины из всех уставных органов СНГ.

Политолог, член президентского Совета по межнациональным отношениям Богдан Безпалько напомнил, что участие Украины в СНГ в последние годы было "довольно странным". "Она была учредителем, но не была полноправным участником содружества. Выход из структур СНГ ведет к разрыву многих тысяч договоров, которые регулировали отношения во всех сферах: от экономики до гуманитарных, от военной до лингвистической. Поэтому если Украина взяла курс на максимальный выход из всех интеграционных структур даже с ущербом для себя, то подобного рода шаги носят чисто демонстрационный характер", – сказал Безпалько газете ВЗГЛЯД.

В субботу президент Украины Петр Порошенко отозвал представителей страны из всех уставных органов Содружества Независимых Государств (СНГ). Еще в начале мая Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ. Через свой Twitter Порошенко сообщил, что СНГ для Украины "окончательно и бесповоротно ушло в прошлое". "Будущее наше – в Европе, и только!" – добавил он.

По словам эксперта, Украина демонстрирует определенный градус антироссийской истерии, "который ее руководство вынуждено постоянно поддерживать, чтобы каким-то образом отвлекать население от насущных проблем". "Никаких особых достижений в области экономики и внешней политики у Украины нет. Даже против Донбасса, который она превосходит на порядок, у Украины нет никаких возможностей продемонстрировать свои успехи. Так что остается делать шаги провокационного характера: арестовывать журналистов, моряков "Норда", выйти демонстративно из структур СНГ", – говорит Безпалько.

В то же время на отношениях с Россией выход Украины из СНГ может вообще никак не сказаться. Ряд соглашений остается действующими, например Большой договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, который больше выгоден для Украины, а не России. "Пока не будут разорваны остальные договоры, они будут действовать и будут обеспечивать какой-то уровень интеграции для Украины даже вне юридического поля. Сам выход из СНГ – это не одномоментное действие. Оно растянуто во времени. Пока этот выход будет осуществляться, на Украине может смениться президент или произойдут события в глобальной политике", – считает Безпалько.

Также в субботу Порошенко анонсировал предстоящие итоги деятельности рабочей группы конституционной комиссии Украины над поправками к конституции по поводу статуса Крыма. Они закрепят "неотъемлемое право крымско-татарского народа как коренного народа Украины на самоопределение в составе независимого украинского государства". Глава государства получит право вводить на полуострове "особый режим", если там возникнет ситуация, "несущая угрозу суверенитету и территориальной целостности Украины". Рабочая группа также предлагает создать некую Крымскую раду, которая должна будет представлять интересы всех жителей полуострова.

По мнению Безпалько, шаги Порошенко в отношении Крыма тоже, как и по поводу выхода из СНГ, демонстрационные. "Под воздействием СМИ для большинства граждан Украины Крым – это болезненная точка. Сейчас Россия построила Крымский мост, и нужно что-то демонстрировать в ответ, надавить населению на болезненную точку, напомнить о Крыме. Для этого вводятся даже поправки в конституцию", – считает политолог.

Он напомнил о бессмысленном решении Киева создать "крымскую патрульную полицию" и о существовании "крымского университета в изгнании", не говоря уже об экстремистском и запрещенном в России "Меджлисе крымского-татарского народа*".

"Плодится масса структур, которые будут давить на сознание населения Украины, что Крым мы вернем, а пока что он находится под оккупацией. Никаких особых практических действий в этом плане я не вижу, потому что воздействовать на саму территорию Крыма Порошенко не может", – подытожил Безпалько.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

Источник - Взгляд
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