К итогам выборов в Ираке: борьба обостряется, - А.Веселов

11:09 20.05.2018 Фокус внимания вновь переносится на Иракский Курдистан



В ночь на 18 мая, с опозданием на 6 суток, Высшая независимая избирательная комиссия Ирака обнародовала результаты парламентских выборов, проведенных 10-12 мая. Согласно официальной информации, блок "Саирун" ("Идущие") известного шиитского богослова Муктады ас-Садра получил 54 из 328 депутатских мандатов. Проиранский альянс "Фатх" во главе с Хади аль-Амири завоевал 47 мест, а кандидатам от альянса "Победа" нынешнего премьера Хейдара аль-Абади досталось 42. ЦИК назвал итоги окончательными, но они обозначают лишь паузу в борьбе за то, кто будет контролировать страну. Результаты голосования однозначно выявили лишь одно – противостояние разворачивается.



После оглашения итогов голосования Муктада ас-Садр в духе современных веяний сделал обращение через Twitter: "Мы выступаем за мудрость, за национализм, за выполнение воли народа, за перемены, за новое поколение". Он назвал своей целью создание работоспособного правительства специалистов и тут же сообщил, с кем он не будет вести коалиционные переговоры: это блок "Фатх", альянс "Государство закона" бывшего премьера Нури аль-Малики и "Патриотический союз Курдистана". Нюанс состоит в том, что сам клерик не участвовал в выборах, а потому даже теоретически не может претендовать на пост премьер-министра. При этом среди депутатов, попавших в парламент от блока "Саирун", нет никого, кто приближался бы к популярности лидера движения, да и сам процесс формирования правительстве невозможен без компромиссов.



Оппоненты не оставили демарш ас-Садра без ответа – в Багдад срочно прибыл командующий силами специальных операций "Кудс" иранского "Корпуса стражей исламской революции" генерал-майор Касем Сулеймани – давний покровитель Хади аль-Амери. Предполагается, что его задача – добиться формирования в Ираке правящей коалиции, настроенной на сотрудничество с Ираном, а также способствовать тому, чтобы представители "Фатх" получили в новом правительстве ключевые посты. Личность Сулеймани примечательна: по образному выражению одного из пользователей иракского сегмента Интернета, "если американский посол входит в высокие кабинеты в Багдаде без стука, то Сулеймани открывает эти двери ногой".



Лидер блока "Государство закона", бывший премьер-министр и нынешний вице-президент Нури аль-Малики начал переговоры с альянсом "Победа" своего давнего однопартийца и соратника по партии "Исламский призыв", нынешнего премьер-министра Хейдара аль-Абади и лидером "Фатх" Хади аль-Амери. Это явная попытка укрепить покачнувшееся кресло действующего премьера, и наиболее действенным способом добиться этой цели является сохранение "мутной воды". Именно поэтому Н. аль-Малики пошел дальше и призвал аннулировать результаты выборов и провести новое голосование. По словам представителя коалиции Аббаса Мусави, правительство не может быть создано на основе спорного результата выборов. Мусави подчеркнул, что, если результаты не будут аннулированы, избирательная комиссия должна будет вручную пересчитать все бюллетени или ту их часть, которая вызывает наибольшие подозрения.



Демарш блока Нури аль-Малики последовал после того, как 14 мая шесть партий Иракского Курдистана – "Коалиция за демократию и справедливость" (КДС), "Движение за перемены" ("Горран"), "Исламская группа Курдистана" ("Комала"), Коммунистическая партия Курдистана, "Исламский союз Курдистана" и "Исламское движение Курдистана" - выступили с совместным заявлением, в котором потребовали пересчета голосов под контролем международных наблюдателей в регионе Курдистан, в провинции Киркук и на других спорных территориях. 15 мая ведущая курдская политическая организация "Демократическая партия Курдистана" (ДПК) заявила, что она поддерживает призыв к ручному пересчету бюллетеней по всему региону Курдистан. Единственной силой, которая выступила против, явился "Патриотический союз Курдистана", которую и обвиняли в подтасовках. Согласно заявлению ПСК, если избирательная комиссия сделает это, то она должна будет провести пересчет по всему Ираку, а не только в провинциях Сулеймания и Киркук.



Примечательно, что специальный представитель Генерального секретаря ООН по Ираку Ян Кубиш также выступил с заявлением, в котором подчеркнул: "Комиссия должна действовать оперативно, чтобы серьезно рассмотреть все жалобы, включая, при необходимости, проведение частичного пересчета вручную в выбранных местах, в частности в Киркуке. Для укрепления доверия к процессу важно, чтобы это осуществлялось в полной прозрачности, а свидетелями были заинтересованные стороны. ООН готова оказать помощь, если потребуется". И это притом, что ранее ЦИК по указанию премьера уже принял решение вручную пересчитать голоса избирателей провинции.



Совершенно очевидно, что ручного пересчета голосов в масштабе страны не будет, иначе это поставило бы под вопрос не только результаты, но сам "процесс волеизъявления в условиях нового демократического Ирака". И главным выгодоприобретателем в этой ситуации оказывается нынешний премьер Хейдар аль-Абади – никто из занявших лидирующие позиции не способен самостоятельно сформировать правительство, и чем глубже они завязнут в бесконечных консультациях и попытках договориться, тем дольше он сохранит свой пост.



Между тем фокус внимания вновь переносится на Иракский Курдистан. "Демократическая партия Курдистана" (ДПК) на минувших парламентских выборах завоевала наибольшее количество голосов в Курдистане и вошла в пятерку самых сильных избирательных списков Ирака. Неудивительно, что 16 мая главе ДПК Масуду Барзани позвонили и обменялись с ним мнениями не только премьер Хейдар аль-Абади и президент Ирака Фуад Масум, но также Муктада ас-Садр, Хади аль-Амери и Аммар аль-Хаким. А накануне в Эрбиле побывал специальный представитель президента США Бретт Макгерк – на его встрече с М. Барзани обсуждались вопросы "поствыборного периода". 18 мая консульство США в Эрбиле сообщило: "В последнее время вооруженные силы коалиции нанесли воздушные удары по целям ИГ в различных районах Ирака, усилия будут продолжены".



Антон ВЕСЕЛОВ | 20.05.2018 | Источник - fondsk.ru

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