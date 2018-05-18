Казахстанка Самал Еслямова признана лучшей актрисой на Каннском кинофестивале

02:50 20.05.2018 Актриса из Казахстана Самал Еслямова признана лучшей в своей номинации на 71 Каннском кинофестивале, передает корреспондент МИА "Казинформ" со ссылкой на Twitter кинофестиваля.



Лучшей актрисой 71-го Каннского кинофестиваля стала Самал Еслямова, которая сыграла главную роль в картине "Айка" российского режиссера Сергея Дворцевого.



Актриса поблагодарила режиссера Сергея Дворцевого, ведь именно роль в его фильме "Айка" принесла ей эту награду.









Как сообщалось ранее, картина была приглашена в главный конкурс Каннского кинофестиваля после того, как отборщики увидели первые 40 минут еще неготового фильма.



По словам сценариста "Айки" Геннадия Островского, "сам факт, что картина попала в конкурс Каннского кинофестиваля, будучи неготовой, о многом говорит. Не знаю, были ли еще такие примеры".



Сюжет "Айки" - история молодой эмигрантки из Кыргызстана, которая нелегально работает в Москве, о ее внутреннем человеческом росте, материнстве, которого она лишается, а потом вновь обретает.



Главную роль исполнила Самал Еслямова.



C. Еслямова родилась 1 сентября 1984 года в Петропавловске. Окончила актерский факультет ГИТИС в 2011 году. Ранее она играла в фильме "Тюльпан", в 2008 году завоевавший главный приз конкурса "Особый взгляд" в Каннах, приз молодежного жюри, приз министерства образования Франции. Источник - КАЗИНФОРМ

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