По России распространяется "китайская лихорадка": изучать китайский постепенно стало модным

02:59 20.05.2018 Цанькао сяоси, Китай



После многолетних исследований Министерство образования РФ в 2019 году планирует официально включить экзамен по китайскому языку в перечень единых государственных выпускных экзаменов - ЕГЭ. Сейчас в России постоянно растет количество людей, изучающих китайский язык. Неудивительно, что российское правительство объявило о таких планах.



По словам руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергея Кравцова, подготовка к включению экзамена по китайскому языку в перечень ЕГЭ велась три года. В течение этого периода специальная инспекция изучала организацию экзамена, и создавала методы оценки письменного и устного экзаменов, а также критерии соответствующей подготовке кадров. Правительство России в 2018 году планирует сначала провести ОГЭ (ГИА) по китайскому языку после 9 класса, чтобы учащиеся смогли подготовиться к более серьезному экзамену - ЕГЭ (общее образование в России получают 11 лет, 1-4 классы соответствуют китайской начальной школе, 5-9 классы - средней ступени средней школы, а 10-11 - высшей ступени средней школы - прим. автора).



Во многих российских школах в крупных дальневосточных городах дети уже давно начали изучать китайский язык в качестве иностранного. Новые меры затронут десятки тысяч учащихся средних школ в России, которым будет предоставлена не только единая государственная система оценки уровня китайского языка, но и в будущем позволит превратить их хобби - изучение китайского - в настоящее преимущество во время выпускных экзаменов.



Единый государственный экзамен по иностранному языку делится на несколько языков по выбору: английский, немецкий, французский и испанский. Подавляющее большинство учеников выбирают английский язык, второй по популярности язык - французский, затем идет немецкий и испанский. Российские СМИ предполагают, что после того, как китайский язык включат в перечень экзаменов, школьники, которые планировали сдавать другой язык, изменят свой выбор в пользу китайского.



В 2015 году в России провели первый пробный государственный экзамен по китайскому языку, включавший в себя несколько частей: аудирование, чтение, грамматику, и письмо. В этом экзамене приняли участие более трех тысяч учеников 8-9 классов из Сибири и Дальнего Востока. Согласно мнению российской газеты "Взгляд", после включения китайского языка в перечень ЕГЭ, Россия будет нуждаться в хороших пособиях по китайскому языку, а также в достойных преподавателях китайского.



Русские изучают китайский язык не только из-за экономических интересов, но и потому что изучение китайского постепенно становится своего рода "модным" в российском обществе. Многие дети чиновников и предпринимателей один за другим тоже начали учить китайский язык. Так, дети российского миллиардера Романа Абрамовича и высших чиновников несколько лет назад уже начали учить китайский язык в элитных школах Москвы.



Кроме того, не только российские подростки начали испытывать интерес к китайскому языку, но и немало взрослых сталипосещать уроки китайского. В Екатеринбурге 38-летний Дульцев уже два года посещает курсы китайского языка в Институте Конфуция при Уральском Федеральном Университете. Он рассказал, что с ранних лет был влюблен в стихи таких классических китайских поэтов эпохи Тан как Ли Бо, Ду Фу, и Ван Вэй. Помимо китайской поэзии, ему очень нравится китайская живопись. Сейчас, по мере изучения китайского языка, он все больше и больше узнает о культуре этой страны, ее географии, и даже о специфичном "китайском юморе".



"Я готов полностью изменить свою жизнь, уехать жить и учиться в Китай на некоторое время, а после снова вернуться в Россию, чтобы преподавать китайский язык".



Согласно докладу, опубликованному Российским центром лингвистических исследований в июле 2017 года, число людей, изучающих китайский язык в России, увеличилось с 5 000 до 56 000 человек за последние 20 лет.



В Бразилии завершился финал 17-го Всемирного студенческого конкурса "Китайский мост"



Корреспондент Международного Радио Китая: 6 мая по местному времени 17-й международный студенческий конкурс "Мост китайского языка" завершился в федеральном университете в Порту-Алегри (город в Бразилии). Семнадцать студентов из десяти различных Институтов Конфуция приняли участие в "Китайском мосте" и показали свои способности во время конкурса чтецов, конкурса талантов, и выступлении по главной теме. Они выразили свою любовь к китайской культуре и рассказали о своем понимании темы "весь мир - одна семья".



"…И ты любовь, тепло, надежда,

ты в этом мире словно день в апреле." - Линь Хуэйинь, "Ты в этом мире словно день в апреле"



"…Я люблю не только твой великий образ,

Но и место, за которое ты держишься,

И землю, на которой ты стоишь." - Шу Тин, "К дубу"



Стихи и литературные произведения таких китайских писателей как Шу Тин, Линь Хуэйинь, а также Чжу Цзыцин стали главными в выступлениях бразильских участников. Они без предварительной подготовки случайным образом вытягивали сочинения, а затем каждый участник должен был с четкой дикцией и правильным произношением зачитать стихотворение, чтобы публика смогла прочувствовать мелодичность китайского стихотворного ритма и красоту содержания.



После выступления, бразильские студенты рассказал о своем собственном мнении на тему "весь мир - одна семья". Хэ Ботун, увлекается боевыми искусствами, и объяснил свое понимание этой темы с помощью Кунг-фу: "Как мы с вами вместе создаем один мир, превосходя все границы, так и это искусство координирует движения разных частей тела".



Другая студентка объяснила свое видение этой темы через рассказ о ее дружбе с китайцами по интернету: "Друзей, понимающих друг друга, расстояния только сближают! „Китайский мост" объединяет пять континентов, и это прекрасно". Другая девушка, которая очень любит каллиграфию, выразила свои чувства с помощью парных каллиграфических панно.



В конце концов, первое место получил бразилец Даниэль, в своем выступлении он показал не только глубокое понимание китайской культуры, но еще и прекрасное выступление на китайском кларнете. Несмотря на то, что он пока что еще не бывал в Китае, он горячо любит китайскую поэзию. По окончании конкурса он продолжил декламировать стихи журналистам. "Как и все бразильцы, когда я впервые услышал тоновый язык, я был удивлен и поражен. Сперва я учил язык с помощью стихотворений, например, произведений танского поэта Бо Цзюйи, а затем постепенно все больше и больше интересовался китайским языком".



Ректор Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул (Бразилия), который был на конкурсе, тоже заметил нарастающую "китайскую лихорадку" в Бразилии. Помимо глубокой и многогранной китайской культуры, студенты выбирают для изучения китайский язык из-за роста влияния Китая на международной арене: "Мы отчетливо видим, как с каждым днем повышается внимание студентов к Китаю и китайскому языку. Они со страстью учат китайский и стремятся понять культуру Китая, потому что Китай становится возможностью для их будущего развития. Молодые люди надеются на плотное сотрудничество между Бразилией и Китаем".



По словам генерального консула Китайской Народной Республики в Сан-Паулу, в Бразилии "китайская лихорадка" только начала разгораться. В настоящее время в 10 институтах Конфуция и в четырех классах Конфуция насчитывается более 20 тысяч студентов. Она отметила, что китайский язык связывает студентов со всего мира, на этих конкурсах они могут найти близких по духу друзей: "Китайский язык позволяет нам познакомиться друг с другом, разобраться в китайской культуре, и посодействовать дружбе между двумя странами и народами посредством культурных обменов. Так мы стремимся претворить в жизнь миролюбивую концепцию „сообщества единой судьбы человечества"(внешнеполитическая концепция Китая, предложенная Си Цзиньпином - прим. перев.)".



Этот конкурс был впервые проведен Институтом Конфуция в Федеральном университете Риу-Гранди-ду-Сул. Президент Китайской академии наук, считает, что прогресс бразильских студентов в китайском языке очевиден, а понимание китайской культуры стало намного глубже. Советник посла культуры в китайском посольстве в Бразилии рассказал, что он надеется использовать конкурс "Китайский мост", чтобы повысить энтузиазм учителей китайского языка и их учеников, а также для повышения уровня преподавания китайского языка в Бразилии.



Семидесятилетний японец поступил в китайский ВУЗ для того, чтобы учить китайский язык



В марте этого года 72-летний старик из Японии (префектура Вакаяма) приехал в город Чанчунь (провинция Гирин) и сейчас там учит китайский язык и культуру Китая в Институте иностранных языков. Он - самый старый студент в Институте, и учится намного прилежнее остальных студентов. Так, встает он каждый день на рассвете - приблизительно в 5 утра, делает себе кофе, завтракает, а затем с рюкзаком на спине идет в класс или библиотеку, чтобы начать день с учебы. Он не очень хорошо говорит по-китайски, поэтому на занятиях он слушает учителя и делает пометки, чтобы лучше запоминать. Он записывает все, что говорит преподаватель. Его конспекты всегда очень аккуратные.Он нам рассказал, что по прибытии в Гирин потерялся в аэропорту. Тогда один любезный человек отвез дедушку в Чанчунь и помог найти нужный Институт. В тот момент он понял, какие китайцы дружелюбные и любезные. Корреспонденту дали взглянуть на эссе необычного студента: он написал, что учить китайский очень сложно, но ему это нравится. Он рассказал, что по окончании института, когда он вернется домой, он обязательно расскажет все, что узнал своим близким, чтобы еще больше людей узнали о том, насколько культура Китая многогранна и глубока. В обед он кушает в столовой свои любимые китайские пельмешки. Несмотря на то, что он самый старший студент, он всегда очень внимательно слушает лекции.



МВД организует отряды туристической полиции. Требование: знание китайского и других иностранных языков



По сообщениям "Цанькао сяоси" от 4 апреля, Россия собирается создать специальные отряды в городах-организаторах ЧМ-2018. Члены туристической полиции должны в совершенстве владеть иностранным языком. Предполагается, что они будут помогать проводить круглосуточное реагирование на происшествия с участием иностранных граждан. Согласно сообщению на сайте The Moscow Times матчи в рамках Чемпионата мира по футболу будут проводиться в 11 городах, и в них всех, включая Москву, сейчас идет большая работа по подготовке к приезду большого количества туристов. Матч открытия и финал ЧМ-2018 проведут в Москве 14 июня и 15 июля соответственно. МВД России заявило, что с 2014 года по настоящее время число полицейских в туристических отрядах Москвы составляет около 100 человек. Они говорят на английском, французском, испанском и китайском языках.



Согласно докладу пресс-секретаря МВД Ирины Волк, министр внутренних дел Владимир Колокольцев подписал распоряжение о создании специализированных подразделений туристической полиции в таких городах как Санкт-Петербург, Казань, Сочи. Она добавила: "В остальных городах, принимающих Чемпионат мира по футболу, будут определены специализированные группы из числа сотрудников полиции, знающих иностранные языки, для обеспечения круглосуточного реагирования на происшествия с участием зарубежных граждан в период с 25 мая по 25 июля".



Основными направлениями деятельности туристической полиции станут патрулирование мест массового пребывания зарубежных болельщиков в период проведения Чемпионата мира по футболу, оказание им содействия в решении возникающих вопросов, прием обращений в случае совершения в отношении них правонарушений. Такие полицейские будут носить специальные повязки на руках.



В афганском университете в Кабуле есть учительница, которая учит афганских студентов китайскому языку. 20 декабря 2017 года ей вручили почетную грамоту. Фарзана - первая женщина-учительница китайского в Университете Ибн-Сина и одна из немногочисленных учителей-женщин в афганской столице. Она преподает китайский язык и распространяет китайскую культуру. Уровень образования женщин в Афганистане сравнительно низкий, но они могут сами выбрать свой путь и изменить свою жизнь.



Классы китайского в школах Германии



15 января на сайте "Цанькао сяоси" был опубликован репортаж немецких СМИ о росте числа учебных заведений с классами китайского языка. Как организовывают учебный процесс? Что вызывает интерес учеников к изучению китайского языка? Чтобы это узнать, журналист приехал в немецкую гимназию им. Гельмгольца в городе Бонн.



Преподавательница стоит у школьной доски и объясняет выпускникам школы китайскую грамматику. В своем объяснении она использует пиньинь, и тщательно подбирает фразы с такой же грамматической структурой. Но большинству студентов китайская грамматика кажется очень сложной. "Самое сложное в китайском языке - это иероглифы. В старшей школе мы учим китайский только три года, поэтому грамматика не очень трудная". Большую часть времени преподавательница говорит на китайском языке.



Сообщается, что классы китайского начали открывать с 2009 года. Преподаватель вспомнила: "В то время в средних школах не было специальных преподавателей китайского языка, и, прежде чем пройти курсы повышения квалификации и стать учителем китайского языка в гимназии им. Гельмгольца, я подрабатывала частным репетитором".



В Бонне есть всего две школы, в которых преподают китайский язык. Гимназия им.Гельмгольца одна из них. Всего в земле Северной Рейн-Вестфалии больше 20 школ с возможностью изучения китайского языком. В Бонне ученики могут выбрать китайский язык как факультативный в последние три года обучения, и даже можно попробовать сдать выпускной экзамен по китайскому. После трех лет обучения, китайский этих школьников на уровне А2-В1. Также преподаватель устраивает внеклассные занятия по подготовке к экзамену HSK (международный экзамен на уровень владения китайским языком - прим. ред.).



Согласно репортажу, некоторые молодые люди специально переходят в эту гимназию, так как считают китайский язык очень важным на сегодняшний день. Среди таких ребят есть и немка китайского происхождения. Она с легкостью понимает все, что говорят на уроке. Это нисколько не странно, ведь до перевода в гимназию им.Гельмгольца она год провела в школе Шанхая. Она свободно говорит на китайском и рассказала нам о том, что ее папа часто ездил в командировки в Китай, и поэтому она с детства интересовалась этой страной.



Другой ученик тоже рассказал, почему начал учить китайский: "Я начал учить китайский язык, потому что Китай - это сильное государство с очень мощной экономикой, и занятия китайским языком в будущем непременно себя окупят". У него на выбор был китайский и испанский языки. По его словам, выбирать было совсем несложно. Кроме того, у него есть возможность поучаствовать в программе обмена, и это тоже сыграло свою роль.



Каждые два года гимназия им.Гельмгольца отправляет своих учеников в Китай на каникулах. Они сотрудничают со школой в городе Мааньшань (провинция Аньхой) и первую неделю дети проводят там. Вторую неделю каникул они посвящают путешествиям по другим китайским городам, например, ездят в Шанхай. Ученикам очень нравятся такие поездки. Некоторым школьникам таких поездок недостаточно - один ученик, улыбаясь, сказал нам: "Я бы хотел в будущем жить в Китае". Источник - Иносми

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