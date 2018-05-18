Талибы наступают на Аджристан

10:10 20.05.2018 Уезд Аджристан провинции Газни находится под угрозой захвата



Уезд Аджристан восточной афганской провинции Газни находится под угрозой захвата талибами, сообщили прессе местные власти.



Глава уезда выразил опасения, что уезд может перейти под контроль повстанцев, если в район не будет направлено подкрепление. Он рассказал, что три дня назад уезд подвергся массовому нападению боевиков "Талибана". По его словам, в результате столкновений с талибами были убиты 14 служащих афганских сил и еще около 10 получили ранения.



Тем временем губернатор провинции Мохаммад Аман Хамим заявил, что для стабилизации ситуации в уезд планируется направить отряд спецназа, передает телеканал "Толо".



Движение "Талибан" подтвердило информацию о боевых действиях в уезде и сообщило о гибели 34 афганских силовиков.



Как сообщал "Афганистан.Ру", в ночь со вторника на среду талибы атаковали два других уезда провинции. В результате столкновений в уездах Занахан и Джагату погибли более 20 стражей порядка. Сами талибы также понесли урон, по официальным данным, достигший 43 человек убитыми и еще нескольких десятков ранеными. Источник - afghanistan.ru

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