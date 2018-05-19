В Турции более 60 курсантов военных училищ приговорили к пожизненному заключению - за мятеж

09:37 20.05.2018 В Турции вынесен очередной приговор по делу о попытке переворота в 2016 году. Десятки людей, курсантов летного училища, признаны виновными и приговорены к пожизненному заключению, сообщает Daily Sabah.



Всего осуждены 63 человека. Обвинение утверждает, что в день мятежа они под руководством военных покинули военную базу в Ялове, к югу от Стамбула, и перекрыли одну из дорог. Последовали столкновения с полицией, которую сопровождали гражданские лица, лояльные властям. В результате погибли шесть человек, командиры курсантов в итоге были захвачены, их подчиненные сложили оружие.



Сами курсанты заявили, что не собирались участвовать в мятеже. По их словам, их вывезли с базы на автобусах, ничего не объясняя.



После мятежа 2016 года в Турции были задержаны более 3 тысяч кадровых военных, более 700 оставлены под арестом. Некоторые военнослужащие также находятся в розыске.



Из военных структур по подозрению в связях с мятежниками также были уволены около 25 тысяч человек. Среди них оказалось около 4,5 тысячи кадровых военных, несколько сотен представителей гражданского персонала и 16 тысяч курсантов.



Задержания продолжаются. Несколько дней назад, в частности, были санкционированы аресты около ста человек, проходящих службу в военно-воздушных силах.



Попытка переворота в Турции произошла в июле 2016 года. Группа военных захватила ряд стратегических объектов, но вскоре мятеж был подавлен силовыми структурами, оставшимися на стороне властей. В столкновениях погибли несколько сотен человек. Власти обвинили в этом духовного лидера Фетхуллаха Гюлена и его сторонников (в прошлом их движение сотрудничало с правящей Партией справедливости и развития, но позднее отношения между ними испортились). Сам Гюлен обвинения отвергает.



По подозрению в причастности к мятежу были арестованы более 70 тысяч человек. Около 150 тысяч были уволены из государственных структур. Власти также закрыли десятки средств массовой информации, и арестовали сотни журналистов. Правозащитные организации отмечали, что все это сопровождается многочисленными нарушениями прав человека, включая произвольные аресты и пытки.

19.05.2018 Источник - fergananews.com

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