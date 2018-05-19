Армения: десять дней Никола Пашиняна, - А.Цуканова

11:08 20.05.2018 Уличные протесты бросают новой власти вызов за вызовом



Первые десять дней после победы так называемой "бархатной революции" в Армении, которую новый премьер-министр Никол Пашинян называет "революцией любви", прошли бурно. Джинн уличных протестов, взрывной и напитанный эмоциями, выпущен из бутылки, и загнать его обратно – проблема для власти. Сам Пашинян, который с помощью улицы и пришел к власти, теперь заговорил по-другому и призывает народ… не выходить на акции протеста, а обращаться к властям. "Сейчас, когда во власти люди, которые получили статус для того, чтобы решались проблемы в стране и защищались права граждан, становится непонятным ежедневное перекрытие улиц и в целом гражданское неповиновение. А кому мы не повинуемся? В Армении утверждена власть народа, и протесты, направленные против этой власти, нелогичны", – заявил "народный премьер" в прямом эфире на своей странице в Facebook.



В общем, всем спасибо, все свободны. Теперь, сказал Пашинян, пишите письма: требования необходимо четко оформить в заявлениях и делегировать одного-двух человек к министру территориального управления и развития в отдел приема писем правительства Армении. Революция закончилась.



Однако не все с этим согласны. В Ереване продолжают протестовать сторонники вооруженной группировки "Сасна Црер", летом 2016 года напавшей на полицейских и захвативших заложников в здании патрульно-постовой службы, – они требуют изменить меру пресечения участникам событий 2016 года, которые находятся под арестом. Протестующие перекрывали улицы, устанавливали палатки, добиваясь встречи с Пашиняном. И добились. Премьер-министр, заявляющий ранее, что в Армении не должно быть политических заключенных, отлично понимает, что случай с "Сасна Црер" – особый, вооруженное нападение на полицию и убийство полицейского при всем желании трудно назвать мирной политической акцией. Просто выпустить из тюремных камер "цреровцев" – получить непредсказуемую реакцию полиции и судейского корпуса. Да и граждане могут не понять этого широкого жеста. К тому же от "Сасна Црер" нить тянется к Жирайру Сефиляну, герою карабахской войны и неистовому оппозиционеру, которого требовали освободить "цреровцы" (он был арестован в 2015 году за подготовку вооруженного свержения власти и 20 марта 2018 года приговорен к 10,5 года тюрьмы).



Протесты в городах Армении продолжаются



"Если кто-то ожидает, что я должен войти и открыть двери уголовно-исполнительных учреждений, это неправильный подход", – заявил Никол Пашинян прессе в ответ на вопрос о судьбе "Сасна Црер". Он предложил разделить вопрос освобождения тех, кого считают политическими заключенными: в случаях, когда осужденные или обвиняемые не применяли насильственных методов, запустить процедуры помилования, амнистии или условно-досрочного освобождения. В случае же с "Сасна Црер" он предлагает общественные слушания с участием потерпевших и их родственников, в результате которых и будет выработано решение.



С Жирайром Сефиляном у него очень непростые отношения, если не сказать больше. Еще осенью 2017 года Сефилян обращался из тюрьмы с письмом, призывая политические силы Армении сплотиться для создания фронта национального сопротивления власти. Адресовано письмо было в том числе и Николу Пашиняну. Но в 2016 году, когда "Сасна Црер" захватила полк ППС и удерживала заложников, сторонники Сефиляна не хотели видеть радом с собой Пашиняна – опасались, что тот примажется к бунту и в случае успеха постарается получить политические дивиденды. "Скажи людям выбросить Никола в мусорный ящик, пусть забросят его камнями, избейте, прогоните этого Никола", – инструктировал "цреровцев" один из лидеров июльского вооруженного бунта Павлик Манукян, запись этого разговора была представлена в суде как одно из вещественных доказательств преступления "Сасна Црер". Вряд ли Пашинян забыл эти слова. И вряд ли забыл про амбиции Жирайра Сефиляна: оказавшись на свободе, "цреровцы" и их вожак могут выбрать путь не сторонников, а противников новой армянской власти. Опасных противников. Поэтому премьер-министр Армении, от посреднических услуг которого два года назад "цреровцы" категорически отказались, теперь не торопится с их освобождением.



Между тем получивший свободу под подписку о невыезде глава "Учредительного парламента" Гарегин Чугазсян продолжил голодовку, начатую в заключении. Он присоединился к акции сторонников "Сасна Црер" и требует широкой амнистии для всех политических заключенных к 28 мая 2018 года – 100-летию провозглашения Первой Республики Армения. Также Чугазсян добивается голодовкой смягчения меры пресечения "цреровцам". Новый министр здравоохранения приставил к голодающему круглосуточную скорую, а поручившийся за него перед следствием первый вице-премьер Армении Арарат Мирзоян призвал к прекращению голодовки, мотивируя свой призыв тем, что вопрос политзаключенных и членов "Сасна Црер" в любом случае будет решен.



Еще один протест собрал сторонников бывшего министра обороны Нагорного Карабаха Самвела Бабаяна, в ноябре 2017 года приговоренного судом к шести годам тюремного заключения – он признан виновным во ввозе на территорию Армении переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла". Во время рассмотрения дела в суде оппозиция, к которой тогда принадлежала нынешняя армянская власть, называла арест генерала Бабаяна политически мотивированным.



Еще один протест собрал сторонников бывшего министра обороны Нагорного Карабаха Самвела Бабаяна, в ноябре 2017 года приговоренного судом к шести годам тюремного заключения – он признан виновным во ввозе на территорию Армении переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".



Гораздо более приятным делом для Никола Пашиняна стал вопрос амнистий нарушителям правил дорожного движения и фермерам. На первом заседании правительства премьер-министр сделал заявление о необходимости прощения долгов нарушителям ПДД и временного отключения видеослежения за ситуацией на дорогах. "Считаю целесообразным временно прекратить деятельность радаров скорости и видеокамер, приостановить или хотя бы прекратить практику налагать штрафы за то, что люди слегка зацепили сплошные линии разметки", – сказал Пашинян. Этого требовали таксисты, перекрывавшие проспект Баграмяна. Кроме послаблений по штрафам, они хотят пересмотра условий лицензирования и свободных парковок.



Вышли на улицы и те, кто пригоняет в Армению автомобили, – автодилеры хотят других условий растаможки.



Протестовали в эти дни и сотрудники военкоматов, требуя приостановить процесс оптимизации, который, по их мнению, приведет к массовым увольнениям. Однако новый министр обороны Армении Давид Тоноян "подробно ознакомился с проблемой и дал поручения продолжать работы в направлении реализации концепции оптимизации", сообщили в правительстве. В то же время "министр поручил в недельный срок представить соответствующие предложения и решения в связи с вопросами обеспечения работой сотрудников", рассказал пресс-секретарь оборонного ведомства. Тоноян не посчитал нужным начинать с немедленного удовлетворения запросов улицы.



В Гюмри протесты привели к отставке ректора Ширакского университета. А под городом Сотк нелегальные добытчики золота не пропустили сотрудников Араратской золотодобывающей фабрики на работу – они требуют отставки руководства и доступа к Сотскому месторождению, самому крупному в Армении. Нелегалы называют себя частью движения протеста, участниками "бархатной революции". Это вполне возможно: Никола Пашиняна поддерживали самые разные группы в надежде на революционной волне решить свои проблемы.



Самой крупной уличной акцией этих десяти дней стала местная ереванская революция против городского руководства – ее участники требуют отставки градоначальника и роспуска Совета старейшин, но Тарон Маргарян заявил, что не собирается уходить с должности. На "бархат" этот протест не претендует – 16 мая революционеры пытались захватить мэрию, ворвались внутрь здания. Власти Еревана обратились в полицию за защитой. Возле мэрии проходит и акция сторонников Маргаряна, лозунг "Отвергни Тарона" не находит той же безусловной поддержки, что и "Отвергни Сержа", как бы ни хотелось этого бывшей оппозиции, ставшей властью.



Протесты в Ереване продолжаются.



Протесты в Ереване продолжаются.

На подходе протесты трудовых коллективов. На Араратском цементном заводе волнения длятся уже не первый день, протестующие объявили забастовку и перекрыли грузовиками дорогу, требуя повышения мизерной зарплаты (в 2-3 раза ниже средней) и улучшения условий труда. Завод контролирует лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян – его политический блок поддержал избрание Никола Пашиняна премьер-министром и получил министерские портфели.



Протестуют и работники химического завода "Наирит": он полностью остановлен в 2010 году, задолженность по зарплатам составляет около 13 миллионов долларов.



Это – первые ласточки, за ними последуют другие. Груз проблем, накопившихся в Армении, велик. И если улица сделала невозможное, сменив Сержа Саргсяна на "народного премьера", люди вправе считать, что протесты – единственный эффективный способ решения любых вопросов. Никол Пашинян сам их в этом убедил совсем недавно, когда был "человеком из народа" с рюкзачком за плечами. К новому Николу Пашиняну в костюме, призывающему уйти с улиц и писать властям письма, никто пока не привык. А сторонники "Сасна Црер" и раньше никогда не доверяли премьер-министру.



"Даже из самых искренних побуждений эти самодеятельные демонстрации, и особенно захваты зданий и перекрытие улиц, в конечном итоге, хотя и непреднамеренно, направлены именно против Пашиняна", – прокомментировал ситуацию в Армении бывший президент Левон Тер-Петросян.



Сам премьер-министр так не считает. Пашинян не видит для себя опасности в том, что на улицах бушуют политические страсти. Однако вызов общества очевиден – новой власти, чтобы загнать джинна революции обратно в бутылку, потребуется в очень короткие сроки добиться в Армении больших перемен к лучшему, поскольку ожидания людей, поддержавших Пашиняна, очень высоки.



Арина ЦУКАНОВА | 19.05.2018 Источник - fondsk.ru

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