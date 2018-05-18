Вор должен сидеть... В доме экс-главы КырТаможни Кулматова проведен обыск, против него выдвинуты обвинения

09:47 20.05.2018 В доме Кулматова проведен обыск, против него выдвинуты обвинения



По данным источников VB.KG, два дня назад экс-главе Государственной таможенной службы Кубанычбеку Кулматову были предъявлены обвинения в рамках возбужденного ГКНБ КР уголовного дела. А вчера в доме у Кулматова был проведен обыск.



Нынешний визит Кулматова в ГКНБ - не последний



По предварительной информации, уголовное дело возбуждено по факту нерационального использования гранта от TBEA на строительство школы. Кубанычбек Кулматов на тот момент занимал пост мэра Бишкека.



Именно об этом шла речь на допросе, на который ранее Кулматова вызывали в ГКНБ.



Кто еще является фигурантом этого уголовного дела, и в чем суть претензий к экс-главе таможни, пока неизвестно.



20 мая 2018 Марина Осипова См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - vb.kg

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