Военный востоковед Н.М.Попов и его труды, - П.Густерин

13:27 20.05.2018 П.В. Густерин

О востоковеде Н.М. Попове



В учреждениях отечественного востоковедения до сих пор не ведется систематической работы по отслеживанию деятельности российских востоковедов, что становится причиной пробелов даже в фундаментальных трудах в этом направлении некоторых подвижников-одиночек. Так, в 2-томном биобиблиографическом словаре "Востоковеды России" Софьи Давидовны Милибанд, изданном в Москве в 2008 г., отсутствуют сведения о замечательном русско-советском востоковеде Николае Михайловиче Попове, известном также под фамилией Попов-Татива. Чем же он был замечателен и какую роль сыграл в отечественной науке о Востоке?



Во-первых, Николай Михайлович проявил себя сразу в двух качествах: и как китаист, и как японист, что даже во времена самоотверженных востоковедов Российской империи было редкостью, не говоря уже о наших днях.



Во-вторых, Николай Михайлович, будучи глубоким страноведом, за свою непродолжительную научную деятельность успел внести огромный вклад и в изучение дальневосточного языкознания, а также дальневосточного искусства в целом и каллиграфии в частности.



Признание квалификации ученого в сфере лингвистики и страноведения выразилось в том, что Николай Михайлович в 1920-е гг. преподавал в Московском институте востоковедения и на восточном отделении Военной академии РККА. Его труд "Китай. Экономическое описание" (М., 1925) был издан Разведывательным управлением Штаба РККА.



В-третьих, Николай Михайлович проявил себя и как военный историк, опубликовав, в частности, в журнале "Военная мысль и революция" (кн. 4, 1923) статью "К истории гражданской войны в России: японско-китайские секретные военные конвенции 1918 г.".



В конце 1920-х гг. Николай Михайлович являлся научным сотрудником Научно-исследовательского института этнических и национальных культур народов советского Востока, который в 1944 г. под названием "Институт языка и письменности народов СССР Академии наук СССР" был объединен с Институтом языка и мышления им. Н.Я. Марра.[1]



В своей книге "Восточный факультет Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе" (Саарбрюккен, 2014) ваш покорный слуга допустил оплошность и упомянул Николая Михайловича с инициалами "П.М." (с. 10, 29) и "П." (с. 18), поскольку принял упоминания Попова в "Приказе Академии Генерального Штаба РККА № 31-б" от 13 февраля 1920 г.[2] и в "Списке штатного преподавательского состава Военной академии РККА с указанием их обязанностей в 1921/22 учебн. году по состоянию на 20 августа"[3] с опечатками в инициалах как наиболее достоверные, нежели упоминание в "Именном списке штатных преподавателей Военной академии РККА" от 4 августа 1922 г.[4] Прошу прощения у своих читателей.



Примечания



[1] АРАН. Ф. 677 (Институт языка и письменности народов СССР Академии наук СССР), оп. 2, д. 123 (Попов-Татива Николай Михайлович).

[2] РГВА. Ф. 24696, оп. 1, д. 159, л. 92.

[3] РГВА. Ф. 24696, оп. 1, д. 186, л. 22-22(об.).

[4] РГВА. Ф. 24696, оп. 1, д. 186, л. 16.



См. статью по теме: www.centrasia.ru/newsA.php?st=1415880780 Источник - ЦентрАзия

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