Бывшему главе "Таджпромбанка" Зияеву предъявлены обвинения в растрате и мошенничестве

10:16 20.05.2018 В Таджикистане экс-главе "Таджпромбанка" Джамшеду Зияеву, задержанному 24 апреля, предъявлены обвинения в мошенничестве и растрате средств, сообщает "Азия-плюс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Уголовное дело против Зияева возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса республики - 245 (присвоение или растрата) и 247 (мошенничество). Расследование проводит Генеральная прокуратура. 16 мая Зияев был переведен из изолятора временного содержания в СИЗО.



По данным следствия, будучи главой "Таджпромбанка", Зияев направлял привлекаемые средства вкладчиков на развитие собственного бизнеса, оформляя кредиты на имя своих родственников. Зияеву уже пришлось расстаться с акциями завода по производству прохладительных напитков. Сейчас ему предлагают отдать остальное имущество в обмен на свободу. Он уже начал давать показания на людей, которые участвовали в сделках банка, сообщил источник агентства, близкий к следствию.



В конце февраля 2017 года Национальный банк Таджикистана отозвал лицензию "Таджпромбанка" на осуществление банковских операций, а в марте по решению суда был запущен процесс ликвидации. Имущество банка выставили на продажу, его оценили в 450 млн сомони ($51 млн), сумма невыплаченных ему долгов составила 266 млн сомони (около $30 млн). Сам банк остался должен кредиторам - физическим и юридическим лицам - 550 млн сомони ($62 млн).



Отобранный у Зияева завод по производству напитков был открыт на кредиты "Таджпромбанка" в конце 2015 года, тогда же кредит получил проект по строительству швейной фабрики, а в июне 2017 года член правления Международного союза (содружества) адвокатов Солиджон Джураев пожаловался президенту Таджикистана, что Зияев незаконно выдавал кредиты и растратил средства на строительство промышленных предприятий, непригодных для выпуска продукции. "При этом он завышал фактические затраты и существенно увеличивал стоимость выкупленных объектов", - указывал Джураев в письме с требованием расследовать деятельность руководства "Таджпромбанка".



18.05.2018 Источник - fergananews.com

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