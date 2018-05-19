 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 20.05.2018
11:09  К итогам выборов в Ираке: борьба обостряется, - А.Веселов
11:08  Армения: десять дней Никола Пашиняна, - А.Цуканова
10:38  В Киргизии более 50 тысяч детей мигрантов воспитывают родственники
10:16  Бывшему главе "Таджпромбанка" Зияеву предъявлены обвинения в растрате и мошенничестве
10:11  Узбекский лидер в США: что стоит за многовекторностью Ташкента
10:10  Талибы наступают на Аджристан
09:50  В Иране нашли способ обойти отключение SWIFT
09:47  Вор должен сидеть... В доме экс-главы КырТаможни Кулматова проведен обыск, против него выдвинуты обвинения
09:37  В Турции более 60 курсантов военных училищ приговорили к пожизненному заключению - за мятеж
02:59  По России распространяется "китайская лихорадка": изучать китайский постепенно стало модным
02:50  Казахстанка Самал Еслямова признана лучшей актрисой на Каннском кинофестивале
01:03  Сын экс-замглавы КырМВД Касымбаева, сбивший насмерть девушку у кинотеатра, отпущен
00:59  Инвесторы отменяют сделки в Казахстане, - А.Саттаров
00:13  Эрдоган пытается зафиксировать лидерство Турции в суннитском мире с радикальных позиций, - М.Чернов
Суббота, 19.05.2018
20:09  Саммит ОИС в Стамбуле: бенефис Эрдогана
19:45  Хаотизация Ирака может ослабить позиции Ирана на Ближнем Востоке, - А.Долгих
13:50  Что тормозит стопроцентную языковую казахизацию? - Ю.Кисткина
13:16  Три признака того, что второй российской базе в Кыргызстане быть
13:13  Закавказью уже больше не суждено быть вместе?
12:48  Умер Ричард Пайпс - корифей американской "советологии"
12:01  "Каждая семья должна заниматься предпринимательством", - Мирзиеев учит андижанцев уму разуму
11:18  В Таджикистан из Афгана вторглись вооруженные до зубов отряды... саранчи. Оккупировано уже 88,2 тыс. га земли
11:07  Потерянный май. Почему студенческие бунты 1968-го продолжают влиять на мировую культуру
11:00  Скончалась узбекская правозащитница Васила Иноятова
10:51  Грозит ли Казахстану "исламское возрождение" и чем это чревато? - САМ
09:10  В афганском Джелалабаде взорвали стадион во время крикетного матча - 8 погибших, 45 раненых
09:06  Почему Павел I и Наполеон хотели отнять Индию у Англии (история)
00:56  Боюсь, Казпремьер Сагинтаев не готов отвечать на неприятные вопросы о своем зяте, - Д.Ашимбаев
00:29  Эпоха одноразовых вещей: почему все так быстро ломается
Пятница, 18.05.2018
23:23  Вставай, КарМет! На Украине забастовал Криворожский меткомбинат, принадлежащий индусам из "АрселорМиттал"
22:29  В Душанбе скончался известный таджикский поэт Мумин Каноат
21:51  Трамп обозвал нелегальных иммигрантов "животными". Мексика направила ноту протеста
21:50  9 неизвестных фактов об Омаре Хайяме
21:35  На Кубе при взлете разбился пассажирский "Боинг-737" внутренних авиалиний - около 100 погибших
21:34  Очередная бойня в американской школе - застрелены учитель и 9 учеников
20:44  "Чунга-чанга" – апофеоз расизма? СССР виноватят в... бедах американских негров
20:21  "Петля Кудрина" снова на горле России, - М.Делягин
20:19  Комбат Мамай погиб на самом опасном участке фронта ДНР
20:09  Бои за ислам и вокруг ислама. Из истории Бухары времен владычества мангытов, - Б.Мусаев
19:51  Тайна перевала Дятлова. Анализ ДНК породил новые загадки, - "КП"
19:28  Радиационный Кыргызстан. Как чиновники Майлуу-Суу проблемы прячут, - Т.Кудрявцева
19:14  Правительство назначал не тот Путин, за которого голосовали, - "СП"
18:30  Экс-Кыр-президент Атамбаев готов отозвать претензии к журналистам и правозащитнику
18:16  Как Москве не вляпаться в ирано-израильскую историю?
17:39  Политики с "низкой соцответственностью" дестабилизируют кыргызское общество, - "ВБ"
16:42  Джина - "итальянский сапожок". Сенат США утвердил палачку Хаспел директором ЦРУ
15:48  Жертва цианида. Скрипаль своим ходом ушлепал из британской больницы
14:55  Елбасы приказал приватизировать "Казатомпром"
14:32  Скончался бывший судья Конституционного суда Киргизии Абибулла Абдугапаров
13:52  В Узбекистане создана Ассоциация издателей и книготорговцев
10:56  Американцы заподозрили Китай и Россию в приписках к ВВП
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Турции более 60 курсантов военных училищ приговорили к пожизненному заключению - за мятеж
09:37 20.05.2018

В Турции вынесен очередной приговор по делу о попытке переворота в 2016 году. Десятки людей, курсантов летного училища, признаны виновными и приговорены к пожизненному заключению, сообщает Daily Sabah.

Всего осуждены 63 человека. Обвинение утверждает, что в день мятежа они под руководством военных покинули военную базу в Ялове, к югу от Стамбула, и перекрыли одну из дорог. Последовали столкновения с полицией, которую сопровождали гражданские лица, лояльные властям. В результате погибли шесть человек, командиры курсантов в итоге были захвачены, их подчиненные сложили оружие.

Сами курсанты заявили, что не собирались участвовать в мятеже. По их словам, их вывезли с базы на автобусах, ничего не объясняя.

После мятежа 2016 года в Турции были задержаны более 3 тысяч кадровых военных, более 700 оставлены под арестом. Некоторые военнослужащие также находятся в розыске.

Из военных структур по подозрению в связях с мятежниками также были уволены около 25 тысяч человек. Среди них оказалось около 4,5 тысячи кадровых военных, несколько сотен представителей гражданского персонала и 16 тысяч курсантов.

Задержания продолжаются. Несколько дней назад, в частности, были санкционированы аресты около ста человек, проходящих службу в военно-воздушных силах.

Попытка переворота в Турции произошла в июле 2016 года. Группа военных захватила ряд стратегических объектов, но вскоре мятеж был подавлен силовыми структурами, оставшимися на стороне властей. В столкновениях погибли несколько сотен человек. Власти обвинили в этом духовного лидера Фетхуллаха Гюлена и его сторонников (в прошлом их движение сотрудничало с правящей Партией справедливости и развития, но позднее отношения между ними испортились). Сам Гюлен обвинения отвергает.

По подозрению в причастности к мятежу были арестованы более 70 тысяч человек. Около 150 тысяч были уволены из государственных структур. Власти также закрыли десятки средств массовой информации, и арестовали сотни журналистов. Правозащитные организации отмечали, что все это сопровождается многочисленными нарушениями прав человека, включая произвольные аресты и пытки.
19.05.2018

Источник - fergananews.com
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1526798220
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  