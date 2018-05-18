 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 20.05.2018
16:46  Урановое хвостохранилище в Майлуу-Суу может смыть Ферганскую долину, - Евродепутат М.Ривази
14:01  Народные гулянья через границу. Как узбеки и таджики отправились друг к друг в гости
13:59  Цэ Еуропа Украина самоудалилась из СНГ
13:58  Китай и США решили отказаться от торговой войны
13:54  Гость из мавзолея. Он развалил великую империю и спился. Его любил даже Гитлер
13:32  Британская корона завершает захват власти над миром, - А.Никишин
13:31  Быть бедным китайцем уже стыдно, а богатым нет
13:27  Военный востоковед Н.М.Попов и его труды, - П.Густерин
11:09  К итогам выборов в Ираке: борьба обостряется, - А.Веселов
11:08  Армения: десять дней Никола Пашиняна, - А.Цуканова
10:38  В Киргизии более 50 тысяч детей мигрантов воспитывают родственники
10:16  Бывшему главе "Таджпромбанка" Зияеву предъявлены обвинения в растрате и мошенничестве
10:11  Узбекский лидер в США: что стоит за многовекторностью Ташкента
10:10  Талибы наступают на Аджристан
09:50  В Иране нашли способ обойти отключение SWIFT
09:47  Вор должен сидеть... В доме экс-главы КырТаможни Кулматова проведен обыск, против него выдвинуты обвинения
09:37  В Турции более 60 курсантов военных училищ приговорили к пожизненному заключению - за мятеж
02:59  По России распространяется "китайская лихорадка": изучать китайский постепенно стало модным
02:50  Казахстанка Самал Еслямова признана лучшей актрисой на Каннском кинофестивале
01:03  Сын экс-замглавы КырМВД Касымбаева, сбивший насмерть девушку у кинотеатра, отпущен
00:59  Инвесторы отменяют сделки в Казахстане, - А.Саттаров
00:13  Эрдоган пытается зафиксировать лидерство Турции в суннитском мире с радикальных позиций, - М.Чернов
Суббота, 19.05.2018
20:09  Саммит ОИС в Стамбуле: бенефис Эрдогана
19:45  Хаотизация Ирака может ослабить позиции Ирана на Ближнем Востоке, - А.Долгих
13:50  Что тормозит стопроцентную языковую казахизацию? - Ю.Кисткина
13:16  Три признака того, что второй российской базе в Кыргызстане быть
13:13  Закавказью уже больше не суждено быть вместе?
12:48  Умер Ричард Пайпс - корифей американской "советологии"
12:01  "Каждая семья должна заниматься предпринимательством", - Мирзиеев учит андижанцев уму разуму
11:18  В Таджикистан из Афгана вторглись вооруженные до зубов отряды... саранчи. Оккупировано уже 88,2 тыс. га земли
11:07  Потерянный май. Почему студенческие бунты 1968-го продолжают влиять на мировую культуру
11:00  Скончалась узбекская правозащитница Васила Иноятова
10:51  Грозит ли Казахстану "исламское возрождение" и чем это чревато? - САМ
09:10  В афганском Джелалабаде взорвали стадион во время крикетного матча - 8 погибших, 45 раненых
09:06  Почему Павел I и Наполеон хотели отнять Индию у Англии (история)
00:56  Боюсь, Казпремьер Сагинтаев не готов отвечать на неприятные вопросы о своем зяте, - Д.Ашимбаев
00:29  Эпоха одноразовых вещей: почему все так быстро ломается
Пятница, 18.05.2018
23:23  Вставай, КарМет! На Украине забастовал Криворожский меткомбинат, принадлежащий индусам из "АрселорМиттал"
22:29  В Душанбе скончался известный таджикский поэт Мумин Каноат
21:51  Трамп обозвал нелегальных иммигрантов "животными". Мексика направила ноту протеста
21:50  9 неизвестных фактов об Омаре Хайяме
21:35  На Кубе при взлете разбился пассажирский "Боинг-737" внутренних авиалиний - около 100 погибших
21:34  Очередная бойня в американской школе - застрелены учитель и 9 учеников
20:44  "Чунга-чанга" – апофеоз расизма? СССР виноватят в... бедах американских негров
20:21  "Петля Кудрина" снова на горле России, - М.Делягин
20:19  Комбат Мамай погиб на самом опасном участке фронта ДНР
20:09  Бои за ислам и вокруг ислама. Из истории Бухары времен владычества мангытов, - Б.Мусаев
19:51  Тайна перевала Дятлова. Анализ ДНК породил новые загадки, - "КП"
19:28  Радиационный Кыргызстан. Как чиновники Майлуу-Суу проблемы прячут, - Т.Кудрявцева
19:14  Правительство назначал не тот Путин, за которого голосовали, - "СП"
18:30  Экс-Кыр-президент Атамбаев готов отозвать претензии к журналистам и правозащитнику
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китай и США решили отказаться от торговой войны
13:58 20.05.2018

Китай и США достигли договоренностей по вопросам экономики и торговли, пообещав не развязывать торговую войну. Об этом заявил вице-премьер Госсовета Лю Хэ в ходе визита поездки в Вашингтон, передает Xinhua.

Лю прибыл в американскую столицу во вторник для проведения соответствующих консультаций по приглашению правительства США.

По итогам переговоров вице-премьер отметил, что стороны договорились прекратить вводить заградительные тарифы в отношении друг друга и укрепить торговое сотрудничество в таких отраслях, как энергетика, сельхозпродукция, здравоохранение, высокотехнологичная продукция и финансы. "Такое сотрудничество является беспроигрышным, поскольку оно может способствовать качественному развитию китайской экономики, удовлетворять потребности людей и способствовать усилиям США по сокращению дефицита торгового баланса", - пояснил Лю, добавив, что Китай готов покупать товары не только из Соединенных Штатов, но и со всего мира.

18 мая стало известно, что Китай предложил США пакет мер для сокращения дефицита торгового баланса на 200 миллиардов долларов.

Отношения США и Китая обострились в этом году после того, как американская сторона ввела протекционистские меры, коснувшиеся китайских товаров. Одной из причин ограничений стал высокий уровень торгового дефицита. После этого стороны ввели в отношении друг друга ряд торговых ограничений, которые вызвали недовольство как в Вашингтоне, так и в Пекине.

Источник - Lenta.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1526813880
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  