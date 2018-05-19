Узбекский лидер в США: что стоит за многовекторностью Ташкента

10:11 20.05.2018 Кризис в Афганистане стал одной из важных тем визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в США. По итогам поездки Белый дом выпустил заявление, в котором говорилось о новой эре в стратегическом партнерстве Вашингтона и Ташкента. В экспертной среде считают, что отношения с США нужны Узбекистану для того, чтобы сбалансировать собственную внешнюю политику и провести экономические реформы. Ни о каком американском крене Ташкента речи пока не идет. Впрочем, есть основания полагать, что Вашингтон вряд ли оставит без внимания Центральную Азию.



Эра стратегического партнерства



В Вашингтоне узбекский лидер встретился не только с президентом США Дональдом Трампом, но и с представителями его администрации – главой Пентагона Джеймсом Мэттисом и госсекретарем Майклом Помпео. Афганская тема была одной из основных во время переговоров с главой оборонного ведомства. В сообщении о переговорах между Мирзиеевым и Мэттисом, которое опубликовано на официальном сайте президента, говорится об обновлении Оборонной доктрины Узбекистана. "Узбекистан заинтересован в обмене опытом, военно-техническом сотрудничестве, взаимодействии в сферах обороны и безопасности с США", – заявил Мирзиеев. В свою очередь, Мэттис выразил удовлетворение в связи с визитом высокого гостя и отметил, что Узбекистан является "важным геостратегическим государством в регионе". Глава Пентагона высоко оценил политику республики на афганском направлении. По его словам, большое значение имеет назначение в Узбекистане должности специального представителя по Афганистану.



Белый дом назвал визит Мирзиеева "историческим" и связал его с приезд с новой эрой стратегического партнерства между США и Узбекистаном. "Исторический первый визит президента Шавката Мирзиеева и его встреча в Белом доме с президентом Дональдом Трампом положили начало новой эре стратегического партнерства между США и Узбекистаном, – говорится в сообщении администрации. – Во время этой встречи президент Трамп подчеркнул приверженность Соединенных Штатов независимости, территориальной целостности и суверенитету Узбекистана. Трамп также высоко оценил прогресс, достигнутый Узбекистаном в реализации важных политических, экономических и социальных реформ под руководством президента Мирзиеева. Оба лидера полны решимости укреплять двусторонние отношения". Трамп также подчеркнул важность партнерства с Узбекистаном в борьбе с терроризмом и поддержку республики в борьбе с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) в Афганистане.



Двери в ВТО



В рамках американской поездки Мирзиеева Министерство внешней торговли (МВТ) Узбекистана и Агентство по международному развитию (ЮСАИД) подписали меморандум по поддержке вступления республики во Всемирную торговую организацию (ВТО). "Подписание этого документа означает, что американская сторона поддержит Узбекистан в процессе вступления в ВТО, окажет необходимое техническое содействие в данном процессе, в том числе в подготовке необходимых документов для представления в ВТО", - прокомментировал документ министр внешней торговли республики Жамшид Ходжаев, слова которого привел представитель пресс-службы МВТ Мансуржон Расулев. В МВТ отмечают, что американские аналитики окажут содействие и в развитии внешней торговли.



По данным ведомства, в ходе визита также подписан меморандум с интернет-платежной компанией Openbucks Corp. Документ предусматривают подготовку дорожных карт по развитию электронной коммерции в Узбекистане и расширению доступа, который есть у узбекских предпринимателей, к глобальным торговым платформам и системам электронных платежей. На встрече представителей американо-узбекской торговой палаты было подписано около 20 контрактов на общую сумму в 4,8 млрд. долларов. "Только этим утром я была на мероприятии, проведенном узбекско-американской торговой палатой. На нем представители Узбекистана и американских компаний заключили больше 20 сделок на общую сумму свыше 4,8 млрд долларов", – заявила 16 мая представитель администрации США высокого ранга на спецбрифинге, который был посвящен приезду узбекского лидера. Соглашения, по этим данным, помогут обеспечить в США 10 тыс. рабочих мест.



Изменение баланса сил в Центральной Азии



"Визит Мирзиеева в США частично был связан с Афганистаном, и не только с ним, – пояснил "Афганистан.Ру" замдиректора Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев. – США четко понимают, что сейчас в Центральной Азии идет изменение баланса сил – при ослаблении Казахстана происходит усиление Узбекистана. США всегда старались выстраивать особые отношения с Узбекистаном. В связи с тем, что к власти пришел новый президент, появился интерес к тому, чтобы установить отношения с новым президентом. Именно поэтому заместитель государственного секретаря США слетал на конференцию в Ташкент по Афганистану. Думаю, более важно было установить отношения с новым президентом Узбекистана. Второе: действительно есть интерес по Афганистану, и он касается реализации экономических проектов, потому что в настоящее время сейчас железную дорогу тянут в сторону Герата, сделан транспортный терминал в Термезе. Идет активное экономическое сотрудничество, но не только экономическое".



Аналитик напоминает о связи Узбекистана с национальными меньшинствами Афганистана. "США очень бы хотели влиять на северную часть Афганистана, но здесь, мне кажется, они больше заинтересованы не в стабильности, а наоборот, – говорит Евсеев. – Я не очень понимаю, о чем можно реально договариваться, кроме экономики. Визит президента Гани в Ташкент был больше посвящен экономике. Экономическое сотрудничество – составляющая их работы. Наверное, США хотели бы сотрудничества не только экономического, но и военно-политического. Узбекистан старается от этого уходить, хотя с Россией, насколько я знаю, военно-политическое сотрудничество укрепляется".



Аналитик добавил, что уровень российско-узбекских отношений не может не волновать американское руководство. "США пытаются создать проблемы в российско-узбекских отношениях, но здесь им это сложно делать, потому что они никак не могли повлиять, к примеру, на транзит высшей власти в Узбекистане, а Россия этот транзит как раз фактически поддержала, – убежден Евсеев. – Поэтому близость между Путиным и Мирзиеевым гораздо больше".



Глобальные игроки – не приоритет Ташкента



"Я бы не сказал, что речь идет об укреплении позиций США, – заявил "Афганистан.Ру" директор Центра исследований проблем Центральной Азии и Афганистана Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев, комментируя визит Мирзиеева в США. – Узбекский лидер продолжает классическую многовекторную внешнюю политику, он будет балансировать укрепление отношений с США отношениями с Россией и с Китаем. Улучшение контактов с США нужно Мирзиееву, потому что без этого невозможно эффективное проведение реформ, которое он планирует в Узбекистане. Там будут серьезные экономические реформы, которые связаны с привлечением зарубежных инвестиций, с раскрытием потенциала предпринимателей Узбекистана, который раньше серьезно подавлялся силовыми структурами. А для этого нужно сотрудничество с Западом. Но одновременно он очень серьезно улучшил отношения с Россией. Речь не идет об изменении позиции Узбекистана и отказа от многовекторности".



Аналитик полагает, что афганскую политику Ташкента следует рассматривать в региональном разрезе. "Это региональное направление, оно имеет смысл: Узбекистан является достаточно серьезным региональным спонсором Афганистана в Центральной Азии, – поясняет Казанцев. – И он – одна из самых серьезных стран, оказывающих помощь. У него есть связи в Афганистане с диаспорами, в том числе с теми, которые имеют достаточно серьезные позиции на севере страны. Узбекистан, кроме того, показал достаточно серьезный потенциал в разрешении региональных конфликтов в президентство Мирзиеева. За последний год-два Мирзиеев с нуля успел разрулить все проблемы, которые существовали внутри советской Центральной Азии, и этим заложил основы для решения других проблем регионального характера. Как известно, у него есть принципиальные внешнеполитические планы. Стратегия такова: для того, чтобы в Узбекистане успешно проходили экономические реформы, необходимо создать сферу стабильности и мира вокруг Узбекистана в Центральной Азии".



По словам эксперта, для Узбекистана его соседи являются внешнеполитическим приоритетом. "Что касается глобальных держав, это уже следующий приоритет, а главное – это стабилизация периферии, – полагает Казанцев. – На этой основе возможна эффективность многовекторной узбекской политики. И США, и Россия, и КНР заинтересованы в стабильности в регионе. На этом Узбекистан будет эффективно играть. На мой взгляд, у политики Мирзиеева есть серьезные перспективы".



Проект Большой Центральной Азии



За последнюю неделю американское военное командование проявило интерес не только к Узбекистану, но и к Таджикистану. Так, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава Центрального командования ВС США Джозеф Вотел обсудили ситуацию в Афганистане. Встреча проходила в Душанбе. Как сообщалось, стороны сошлись во мнении, что ситуация в Исламской Республике Афганистан (ИРА) продолжает оставаться напряженной и что необходимо приложить усилия для установления стабильности. Рахмон и Вотел "акцентировали внимание на вопросах дальнейшего укрепления охраны таджикско-афганской границы, принятия последовательных усилий в направлении совместного противодействия угрозам и вызовам современности, особенно терроризму и экстремизму, радикализму, незаконному обороту наркотиков и киберпреступлениям", говорится в заявлении пресс-службы таджикского лидера.



Под вопросом остается и то, как США будут выстраивать свою политику по отношению к Туркмении, которая является одной из стран, лежащих на пути наркотрафика из Афганистана в Европу. Не секрет, что Туркмения также важна для стабилизации региона и разрешения многолетнего конфликта в Афганистане. Напомним, что страна является участником переговорного формата "Центральная Азия+Афганистан" (С5+1). Возможно, в скором времени можно будет ожидать дипломатическую активизацию США на этом направлении. Еще в январе глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году заявил, что Вашингтон может злоупотребить партнерством в формате "C5+1". "Мы не имеем ничего против того, чтобы наши центральноазиатские соседи имели максимально широкий спектр внешних партнеров, - сказал министр. – Однако мы слышим о желании США несколько злоупотребить этим форматом и продвигать идеи, которые имеют отношение к тому, что еще при прежних администрациях называли проектом Большой Центральной Азии".



19.05.2018



Игорь СУББОТИН Источник - afghanistan.ru

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