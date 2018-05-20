В Иране нашли способ обойти отключение SWIFT

09:50 20.05.2018 В парламенте Ирана предложили способ ведения международных расчетов, который позволит избежать долларовых транзакций, нивелировав риски отключения любой страны от межбанковской платежной системы SWIFT, сообщает Press TV.



Во время недавней поездки в Москву председатель парламентской комиссии Ирана по экономическим вопросам Мохаммад Реза Поребрахим предложил председателю Комитета Совета Федерации по экономической политике России Дмитрию Мезенцеву использовать для ведения международных расчетов криптовалюты, передает RT.



Предполагается, что цифровые валюты смогут обеспечить как Ирану, так и России возможность избежать долларовых транзакций, а также заменить межбанковскую платежную систему SWIFT.



По словам Пуребрахими, Иран уже наладил сотрудничество с Россией по данному вопросу.



Напомним, в апреле Центральный банк Ирана ввел запрет для банков на использование биткоина и другой цифровой валюты.



Месяцем ранее в Госдуму внесли законопроект, согласно которому цифровые финансовые активы не признаются законным средством платежа на территории России.



Антон Никитин

20 мая 18 Источник - vz.ru

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