В Киргизии более 50 тысяч детей мигрантов воспитывают родственники

10:38 20.05.2018 В стране более 50 тысяч детей воспитывают родственники. Родители этих детей находятся в трудовой миграции. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов.



"Наши сотрудники посетили каждый дом и провели подворную проверку, в результате установлено, что 50 747 детей находятся на воспитание у своих родственников. Родители этих детей в трудовой миграции. Из них родители 11 439 детей – во внутренней миграции, 39 308 детей – за границей", - сказал Курсан Асанов.



Автор: Кенжебай Сатканалиев



18 мая 2018 Источник - super.kg

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