Британская корона завершает захват власти над миром, - А.Никишин

13:32 20.05.2018 Британская корона завершает захват власти над миром

самые крупные агенты и корпорации, через которые королева Елизавета контролирует мир



Александр Никишин



Организация Объединенных Наций включает в себя 193 государства, которые считают себя суверенными и независимыми, полностью контролирующими свою внутреннюю и внешнюю политику, и считающими себя равными всем остальным государствам. Каждая страна имеет свои учебники истории, в которых наряду с уникальной героической историей народов и стран, написано об уникальности каждой отдельной страны и ее независимости, политой кровью множества патриотов в борьбе за эту самую независимость в череде войн и революций. Но абсолютно все учебники всех стран умалчивают об одном простом факте: в реальности большинство из стран до сих пор находятся под полным управлением и властью королевы Елизаветы.



В мире существует иерархия, попыткам описать которую посвящены террабайты исследований, докладов, диссертаций и статей. Если обобщить большинство из них, то странами и народами правят президенты и премьеры, ими правят межнациональные корпорации и картели, которыми в свою очередь правят фамильные кланы и банкирские дома. Некий координирующий совет из этих кланов имеет законодательные органы в виде Бильдербергского клуба или Трехсторонней комиссии, и исполнительные органы в виде Всемирного банка и Международного валютного фонда. Различные версии того, кто руководит этим советом, ожидаемо относят к конспирологическим теориям, теориям заговора, являющимися, выражаясь современным языком, верхом искусства троллинга, в целях дискредитации реальности и правды. Истина же заключается в том, что подавляющая часть планеты сейчас находится под властью британской короны.



Чтобы понять это, совершенно не обязательно использовать различные конспирологические "факты" из серии пришельцев и рептилоидов, контролирующих планету. Достаточно проанализировать реальные факты, которые находятся в открытом доступе, и которые на самом деле особо никто не скрывает.



***



Английское самое демократическое право напрямую запрещает ставить под сомнение, исследовать или проводить дознание об личных владениях, собственности и бизнесе английской монархии. Это же право относится и ко всем монархиям Европы вне зависимости от того, являются ли они правящими в своих странах, или нет. Истинные богатства всех монархий находятся за пределами стран, где они эти богатства обрели – в офшорных банках, которые находятся под юрисдикцией британской короны. Исходя из анализа открытых источников, в настоящее время в офшорах Британской империи находится 35 триллионов долларов различных королевских домов и финансовых учреждений Ватикана. И все они контролируются домом Виндзоров.



Представители монархий не являются президентами, военноначальниками или банкирами. Лично они не создают хаос, кризисы, дестабилизацию экономик, революции и войны с целью захвата национальных богатств. Они руководят этими процессами, отбирая у народов их богатства, одновременно внушая им сказки о свободе и независимости через созданные ими многочисленные общественные организации и СМИ.



Сама британская корона возглавляет и контролирует как минимум Содружество наций, состоящее из 53 государств с площадью 39 млн. кв. км. и населением почти 2,5 млрд. Эти государства охватывают весь мир, одну пятую часть Земли, и владеют огромной частью богатств, производств и природных ресурсов. Недавно королева Елизавета сняла с себя обязанности главы Содружества наций в пользу своего сына принца Чарльза. Сама же королева остается одним из руководителей самой могущественной организации – Мальтийского Ордена, реальных хозяев острова Мальта.



История этого ордена весьма интересна. Суверенный военный орден Мальты (SMOM) стал наследником и взял под свой контроль власть и богатство известного ордена Тамплиеров, а также контролировал военную, экономическую и банковскую системы Римской империи и Ватикана через первый центральный банк – банк Ватикана. В 1798 году при завоевании Мальты Наполеоном, последний передал Мальтийский орден под контроль Римско-католического священнического ордена иезуитов (Общество Иисуса). В дальнейшем иезуиты установили британский контроль над островом Мальта и создали там иезуитский колледж, укомплектованный исключительно британскими иезуитами. Иезуиты подорвали исключительно католическое влияние в Европе, для чего влили полученные ими в Южной Америке богатства в протестантские и иудейские банковские дома, создали контроль венецианского клана Паллавичини над Великобританией и Ротшильдами.



Иезуиты в 1840 году через брак королевы Виктории привели к трону ветвь Саксен-Кобург-Готской династии, которая в дальнейшем стала называться Виндзорской, и сейчас управляет Великобританией и странами Содружества. Аналогичная судьба постигла и Ватикан. Иезуиты взяли его под полный контроль к 1814 году. И Мальтийский орден, и все протестантские церкви фактически оказались под управлением иезуитов, основной орден которых – орден госпиталя Святого Иоанна Иерусалимского, отошел под управление королевы Елизаветы II. Все последние гроссмейстеры Мальтийского ордена – британцы. Бывший гроссмейстер Эндрю Виллоубби Ниниан Берти был двоюродным братом королевы Елизаветы. Британское подразделение Мальтийского ордена известно как Великий Приорат Англии, а его директорат ранее являлся штаб-квартирой рыцарей-тамплиеров в Британии. Ордену Мальты принадлежит и так называемый Лондиниум (TheCityofLondon), который был захвачен иезуитами в 1825 году при помощи семьи Ротшильдов. TheCityofLondon стал самой мощной экономической силой в Англии и в мире – финансовым центром планеты.



Рыцари Мальты сегодня в основном участвуют в работе с так называемым the Black Nobility (Черным Дворянством – королевскими домами без трона), Ватиканом и различными папскими и королевскими орденами, особенно с иезуитами, которые, в конечном счете, контролируют Ватикан и Военный Орден Мальта. Самыми мощными контролирующими внутренними органами SMOM являются Орден Подвязки и Общество Пилигримов, которые управляются королевой Елизаветой.



Если же мы поинтересуемся, кто контролирует финансовый мир, то обнаружим, что это - Конный орден Святого Гроба Господня Иерусалима (Equestrian Order of the Holy Sepulchre of Jerusalem), Орден Мальты и Опус Деи (Opus Dei). Контроль происходит через City of London Corporation и The Worshipful Company of Mercers, а также позднее через The Worshipful Company of International Bankers. Львиная доля контролируемых ими финансовых активов и потоков проходит через офшорную империю Великобритании. По некоторым оценкам одна треть всего мирового капитала, дающего половину всех торговых и финансовых потоков, спрятана от налоговых органов национальных государств в британских офшорах.



Джеймс С. Генри, бывший главный экономист McKinsey & Company, считает, что в британских офшорах скрыто около 35 триллионов долларов, а в зависимых от Британии государствах – 6,1 трлн. дол. В результате подобной офшорной политики 60% мировой торговли теперь состоит из внутренних транзакций в многонациональных компаниях. В целом благодаря офшорам многонациональные корпорации не доплачивают около 240 млрд. долл. в год в виде налогов.



Основные оффшорные гавани Великобритании:



The City of London UK - сегодня является мировой столицей по отмыванию денег. Осуществляется с помощью британских фирм, помогающими коррумпированным чиновникам и преступникам со всего мира скрыть триллионы долларов США неизвестного происхождения. Только с 2000 года британские банки помогли скрыть более 6 трлн. долл. производя нелегальные платежи и легализуя доходы от преступной деятельности.



Каймановы острова - являются территорией Соединенного Королевства. Они предлагают ряд налоговых льгот, а также низкое финансовое регулирование и надзор. Сегодня страна является пятым по величине центром финансовых услуг в мире. На Кайманах находится более 10 000 паевых инвестиционных фондов, более 200 банков, более 90 000 компаний и 140 целевых компаний. Это лучшее в мире место для хедж-фондов и страховых компаний.



Бермудские острова - еще одна часть территории Великобритании, давно известная как налоговая гавань. Налоговая система Бермудских островов облагает налогами только оплату труда сотрудников, но не доходы корпораций или доходы от инвестиций. Крупнейшим клиентом Багам для офшорных транзакций является США.



Гернси - принадлежит британской короне, но имеет свои собственные законы в сфере налогообложения. Остров с населением 65 000 человек целиком стал офшорным финансовым раем, а его главная улица застроена частными банками, юридическими и бухгалтерскими фирмами.



Джерси – зависимый от Короны остров в Ла-Манше. Джерси имеет собственную валюту и налоговое законодательство. Культура секретности и неразглашения финансовой информации на острове привела к тому, что жилье в Джерси оценивается в 5 миллиардов долларов на квадратную милю. Половина всех сделок по уклонению от налогов в Джерси поступает из Великобритании.



*****



Британская корона завершает захват власти над миром. Часть 2

Банкиры Англии контролируют финансы, экономику и ВПК США



Александр Никишин



Вы удивитесь, но Федеральная резервная система США, главный мировой эмитент, также находится под контролем британской короны. В основу всех современных крупных корпораций положена Британская Ост-Индская компания. С ее времен британцы контролировали всю экономическую и банковскую сферу в мире, а агенты королевы – всю финансовую сферу. Существует линейная связь между Ротшильдами, Банком Англии и лондонскими банковскими домами, которые в итоге связывают акционеров Федеральных резервных банков с их дочерними фирмами в Нью-Йорке и TheCityofLondonUK. Двумя основными представителями Ротшильда в Нью-Йорке являются JP Morgan Co. и Kuhn, Loeb & Co. Эти дома организовали Конференцию на острове Джекил, на которой был озвучен Закон о Федеральной резервной системе США, и в дальнейшем провели успешную кампанию по лоббированию и принятию этого закона Конгрессом. Они же приобрели контрольные пакеты акций в Федеральном резервном банке Нью-Йорка в 1914 году.



Эти фирмы были назначены главными должностными лицами в Совет управляющих Федеральной резервной системы и Федеральный консультативный совет в 1914 году. В этом же году несколько семей, владеющих контрольными пакетами акций в существующих банках, заставили эти банки приобрести контрольные пакеты акций федеральных резервных региональных банков. В августе 1976 года в Палате представителей США был рассмотрен отчет о персонале ФРС, который показал, что в списках акционеров региональных федеральных резервных банков находятся представители тех же семей.



***



Военно-промышленный комплекс США также находится под полным контролем британской короны. Чтобы в этом убедиться, достаточно рассмотреть список главных военных подрядчиков Пентагона и их связи с Виндзорами. Основными военными подрядчиками США являются:



Vanguard Group, State Street Corp, Capital Research Global Investors, Templeton Investment Counsel LLC, Barclays Bank Plc, BlackRock Investment Management (Великобритания) Ltd., Schroder Investment Management, Capital World Investors, Bank of America Corporation, JPMorgan Chase & Co., Bank New York Mellon Corp, Black Rock Advisors, советники Black Rock Fund Advisors, Old Republic International, Wellington Management Company, BlackRock Institutional Trust Company, NA, Evercore Trust Company, NA, FMR, LLC, Invesco Ltd., Franklin Resources, Goldman Sachs Group Inc., T. Rowe Price Group, Inc.



Владельцами этих компаний являются всем известные банковские дома – Ротшильды, Рокфеллеры, Морганы, Варбурги и других финансовые генералы. Каждая из этих корпораций владеет основными долями в других корпорациях. Их собственность и финансовые интересы переплетаются, как виноградная лоза. Если же посмотреть еще ближе, то можно обнаружить, что каждая из этих корпораций ведет международный бизнес и инвестируется в международные военные предприятия. Таким образом, они работают против всех национальных государств, ведут транснациональную экономическую войну и зарабатывают деньги со всех сторон любого конфликта, подобно Генри Шредеру, англичанину, который финансировал как Гитлера, так и Англию. Этот тип банковской политики существует на протяжении всей истории Великобритании.



Таким образом, вопреки большинству теорий заговора федеральные резервные региональные банки не являются настоящими объектами. Истинные владельцы - это инвесторы в перечисленных выше корпорациях, которые извлекают выгоду от всех конфликтов - физических войн, кибервойн, экономического и политического терроризма.



Банк Англии через The Worshipful Company of Mercers контролирует всю глобальную экономику. Контроль над экономикой США с их стороны существует с 1868 года. TheCityofLondonUK контролирует американскую экономику через Королевский институт международных отношений (Royal Institute for International Affairs), который в свою очередь контролируется Советом по международным отношениям (Council on Foreign Relations - CFR). CFR устанавливает внешнюю политику США с момента их создания.



TheCityofLondonUK держит под контролем Федеральный резерв Нью-Йорка, Всемирный банк и Международный валютный фонд. TheCityofLondonUK контролирует всю денежно-кредитную политику США, которая управляется всеми этими тремя глобалистскими организациями через Биржевой стабилизационный фонд (Exchange Stabilization Fund).



Британская корона и Ост-Индская компания в реальности по-прежнему контролируют экономику всей Америки – от управления данными, корпоративного банковского обслуживания, до отзыва американских ресурсов газа, урана, золота и всех других ценных активов США. Американские активы поступает напрямую в Великобританию, Банк Англии, TheCityofLondonUK и, в конечном счете, в Британскую монархию, самой королеве Елизавете II. США являются простым субъектом Британской монархии. Старшая исполнительная служба США (Senior Executive Service) является лишь исполнителем воли таких корпораций, как Sercо, British Petroleum, Shell, ICAP, British American Tobacco, SABMiller, American Standard Life, Rio Tinto и Ixstrata.



Переплетенная ткань инвестиций поддерживающих войну корпораций создала систему, которая инбредна, замкнута на саму себя и привязана к Великобритании, а через нее - к Риму. В результате ассоциации королевских семей мира, которые являются членами ордена рыцарей Мальты, появилось сообщество экономической разведки, являющееся частью всеобъемлющей инсайдерской торговлей на транснациональном уровне. Монархии должны защищать свои финансовые интересы и передавать активы членам своей семьи. Поэтому многие из богатейших семей вступают в брак внутри клана, чтобы капиталы оставались в семье.



Самые богатые и самые могущественные люди в мире принадлежат Рыцарям Мальты, Конному ордену Гроба Господня в Иерусалиме, Ордену Подвязки, Тевтонским рыцарям и другим орденам. Они клянутся в верности британской короне, а затем Ватикану. Фактически можно констатировать, что Общество Иисуса, иезуиты, участвовали в этих процессах на всех уровнях и неустанно трудились, как солдаты Папы, чтобы создать конечную "инсайдерскую шпионскую сеть" для Банка Ватикана.



*****



Британская корона завершает захват власти над миром. Часть 3

Монстр Crown Agency через своих агентов управляет странами-вассалами Великобритании



Александр Никишин



Вся британская система разведки и инсайда пронизана сетью частных разведывательных агентств, которые осуществляют сбор, анализ и использование информации для получения любой прибыли. Кристофер Стил, автор печально знаменитого в США Досье Картера (Carter Page Dossier) был бывшим британским шпионом и продемонстрировал нынешние методы так называемой "британской аналитики", больше похожей на пропаганду. Sixty3, Orbis Business International, Cambridge Analytica и многие другие британские частные разведывательные службы продают пропаганду как разведывательные данные. Обычно эти корпорации имеют частные контракты с военными и правительственными органами и работают в сфере национальной безопасности США.



Около $56 млрд. или 70% бюджета национальной разведки США в 2016 году предназначались для частных подрядчиков. Функции, ранее выполнявшиеся Центральным разведывательным управлением (ЦРУ), Агентством национальной безопасности (NSA) и другими разведывательными агентствами, теперь переданы частным британским разведывательным корпорациям. Самые крупные из них:



- AEGIS (Великобритания)

- Black Cube (Израиль и Великобритания)

- Control Risks Group (Великобритания)

- Hakluyt & Company(Великобритания)

- Oxford Analytica (Великобритания)

- Serco Group PLC (Великобритания)



О методах их работы можно судить по недавнему скандалу с Cambridge Analytica, которая купила у Фейсбук 50 млн. профилей пользователей и применила их в своих целях. В результате скандала Марк Цукерберг был вынужден давать показания в Конгрессе, а Cambridge Analytica срочно объявила о банкротстве и произвела ребрендинг. Маразм в США достиг такого уровня, что британское частное разведывательное агентство шпионило за президентом США Трампом прямо из штаб-квартиры АНБ Форт-Мид в Мэриленде. Хотя для знающих людей в этой ситуации нет ничего необычного. Для британской короны президент США – всего лишь менеджер, который обязан выполнять команды, и который нуждается в постоянном контроле.



***



При словах "агент короны" любой из нас сразу вспоминает Джеймса Бонда и его невероятную службу британской короне. В основном этими фантазийными событиями и ограничиваются все сведения о деятельности агентов и агентств короны. В реальности эти подразделения являлись и до сих пор являются основными структурами управления всеми мировыми процессами и событиями.



Основным агентством британской короны по управлению своими вассалами является Crown Agency. Оно было административным органом Британской империи и действовало параллельно Комиссии по гражданской службе Великобритании (The Civil Service Commission of Britain) и правительственным администрациям национальных подразделений с 1833 по 1974 год. Контролировались эти предприятия Управлением агентов короны (Crown Agents) в Лондоне. В дальнейшем эти структуры были названы агентами короны для правительств и администраций заморских территорий. В 1996 году Crown Agents for Overseas Governments and Administrations Ltd стала частной компанией с ограниченной ответственностью, предоставляющей услуги в области развития.



Crown Agents номинально напрямую подчинялись и полностью принадлежали Короне, но на практике были в подчинении Бюро короны в Лондоне вне зависимости от колониального ведомства. В конце 19 века Бюро короны стал единственным официальным британским коммерческим и финансовым агентом всех британских протекторатов и колоний. Колониальный офис применял политику использования исключительно агентств короны для всех закупок товаров государственного использования, создавая виртуальную монополию на поставки розничных товаров в правительствах в колониях Британской империи.



Crown Agencies также стали финансовыми институтами, поставляя капитал, инвестиции и пенсии для всех общественных организаций и контрактов для правительств зависимых от Британии колоний. Даже после американской революции американские компании продолжали вести дела с этими агентсвами за ресурсы, товары и услуги. Crown Agencies в конце 19-го и начале 20-го веков были фактическими администраторами британских колоний. Они осуществляли правительственные полномочия через лабиринт британских территорий, протекторатов, зависимых и подмандатных территорий и колоний Короны, которые составляли Британскую империю конца 19 века. После этого их мандат был сокращен до "зависимых" колоний (большая часть Британской Африки, Индии и Вест-Индии), но им предоставлялись почти монопольные права на финансирование и поставку нелокальных производств для любого государственного или негосударственного использования. С распадом Британской империи многие из этих агентств вернулись под контроль со стороны своих правительств, стали частью британского правительства или стали неправительственными организациями (НПО).



В 1997 году Crown Agency было приватизировано. Сейчас в качестве частной компании с ограниченной ответственностью CAOGA получает контракты на предоставление правительственных или пара-правительственных услуг во всем мире. Несмотря на то, что эти организации были "приватизированы" на бумаге, власть над ними не изменилась, агентства просто превратились в холдинги акционеров и советы директоров. Термин "Золотая акция" был разработан для описания особых прав, предоставленных королеве в акционерных компаниях. Золотая акция давала королеве особые преференциальные права на голосование и распределение прибыли. Таким образом, окончательный контроль абсолютно не изменился.



В то время как приватизация привлекла большое количество акционеров, Королева продолжала контролировать голоса и распределение прибыли в абсолютно дикой диспропорции к своей единственной голосующей "золотой акции". Например, номинал королевской "золотой акции" в горнодобывающей мегакомпании Rio Tinto PLC составляет 10 пенсов. Однако советы директоров компаний состоят исключительно из людей короны, которые, прежде всего дали клятву верности королеве.



В некоторых странах бывшей Британской империи по-прежнему существует правовая категория учреждений короны. Но в большинстве стран они были заменены государственными учреждениями, контролируемыми государственными компаниями и Crown Corporations. В Канаде и Новой Зеландии эти функции выполняют управляемые правительством Crown Agencies.



Остальным миром британская корона управляет через Crown Agents International (CAI). Эта международная компания работает с правительствами, агентствами по оказанию помощи, НПО и компаниями почти в 100 странах мира. Благодаря консультациям, управлению цепочками поставок и финансовым услугам эти структуры контролируют развитие экономики этих стран, систем здравоохранения и образования, а также управление финансами. Штаб-квартира CAI находится в Саттоне, графство Суррей, имеет сеть международных офисов и представительств в 40 странах.



CAI является одним из ведущих мировых экспертов в области государственных закупок и управления цепочками поставок, предоставляет финансовые услуги для содействия развитию, уделяя особое внимание международным платежам и управлению наличностью, финансированию торговли и управлению инвестициями для доноров, НПО и финансовых учреждений.



Соединенными Штатами Корона управляет через Crown Agents USA Inc. Агентство контролирует и оказывает услуги по технической помощи и поддержке практически всем правительственным учреждениям США, в том числе Агентству США по международному развитию (USAID), корпорации "Вызовы тысячелетия" (MCC), Государственному департаменту (DOS), Министерству обороны (DOD), Агентству США по торговле и развитию (USTDA) и многим другим. Единственным акционером Агентства является полностью контролируемый британской короной фонд Crown Agents Foundation. Crown Agents USA Inc.был основан в 1833 году и в течение многих лет работал в качестве британской уставной корпорации, а в 1997 году был приватизирован по описанной мною выше схеме.



***



Crown Agents USA Inc. имеет статус внедренного партнера в большинстве правительственных агентств США. К примеру:



Контракты с Агентством США по международному развитию (USAID):



По всему миру:Управление государственными финансами IDIQ. В период 2012-2017 годов - 700 миллионов долларов США.



Интересно, что некоторые контракты являются эксклюзивными и монопольными и включают такие определения по государственному финансовому управлению, как "неограниченная доставка, неопределенное количество":



- Crown Agents USA Inc. Washington DC - Федеральный поставщик

-AIDOAAI1200038 - $ 23,7 млн.

- AIDOAAI1200038-AID391TO1500001 - $ 6.6 млн.

- AIDOAAI1200038-AIDOAATO1400007 - $ 19 млн.



Программы Crown Agents USA Inc. по контрактам с USAID



По всему миру:



- Система управления цепочками поставок 2005-2015 гг.

- Специальная программа поддержки Farmer to Farmer на 2008-2014 годы

- Проект АМР I & II, 2006-2015 гг.

- Оценка развития цепочки развития агробизнеса и сельского хозяйства на 2010-2014 годы

- Работа по поддержке знаний и поддержке сельского хозяйства 2010-2015 годы

- Экономический анализ климата для развития, инвестиций и устойчивости 2014

- Инициатива по росту бизнеса, 2006-2011 гг.

- Оценочные услуги IQC, 2010-2015, субподрядчик AMEX International

- Макроэкономические основы роста IQC, 2011-2016 гг.

- Политика, планирование и обучение - обучение, оценка и исследования 2015-2020

- Верховенство закона IQC, 2013-2015 гг., Субподрядчик для Democracy International

- Сельские сельскохозяйственные доходы и устойчивая окружающая среда на 2004-2015 гг.



По отдельным странам:



- Африка: Опрыскивание помещений I и II IQC, 2006-2012

- Африка (страны КОМЕСА + Танзания): поддержка деятельности в области продовольственной безопасности

- Азия и Ближний Восток: проект лучших практик роста в Азии и на Ближнем Востоке

- Бангладеш: разработка и внедрение проектов, 2012-2014 гг.

- Бангладеш: деятельность торгового фонда, 2013-2018 годы, субподрядчик IBI International

- Бангладеш, Гаити, Руанда, Танзания, Уганда, США: Feed the Future System системы продовольствия будущего 2011-2013 гг.

- Египет: Техническая помощь в проведении политики реформ II, 2006-2009 гг., Субподрядчик Bearingpoint

- Сальвадор: доступ к программе финансовых услуг, 2011-2014 годы

- Эфиопия: проект реконструкции и координации Центра здоровья, 2006-2009 гг.

- Эфиопия: программа развития сельского хозяйства и агробизнеса на 2011-2016 годы,

- Гватемала: политическая и нормативная поддержка экономического роста, 2011-2015 гг.

- Либерия: программа закупок оборудования для международного аэропорта Робертса на 2008-2010 годы

- Малави: национальное распределение и управление обработанных сетей долгоживущими инсектицидами для государственных учреждений здравоохранения в национальном масштабе, 2011-2015 годы

- Нигерия: расширенные программы торговли и развития транспорта, 2012-2016 годы

- Пакистан: поддержка приватизационной деятельности 2014 года

- Руанда: рост сельского хозяйства, связанный с частным сектором 2014-2019 гг.

- Танзания: стратегии для Бюро по борьбе с коррупцией, 2007 год

- Танзания: Цепь ценностей 2011-2016 гг.

- Туркменистан: программа развития сельского хозяйства и технологий 2012-2015 гг.

- Замбия: программа "Производство, финансы и усовершенствованная технология плюс", 2012-2016 годы



Контракты с Millennium Challenge Corporation (MCC):



- Гана: проект по оказанию услуг в области финансового управления и оценки закупок, 2005-2006 годы

- Гондурас: надзор за закупками / консультационные услуги, 2006-2011 гг.

- Кения: Программа пороговых уровней, 2007-2009 гг.

- Монголия: Агент по закупкам Услуг, 2008-2013 гг.

- Марокко: агент по закупкам и консультант по надзору за закупками, 2009-2014 годы

- Намибия: услуги агента по закупкам, 2009-2010 гг.

- Танзания: услуги консультанта по закупкам и консультационные услуги по надзору, 2008-2014 годы



Контракты с Государственным Департаментом США (DoS):



- Оценка влияния бюро по делам Западного полушария для центров развития малого бизнеса, 2012-2015

- Ближний Восток, Африка и Азия: Оценка воздействия глобальных инноваций в рамках научно-технической инициативы, 2012-2013

- Инициатива "Устойчивые Здания", 2012-2013

- Оценка международных программ по борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности в Российской Федерации, 2012-2013 гг.

- Бюро по экономическим и деловым вопросам слияния и поглощения программ, проектов и мероприятий Бюро Outreach Funds сельскохозяйственных биотехнологий, 2012-2013

- Управление по удалению и борьбе с оружием, оценка программы Бюро по политическим военным вопросам, Балканы, 2012-2013 годы

- Оценка программы по ртути, 2013-2014 гг.

- Оценка диалога по водным Инфраструктурным решениям, 2014-2015

- Сальвадор и Мексика: Бюро по делам Западного полушария, оценка воздействия для центров развития малого бизнеса, 2012-2015,



Департаменты обороны (DoD) и по торговле и развитию США (USTDA):



Вьетнам: Национальный Таможенный Проект Единого окна USTDA, 2012

Глобальный: договор интеграции DOD на сокращение угрозы II IDIQ, субподрядчик Raytheon, 2011-2016 гг.

Ботсвана: консультационные услуги по закупкам USTDA для Министерства минеральных ресурсов, энергетики и водных ресурсов, 2015 год



Как мы можем видеть, то, что во всем мире считается продвижением американских интересов, программы, финансируемые правительством США, в реальности контролируется агентом британской короны и королевой Елизаветой II.



*****



Британская корона завершает захват власти над миром. Часть 4

Британская корона: Контроль над транснациональными корпорациями и мировыми рынками



Александр Никишин



Через свои международные корпорации британская корона контролирует не только ключевые стратегические отрасли экономики в США и во всем мире, но и большинство социальных, общественных и гуманитарных проектов.



Корпорация URENCO осуществляет контроль над мировым и американским рынком урана. Группа принадлежит Великобритании, Голландии и Германии, владеет и управляет крупнейшим урановым заводом в Америке. URENCO является компанией, занимающейся ядерным топливом, работающей на нескольких заводах по обогащению урана в Германии, Нидерландах, США и Великобритании. Она поставила атомные электростанции примерно в 15 стран, и в 2011 году имела 29% долю на мировом рынке услуг по обогащению. URENCO использует технологию обогащения в центрифугах в Нью-Мексико, которая субсидируется налогоплательщиками США.



URENCO имеет штаб-квартиру в Сток-Поге, Бакингемшире, зарегистрирована в Великобритании, на треть принадлежит правительству Великобритании, на треть - правительству Нидерландов, на треть - двум крупными немецкими коммунальными предприятиями E.ON и RWE.



URENCO также владеет 50% акций компании Enrichment Technology Company (ETC), а через нее владеет Areva. ETC предоставляет услуги по проектированию обогатительных фабрик и технологии газоцентрифуг для обогатительных фабрик через свои дочерние компании в Великобритании (Капенхерст), Германии (Гронау и Юлих), Нидерландах (Алмело), ??Франции (Трикастин) и США (Юнис, Нью-Мексико ).



Предлагаю на примере URENCO показать, как британская корона маскирует свое владение стратегическими корпорациями, выдавая их за национальные. URENCO использует Национальный обогатительный фонд США (NEF) в качестве своего завода по обогащению урана в Юнис, штат Нью-Мексико. NEF же управляется Louisiana Energy Services (LES), которая, в свою очередь, также принадлежит группе URENCO.



В своей статье "Ядерное оружие КНДР: Сделано в США" я писал о том, что технологический гигант АВВ, находящийся под контролем британской короны, при активном участии бывшего министра обороны США Дональда Рамсфельда провел сделку по поставке в КНДР двух атомных электростанций в Кумхо на сумму $200млн., которые можно использовать для наработки плутония. Передача современных ядерных технологий происходила через агента ЦРУ доктора Абдул Кадир Хана, международного контрабандиста и "отца пакистанской атомной бомбы", через всемирную контрабандную сеть, которая включала в себя объекты в Малайзии, где изготавливались ключевые части и механизмы для центрифуг. Сотрудник Хана B.S.A. Тахир возглавлял компанию из Дубаи, которая отправила компоненты центрифуг в Северную Корею. В 1970-х годах д-р Абдул Кадир Хан, который работал на субподрядчика URENCO в Альмело, продал "украденные" у URENCO чертежи центрифуг в Пакистан. В начале 1974 года д-р Хан помог создать программу обогащения урана URENCO и за короткий промежуток времени создал высокопродуктивную установку по обогащению урана вблизи Исламабада.



По данным Гринпис, URENCO имела постоянный контракт с Россией на утилизацию радиоактивных отходов. В действительности эти контракты относятся не к утилизации отходов, а к продаже истощенных урановых стержней, которые повторно обогащаются природным урановым эквивалентом. Как обогатитель, Россия являлась владельцем любых радиоактивных отходов, которые являются результатом этого процесса.



***



Контроль над нефтяной промышленностью США британская корона осуществляет через компании British Petroleum и Shell Oil Company. ВР имеет сеть торговых станций, которые предоставляют американцам топливо, смазочные материалы и другие продукты, необходимые для современной транспортировки. Общенациональное розничное присутствие компании включает в себя более 7100 BP и автозаправочных станций ARCO, а также около 1000 магазинов.



В 2016 году BP поставила своим потребителям США 7,3 миллиарда галлонов бензина с маркировкой BP. Производственный сегмент компании BP включает производство из района Прудхо Бэй на Аляске и четыре производственные платформы в глубоководном Мексиканском заливе, где BP является ведущим арендатором. В 2016 году ВР производила 676 000 баррелей нефти в день. Компания имеет сеть торговых станций, которые продают топливо, смазочные материалы и другие продукты. Общенациональное розничное присутствие компании включает в себя более 7100 BP и автозаправочных станций под брендом ARCO, а также около 1000 магазинов.



Shell Oil Company - это дочерняя компания Royal Dutch Shell, которая является одной из крупнейших нефтяных компаний в мире. Это многонациональная нефтяная компания англо-голландского происхождения. Shell Oil полностью принадлежит британской короне. Компания, включая ее консолидированные компании и доли в акционерных компаниях, является одним из крупнейших производителей нефти и природного газа и нефтепродуктов в Америке и владеет 25 000 заправочных станций марки "Shell" в США. Shell Oil Company является партнером (50 на 50) государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco в Motiva Enterprises, совместном предприятии по переработке и маркетингу, и владеет и управляет тремя нефтеперерабатывающими заводами на побережье Мексиканского залива в США.



***



Британская корона долгое время контролировала и мировой табачный рынок. British American Tobacco plc (BAT) - британская многонациональная табачная компания со штаб-квартирой в Лондоне. Это крупнейшая публичная табачная компания в мире. BAT имеет основной листинг на Лондонской фондовой бирже. BAT занимает лидирующие позиции на рынке в более чем 50 странах и работает в 180 странах. Его четырьмя самыми продаваемыми брендами являются его собственный бренд Dunhill и американские бренды Lucky Strike, Kent и Pall Mall, другие компании включают Benson & Hedges и Rothmans.



В июле 2004 года бизнес США British American Tobacco (Brown & Williamson) был объединен с бизнесом R. J. Reynolds Tobacco Company (R.J. Reynolds). Р. Дж. Рейнольдс и Браун и Уильямсон были вторыми и третьими американскими табачными компаниями перед слиянием. Когда они объединились, Р. Дж. Рейнольдс стал дочерней компанией Reynolds American, а BAT получил 42% долю.



В 2017 году BAT купила оставшиеся 57,8 % американского производителя сигарет Reynolds American за 49,4 млрд долларов и стала самой крупной в мире табачной компанией с брендами, включая Newport, Lucky Strike и Pall Mall.



***



Всю международную торговлю британская корона контролирует через крупнейшего в мире брокера и интердилера – компанию ICAP. Компания является крупнейшим в мире брокером и интердилером для внебиржевой торговли (OTC). В 2016 году ICAP продала свой глобальный брокерский бизнес британской брокерской фирме Tullett Prebon, которая сохранила бренд "ICAP", а оставшуюся, не брокерскую часть бизнеса, как NEX Group.



Ежедневный объем транзакций ICAP составляет более $2,3 триллиона на 50 площадках в 32 странах. ICAP предоставляет оптовые брокерские услуги по ряду процентных ставок, кредитным деривативам, товарам, иностранной валюте, развивающимся рынкам, акциям и деривативам. Более 40 процентов его торговых операций осуществляются на двух электронных торговых платформах - BrokerTec и EBS, которые слились в EBS BrokerTec. ICAP также предлагает ряд внебиржевых финансовых продуктов и услуг в области энергетики, иностранной валюты, процентных ставок, рынков кредитов и акций и индексов. Согласно своему годовому отчету за 2013 год, объем электронного брокера за 2013 год составил $ 728,3 млрд.



В 2015 году произошло слияние ICAP с TP ICAP plc. ТР являлась глобальной фирмой профессиональных посредников, которая работала на мировых финансовых, энергетических и сырьевых рынках. Она котируется на Лондонской фондовой бирже и является составной частью индекса FTSE 250. В 2015 года компания согласилась с условиями ICAP (в настоящее время известной, как NEX Group). Используя название приобретенной компании, компания изменила свое название с Tullett Prebon plc на TP ICAP plc .



***



Британская корона получает громадные инвестиции и с Силиконовой Долины США. Британские технологические компании получают больше венчурного капитала из Bay area VC, чем любая другая европейская страна. Согласно инвестиционным данным, опубликованным London & Partners, за последние пять лет британские технологические компании получили больше венчурных инвестиций от инвесторов из Западного побережья, чем Франция, Германия и Ирландия.



Даже не смотря на Brexit, инвесторы из Силиконовой долины продолжают перекачивать крупные суммы денег в британские технические компании, что больше похоже на ежегодную дань. Процветающий рынок венчурного капитала VC в Лондоне представлен компаниями Unicorn. Согласно исследованиям инвестиционной фирмы GP Bullhound, Лондон является домом для большего количества Unicorn, чем любой другой европейский город. Отчет Titans of Tech за 2017 год показал, что на Лондон приходится почти треть всех Unicorn в Европе - 17 из 53.



Энергетический рынок Корона контролирует через энергетический гигант Rio Tinto. Компании принадлежат шахты по добыче угля, бора, меди и других полезных ископаемых. Мировой рынок консалтинговых услуг тоже принадлежит Великобритании. К примеру, крупнейшим консультантом в США и Канаде является канадская фирма CGI. Кстати, именно CGI являлась консультантом и главным разработчиком сайта знаменитой американской медицинской программы ObamaCare. CGI Group Inc. (Консультанты для правительства и промышленности) является глобальным лидером в консалтинге и в области информационных технологий, системной интеграции, аутсорсинга и решений. CGI является пятым по величине независимым бизнес-процессором и поставщиком IT-услуг в мире и крупнейшей технической компанией в Канаде. В 2016 году CGI занял 995 место в рейтинге Forbes Forbes Global 2000. По состоянию на 2017 год CGI базируется в сорока странах с примерно 400 офисами и насчитывает около 70 000 человек.



***



Королева Елизавета II владеет и контролирует управление всеми данными США, корпоративными банками, ресурсами газа, урана, золота и многих других стратегических ресурсов и систем в США. Эта система управления называется SERCO, и она, по сути, является агентом короны. SERCO управляет всеми патентами для Управления по патентам и товарным знакам США. У Британии, таким образом, есть приоритет на пользование всеми американскими правами на интеллектуальную собственность.



SERCO контролирует наиболее чувствительные системы управления данными во всех отраслях военного ведомства, федерального правительства, штатов и местных муниципалитетов.



SERCO также контролирует управление воздушным движением, безопасностью авиакомпаний, управление аэропортами, оформление билетов, управление визовыми данными и управление расписанием. Эту компанию называют "самой большой компанией, о которой никто никогда не слышал". При этом рейтинг эффективности SERCO в Англии, Канаде и Австралии ниже 65%, и против нее были поданы многочисленные судебные иски за вопиющее мошенничество и бесхозяйственность.



SERCO получило контракт $1,2 млрд. за управление данными Obamacare.



В США корпорация Serco Inc. является дочерней компанией Serco Group plc, стоимостью в 7 миллиардов долларов США, которая работает с правительственными и общественными службами по всему миру. Многие исследователи говорят, что SERCO управляет Великобританией, США, Канадой и Австралией. В штате компании более 60 000 человек в 35 странах мира. SERCO является ведущим поставщиком общественных услуг всех типов. Она работает на международном уровне в пяти секторах и четырех географических регионах: обороне, правосудии, иммиграции, транспорте, здравоохранении и услугах населению, в Великобритании, Европе, Северной Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке. В Северной Америке Serco Inc. обслуживает федеральные, государственные и местные органы власти наряду с канадским правительством и коммерческими клиентами. Количество клиентов – более 14 000.



При всех этих масштабах, SERCO является одной из самых малоэффективных и коррумпированных структур в мире.



***



Таким образом, через тотальный контроль над мировой экономикой, финансами, политическими системами, государственным управлением, эмиссией денег, базами данных, интеллектуальной собственностью и другими базовыми отраслями британская корона планирует в XXI веке превратить всю Землю в одну глобальную корпорацию с полностью управляемым и подконтрольным населением. Создать этакий современный рабовладельческий строй под красивыми лозунгами свободы, равенства, братства, толерантности и демократии. Население планеты должно прийти к единому стандарту пола, расы, цвета кожи, вероисповедания. Популяция населения также должна быть под тотальным контролем и регулироваться в соответствии с перспективными планами и бизнес-проектами. А менеджеры среднего звена, типа президента Трампа, премьера Мэй и других глав государств являются лишь проводниками воли британской короны, политика которых сводится к максимальному приближению стоящих за ними элит к подножию трона их Хозяйки и праву верноподданически лобызать туфельку королевы Елизаветы II.



Александр Никишин для Колокол России Источник - Завтра

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1526812320

Новости Казахстана