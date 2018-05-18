Быть бедным китайцем уже стыдно, а богатым нет

13:31 20.05.2018 Как живется миллиардерам из Поднебесной, которые сильно отличаются от наших олигархов



Сергей Головченко



Китай поставил задачу, которой может только позавидовать Россия, - к 2020 году полностью победить бедность. Осталось два года. Для достижения цели Поднебесная ежегодно выводит из-за черты бедности более десяти миллионов человек. С таким бы размахом в России уже все были бы миллионеры, а не один процент населения.



Подсчитано, что в Китае более трех миллионов долларовых миллионеров. Если учитывать коэффициент Джини, то соотношение богатства и бедности не должно превышать показателя 0,4, тогда как в Китае он на данный момент составляет 0,474, (для сравнения, в России он также выше нормы - 0, 412). Между тем, Китай реально нацелен на то, чтобы через два года бедных в стране не было. На 2018 год выделены семь миллиардов долларов на борьбу с бедностью. В прошлом году было потрачено более 10.



В общем, в Китае быстрыми темпами идет построение нового общества, в котором нищеты не будет как явления, о чем заявил председатель КНР и генсек КПК Си Цзиньпин в октябре прошлого года. В переводе на русский такое общество называется среднезажиточное.



Число зажиточных в КНР тоже растет. Мы решили посмотреть сегодня на самых богатых китайцев, способных заткнуть за пояс Илона Маска и Билла Гейтса.



Старик Ли



Ли Кашин. В Гонконге злые языки утверждают, будто от каждого доллара, потраченного в городе, 90-летний старик с фамилией Ли забирает себе в карман по пять центов. В компаниях Ли Кашина сегодня трудятся четверть миллиона человек в полусотне стран мира. Его личное состояние, если верить "Форбс", намного превышает 30 миллиардов долларов. Он - богатейший человек Азии.



В детстве Ли Кашин продавал на гонконгской улице ремешки от часов. Но бизнес, что называется, не пошел. И тогда мальчик был вынужден по 16 часов в сутки без выходных, буквально за миску риса, раскрашивать искусственные цветы на фабрике. История скромно умалчивает о том, каким именно способом 20-летний парень сумел скопить 8 тысяч долларов на открытие собственного пластмассового производства с экспортом в США. Ходовым товаром стали все те же искусственные цветы, но только теперь уже не бумажные, а из пластмассы. Из западных каталогов Ли Кашин срисовывал дизайн мыльниц, расчесок, детских игрушек и прочей мелочевки. К 60-м годам прошлого века "мелочевка" позволила мистеру Ли заработать вполне приличные деньги, которые ему очень скоро понадобились. В 1967-ом началось массовое бегство британских капиталов из далекой гонконгской колонии. Прошли слухи, о том, будто хунвейбины Мао Цзэдуна не ограничатся территорией КНР и скоро вооруженным путем захватят английский Гонконг. В распространении слухов подозревали многих, в том числе и мистера Ли. Паника привела к обвалу рынка недвижимости: англичане лихорадочно все продавали, Ли Кашин все покупал, не забывая при этом бойко торговаться и сбивать цены.



С приходом к власти в КНР Дэн Сяопина, мистер Ли превращается в Ли тончжи - товарища Ли. Его заметная роль в воссоединении Гонконга с КНР привела к тому, что он нажил себе сильных врагов, включая британскую СИС, американское ЦРУ, китайское организованное преступное сообщество ("триады"). За год до передачи Гонконга Пекину был похищен сын Ли - Виктор. Отец сразу заплатил за его жизнь миллион долларов, Виктор был освобожден, а преступники уничтожены (как уверяют) спецслужбами КНР. Все другие акции устрашения и установления иностранного контроля над китайским миллиардером-патриотом бездарно провалились. Ли Кашин - первый в истории китаец, которому удалось приобрести исконно британскую собственность - холдинг "Hutchison". Он прибыльно вкладывался в "Skype", "Facebook", "Apple". Входит в десятку самых богатых людей мира по версии "Форбс".



Сегодня компаниям Ли Кашина принадлежит, среди прочего, портовая инфраструктура и до 70 процентов грузооборота в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Ранее Ли инвестировал свои средства в порты Панамского канала, акции которого принадлежали американским частным компаниям и гражданам. Затем поднялся шум в западных СМИ вокруг строительства китайцами Никарагуанского канала (дублер Панамского). Бенефициаром был объявлен ранее неизвестный гонконгский бизнесмен Ван Цзин. В США подозревают, будто за его спиной прячется все тот же вездесущий Ли Кашин. В 2014 году Россия объявила о своей заинтересованности в новом канале. У никарагуанского правительства Даниэля Ортеги появились наши модернизированные танки Т-72. Позиции КНР и РФ в крупнейшей стране Центральной Америки усилились многократно. А тем временем, Ли Кашин заявляет о своем отходе от текущих дел и связанных с ними рисков. Насколько это искренне - пока неизвестно. Свои реальные планы господин Ли скрывает за обтекаемыми советами начинающим китайским бизнесменам:



"Если вы будете хорошим человеком и будете держать ваши обещания, то у вас будет хорошая репутация. А репутация - это главный актив, не отраженный ни в каких балансовых отчетах…"



Алибаба без разбойников



Сегодня в Китае полмиллиарда интернет-пользователей, более трети располагают средствами на онлайн-покупки, объем рынка - полтриллиона долларов. Значит, однажды должен был появиться человек, который на всем на этом сделает сумасшедшие деньги. И такой человек появился…



Зовут его Джек Ма. В отличие от Ли Кашина, Ма родился и вырос не в Гонконге, а в самом что ни на есть социалистическом Китае. Ему 54 года. Настоящее имя - Ма Юнь. В начале 21-го века он создал крупнейшую в мире компанию интернет-продаж "Alibaba", которая по всем показателям давно обошла "Amazon" и "eBay" вместе взятые.



Джек Ма - живая антиреклама "элитного и престижного" заокеанского образования. Десять раз он поступал в американский Гарвард и десять раз от него там отмахивались. Дальнейшая бизнес-карьера Джека наглядно учит: Гарвард - отнюдь не является твердой гарантией вашего жизненного успеха…



Начинал Ма Юнь как простой самоучка. Каждое утро он подъезжал на велосипеде к отелю, где жили граждане США, и предлагал себя в качестве бесплатного гида на экскурсиях по своему родному городу Ханчжоу. Всего за несколько месяцев Ма Юнь, прозванный Джеком, великолепно напрактиковался в американском диалекте английского, не заплатив за это ни цента. Правда, и на какой-либо приличный заработок рассчитывать тоже не приходилось. Ма выучился в местном госуниверситете и остался там преподавать, получая в юанях зарплату, эквивалентную 15-ти долларам в месяц.



Торговый и экспортный бум в КНР начала 90-х позволил ему открыть собственное бюро переводов. В 1995 году он впервые попал в США и узнал о существовании интернета. Вернувшись в Китай, Джек Ма основал китайский аналог "Желтых страниц". Но первая китайская интернет-компания оказалась никому не нужна. Не было ни пользователей, ни рынка услуг, ни грантов от правительства. Ма пришлось вернуться на государственную службу. Следующие четыре года он проработал в министерстве зарубежной торговли.



Все изменилось в 1999-ом. Джек Ма открыл интернет-магазин "Alibaba" с достаточно резким слоганом: "Наши мозги так же хороши, как и американские. Поэтому мы, китайцы, смеем и должны конкурировать с ними…" Вместо того чтобы копировать аналоги из Северной Америки, Ма придумал свою бизнес-схему: "Alibaba" должен помочь малым и средним компаниям КНР найти своих покупателей и заказчиков. Схема сработала. В 2000-ом было привлечено 25 миллионов долларов. А уже через год компания вышла на точку безубыточности.



Чтобы добиться большего "Alibaba" бросил вызов китайском филиалу "eBay", в который американцы вложили 150 миллионов долларов. Джек Ма буквально торпедировал своих конкурентов, используя новый интернет-аукцион "Taobao". "eBay - это акула в океане, - говорил Джек Ма а „Taobao" - крокодил в Янцзы. Если мы будем бороться в океане, мы проиграем; если мы будем бороться в реке, то победим…" Конкурентным преимуществом стал сильный маркетинговый ход: в течение трех лет "Taobao" оставался бесплатной площадкой для продавцов, что и решило исход схватки. В 2006 году "eBay" была вынуждена уйти с китайского рынка. Вскоре, по данным "Форбс", личное состояние Джека Ма выросло до 30 миллиардов долларов.



В прошлом году на Валдайском форуме в России Джек Ма выступил с таким заявлением: "Люди меня спрашивают: в чем разница между чем-то умным и чем-то мудрым? Умные люди знают, чего они хотят, а мудрые люди знают, чего они НЕ хотят… За прошедшие сто лет мы делали машины наподобие людей, а сейчас люди становятся похожими на машины. И нам, я считаю, следующие 10 - 20 лет нужно делать машины наподобие машин, а люди должны быть все-таки похожи на людей…"



Многие у нас в России задаются вопросом: богатые китайцы это те же наши олигархи? Вряд ли… Ведь стратегия развития КНР четко отделяет право хозяйствования от права собственности. За исключением Гонконга, имеющего особый статус, собственность в КНР (земля, ресурсы, производственные мощности) по-прежнему остается общенародной. Это достояние лишь предоставляют в длительное управление трудовым коллективам, компаниям, фирмам и частным лицам. Никто в Китае не осмелится, к примеру, сказать о себе: "Я - владелец норильского никеля, сибирского алюминия или юганской нефти…" Такого хвастуна китайцы просто засмеют: "Хочешь чем-то владеть - создай это с нуля… А мы все посмотрим, что у тебя получится…" Источник - СвободнаяПресса

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