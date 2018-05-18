Китай и США решили отказаться от торговой войны

13:58 20.05.2018 Китай и США достигли договоренностей по вопросам экономики и торговли, пообещав не развязывать торговую войну. Об этом заявил вице-премьер Госсовета Лю Хэ в ходе визита поездки в Вашингтон, передает Xinhua.



Лю прибыл в американскую столицу во вторник для проведения соответствующих консультаций по приглашению правительства США.



По итогам переговоров вице-премьер отметил, что стороны договорились прекратить вводить заградительные тарифы в отношении друг друга и укрепить торговое сотрудничество в таких отраслях, как энергетика, сельхозпродукция, здравоохранение, высокотехнологичная продукция и финансы. "Такое сотрудничество является беспроигрышным, поскольку оно может способствовать качественному развитию китайской экономики, удовлетворять потребности людей и способствовать усилиям США по сокращению дефицита торгового баланса", - пояснил Лю, добавив, что Китай готов покупать товары не только из Соединенных Штатов, но и со всего мира.



18 мая стало известно, что Китай предложил США пакет мер для сокращения дефицита торгового баланса на 200 миллиардов долларов.



Отношения США и Китая обострились в этом году после того, как американская сторона ввела протекционистские меры, коснувшиеся китайских товаров. Одной из причин ограничений стал высокий уровень торгового дефицита. После этого стороны ввели в отношении друг друга ряд торговых ограничений, которые вызвали недовольство как в Вашингтоне, так и в Пекине. Источник - Lenta.ru

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