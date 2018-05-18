Гость из мавзолея. Он развалил великую империю и спился. Его любил даже Гитлер

13:54 20.05.2018 19 мая Турция ликует: в этот день в 1919 году страна начала борьбу за независимость и впоследствии смогла превратиться из отстающей исламской империи, которую в мире прозвали "больным человеком Европы", в успешное демократическое государство.



Несмотря на то что тысячи людей на улицах размахивают государственными флагами и бережно прижимают к груди портреты основателя государства Мустафы Кемаля Ататюрка, ситуация в современной Турции становится все более сложной. Светские заветы европеизированного вождя все больше забываются, авторитарный правитель Реджеп Тайип Эрдоган отвоевывает все больше власти. Спустя почти сто лет со времени основания республики в Турции набирает силу ползучая исламизация. О непростом пути, который страна прошла за век, напоминает "Лента.ру".



Безвольный султан Мехмед V не был создан для управления страной



К началу ХХ века Османская империя существовала уже свыше шести веков. Государство, одно название которого в годы расцвета его могущества внушало страх другим странам, находилось в плачевном состоянии, теряя одну территорию за другой. Ослабленная страна, раздираемая внутренними и внешними противоречиями, досталась султану Мехмеду V. В 1908 году младотурки (политическое движение, пытавшееся провести либеральные реформы и ограничить власть монарха конституцией) устроили революцию и свергли султана Абдул-Хамида II, посадив его брата Мехмеда.



По словам современников, привыкший жить в тиши гарема мужчина не был создан для управления страной. К тому же парламент существенно ограничил власть суверенного монарха. Он уже не мог назначать и увольнять министров, распускать и созывать парламент, а также высылать из страны неугодных. Договоры, которые заключал Мехмед V, вступали в силу только после того, как их утверждал парламент. Вся власть находилась в руках младотурецких лидеров.



Османская империя стремилась вернуть былое величие, а вместо этого теряла все большие части своей территории



Младотурки стремились вернуть рассыпающейся Османской империи ее былое величие. Однако достичь этого им не удалось. На время их правления пришлись четыре большие войны, в которые была втянута Турция, в трех из них она потерпела сокрушительное поражение. Так, в 1912-м Османская империя уступила Италии Триполитанию. Сразу после этого страна оказалась в состоянии войны с Грецией, Сербией и Болгарией. Их нападение стало для турецкого правительства полной неожиданностью.



По условиям Лондонского мира Османская империя лишилась всех своих европейских владений, за исключением Стамбула и небольшой части Фракии. К слову, в настоящее время европейская часть Турции занимает лишь три процента от всей территории страны.



В 1914 году Османская империя вступила в Первую мировую войну против Антанты



С конца 1913 года вся власть сконцентрировалась в руках трех младотурецких лидеров: Энвер-паши, Талаат-паши и Джемаль-паши. Султан вовсе лишился своего влияния и был отстранен от какого-либо участия в политике.



Летом 1914 года, соблазнившись на обещания немецких властей вернуть Османской империи былые территории, Турция оказалась втянутой в Первую мировую войну. Султан Мехмед V был категорически против участия в войне с Антантой на стороне Германии и Австро-Венгрии. Новые военные действия не принесли Османской империи ничего, кроме новых территориальных потерь.



Османская империя фактически лежала в руинах



После смерти Мехмеда V весной 1918 года трон занял Мехмед VI Вахидеддин, вошедший в историю как последний османский султан. Опасаясь революции, он стал добиваться перемирия со странами Антанты. Условия соглашения были очень тяжелыми для Османской империи, превращавшейся фактически в протекторат Англии и Франции. Так, Париж и Лондон получили контроль над проливами, железной дорогой, радио и телеграфом исламской империи, которая была обязана демобилизовать армию. Помимо этого, Антанта добилась права оккупировать Турцию в случае угрозы безопасности союзников.



Мустафа Кемаль решил бороться за независимость страны



Страна была разгромлена и унижена. Если одни пытались смириться со сложившимся положением, другие - решили бороться с греческими, британскими и французскими интервентами, решившими фактически разделить страну. Возродить государство из пепла и очистить Турцию от захватчиков решила небольшая группа патриотической интеллигенции во главе с Мустафой Кемалем-пашой (которого впоследствии назвали Ататюрком). Офицеру, пользовавшемуся уважением и поддержкой военных, удалось в кратчайшие сроки собрать армию.



Ататюрк принялся строить новое государство



Будущий основатель Турецкой Республики родился в 1880 или 1881 году в городе Салоники (нынешняя Греция).



Второе имя - Кемаль - Мустафе дал его учитель математики за хорошие успехи в учебе. По-турецки Кемаль означает "совершенство".



День объявления войны за независимость Мустафа Кемаль назвал своим днем рождения



19 мая 1919 года Мустафа Кемаль прибыл в город Самсун, где, выступая перед молодежью, провозгласил начало войны за независимость и всеобщую мобилизацию. Впоследствии именно этот день он станет называть днем своего рождения (настоящая дата неизвестна). В Турции 19 мая - официальный праздник, День молодежи, спорта и памяти Ататюрка.



Турцию, очистившую страну от захватчиков, захлестнула волна реформ



После победы над оккупантами султан Мехмед VI бежал за границу, а парламент принял закон (1 ноября 1922 года) об упразднении султаната. Еще через год, 29 октября 1923 года, Турция была провозглашена республикой. Ататюрк стал первым президентом страны, рьяно взявшимся за построение нового государства. Суть его реформ, которые многие посчитали слишком радикальными, заключалась в насаждении большинства западных ценностей в турецком обществе. Ислам перестал быть государственной религией Турции, страна становилась светской, учреждался однопалатный парламент (меджлис).



Выдвинутая им идеология - кемализм - до сих пор считается официальной идеологией Турецкой Республики. Она включает шесть пунктов, закрепленных в Конституции 1937 года: народность (борьба против классового неравенства и сословных привилегий); республиканизм; национализм (идеал национального государства, патриотически воспитывающего своих граждан, отличается от расового национализма); светскость; этатизм (построение смешанной экономики при лидирующей роли государства); реформизм.



Контуры, по которым Кемаль решил выстроить новую Турцию, впоследствии вдохновили Адольфа Гитлера. Фюрер нацистской Германии решил создавать Третий рейх по тем же канонам, что и отец современной турецкой нации.



До переноса столицы в Анкару там проживало менее миллиона человек



13 октября 1923 года столица Турции была перенесена из Стамбула в Анкару (прежнее название Ангора). Это делалось для начала эффективной борьбы с коррупцией, которая была большой проблемой Османской империи. В 1934 году было решено отменить все титулы старого режима и заменить их обращениями "господин" и "госпожа". Новая Турция отказалась от османского алфавита. Этот язык казался тяжелым и искусственным из-за того, что в нем было много заимствований из персидского и арабского языков. Ататюрк решил использовать латинский алфавит, изменив звучание некоторых букв и добавив несколько дополнительных (всего 29 букв).



До прихода к власти Мустафы Кемаля в Турции не было фамилий. В 1934 году ему самому присвоили фамилию Ататюрк, что означает "великий турок" или "отец турок". Другим гражданам новорожденной Турецкой Республики брать эту фамилию категорически запретили.



Некоторые реформы Ататюрка встречали непонимание и сопротивление общества, они воплощались в основном благодаря однопартийной власти кемалистов, а также контролю со стороны военных, действовавшему в стране.



Ататюрк призывал женщин к эмансипации



Ататюрк активно занимался женским вопросом. С 1926 по 1934 год в Турции постепенно насаждалось равенство полов. Впервые женщины получили гражданские права, которых у них раньше не было. С 1920 по 1928 год с нуля до 10 процентов выросло число женщин, окончивших университеты. В 1934 году турчанки раньше, чем в большинстве других стран, получили всеобщее избирательное право.



Тансу Чиллер рядом с нынешним кандидатом на пост президента Турции Мераль Акшенер



Женщины получили возможность активно заниматься политикой. Первой и единственной женщиной - премьер-министром Турции стала профессор экономики Тансу Чиллер. Она занимала пост с 1993 по 1996 год.



Ататюрк и посол СССР в Турции Аралов в районе турецкой Коньи



Ататюрк поддерживал активные контакты с советским руководством, которое оказывало Турции военную и финансовую помощь в борьбе с греческими и французскими оккупантами. В Москве надеялись, что в Турции дело дойдет до социалистической революции.



Однако мечты советского руководства не сбылись. Еще одну попытку предприняли новые власти во главе с Иосифом Сталиным в 1945 году. После Постдамской конференции он отправил к берегам Дарданелл военные корабли, собираясь отхватить часть территории Турции - Западную Армению, а также приобрести базы на Средиземном море. Это вызвало серьезную озабоченность западных стран, разведки которых уже начали планировать создание подпольной антикоммунистической организации в республике.



Турция стала одной из стран, получивших большую финансовую помощь в рамках американского плана Маршалла. Анкара и Вашингтон начали активно сотрудничать в военной сфере. В 1947-м ЦРУ получило тайное разрешение на "выращивание вооруженного антикоммунистического подполья" в Турции, так называемой Контргерильи. Подполье исповедовало идеологию праворадикального национализма с элементами воинствующего паносманизма.



В 1953 году Турция вступила в НАТО, став одним из основных союзников США в альянсе.



Ататюрк считался самым элегантным турком своего времени



Ататюрк был авторитарным политиком, быстро отказавшимся от экспериментов с многопартийностью, поэтому ему без труда удалось воплотить свои идеи в жизнь и поддерживать их во время своего правления. Его преемник Исмет Иненю (второй президент Турции) допустил демократизацию политического режима, разрешив многопартийность.



НРП продолжает курс Ататюрка



Продолжателем курса реформ Ататюрка считается Народно-республиканская партия Турции (НРП) (на ее флаге изображены шесть стрел - символ кемализма). НРП считается партией аристократов.



Тело Ататюрка перевезли из Стамбула в Анкару



В мае 1938 года врачи диагностировали у Ататюрка цирроз печени. Несмотря на тяжелую болезнь, он до последнего продолжал исполнять свои обязанности. Мустафа Кемаль, проживавший в последнее время в Стамбуле, умер 10 ноября 1938-го в возрасте 57 лет во дворце Долмабахче - бывшей резиденции турецких султанов.



Тело Ататюрка покоится в мавзолее "Аныткабыр"



Тело Ататюрка забальзамировали и выставили в Этнографическом музее в Анкаре. Только в 1953-м его перенесли в мавзолей "Аныткабыр".



Дни памяти Мустафы Кемаля - 19 мая и 10 ноября. В эти дни тысячи турок с флагами и портретами Ататюрка приходят к его мавзолею.



Турция продолжила светский путь развития после смерти Ататюрка



После смерти Ататюрка и до начала ХХI века Турция развивалась в рамках западной светской модели. Военные зорко следили за тем, чтобы страна не начала скатываться к исламизму. Как только власти пытались нарушить принципы кемализма, совершался государственный переворот.



Военные при помощи мятежей не допускали исламизации страны



В истории Турецкой Республики произошло четыре военных переворота: в 1960-м, 1971-м, 1980-м и 1997-м.



В июле 2016-го произошла попытка госпереворота



В ночь на 16 июля 2016-го в Турции была совершена попытка путча, получившего в стране название "странный переворот". В результате мятежа погибли 248 человек, еще более 2,7 тысячи получили ранения. Нынешний лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган остался у власти. После этих событий в республике прошли массовые чистки в органах власти, спецслужбах, судах, армии, образовательных учреждениях. Всего в Турции были взяты под стражу более 50 тысяч человек, еще 150 тысяч сотрудников различных ведомств уволены или отстранены от исполнения служебных обязанностей. Опальных военных Эрдоган заменил лояльными ему людьми.



Турки во время ифтара на площади Султанахмет в сердце Стамбула



К столетнему юбилею основания республики Турция все больше отходит от заветов создателя современного государства. Возглавляемая Эрдоганом Партия справедливости и развития пришла к власти в Турции с экономическими, а не исламистскими лозунгами. Это позволило им избежать формального преследования со стороны турецких военных.



Под руководством ПСР страна медленно сползает к исламизации, при этом делается это под предлогом демократических реформ. К примеру, ПСР инициировала закрытие ларьков с алкоголем и сигаретами, расположенных возле учебных заведений. Это поддержали не только исламисты, но и светская интеллигенция. Затем последовал запрет на продажу спиртного вечером и ночью. А сейчас речь идет уже о создании зон, где алкоголь вообще не продается.



Меняется и риторика представителей турецкой правящей элиты. Раньше они не позволяли себе исламистских лозунгов на митингах, теперь - другое дело. В стране стремительно растет число школ имам-хатибов, на улицах появляется все больше женщин с покрытой головой. Источник - Lenta.ru

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