Сын экс-замглавы КырМВД Касымбаева, сбивший насмерть девушку у кинотеатра, отпущен

01:03 20.05.2018 Сын экс-замглавы МВД КР Нурбая Касымбаева сбивший насмерть девушку у кинотеатра отпущен под домашний арест. Об этом редакции Kaktus.media сообщили в столичной милиции.



Как уточняется, решением Бишкекского горсуда Нурбек Нурбаевич Нурбаев, 1992 года рождения, отпущен под домашний арест. На данный момент следствие продолжается.



Напомним, утром 14 апреля на пересечении улицы Тоголока Молдо и проспекта Чуй, напротив кинотеатра "Россия", водитель автомобиля марки Toyota Camry совершил наезд на девушку. Хоть и скорая помощь прибыла быстро на место инцидента, девушка скончалась до приезда врачей.



Проверка на наличие алкоголя в крови показала, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Нурбаев был задержан и находился в ИВС ГУВД Бишкека, а потом его водворили на один месяц в СИЗО-1 столицы.



Известно, что виновный в аварии ранее работал в органах внутренних дел. Отметим, что сам Нурбай Касымбаев говорил, что "любой милиционер, задержанный за рулем пьяный, будет уволен с работы". Источник - kaktus.media

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