Инвесторы отменяют сделки в Казахстане, - А.Саттаров

00:59 20.05.2018 Инвестиции в экономику Казахстана падают несмотря на стабилизацию экономики. В этом году падение может продолжиться в том числе из-за возможных изменений в законодательстве финансового рынка страны.



Инвестиционные компании заметили охлаждение интереса к финансовому рынку Казахстана. Во многом оно связано с правовой неопределенностью этого сектора. Сейчас парламент рассматривает поправки в законодательство, которые могут ограничить годовую эффективную ставку вознаграждения для интернет-сервисов альтернативного кредитования, которые активно работают с инвесторами.



У возможного некорректного регулирования финансово-технологического рынка есть понятные перспективы: при ограничении годовой ставки рынок может полностью исчезнуть. Финансовые модели компаний онлайнкредитования несовместимы с такими ограничениями, говорит представитель Казахстанской Ассоциации ФинТех. По его словам, от решения парламента зависит не только развитие рынка финансовых технологий, но и инвестиционная привлекательность региона.



Инвесторы уже стали отменять сделки и ставить на паузу возможные договоренности, отмечают игроки рынка. В конце апреля Ассоциация КазФинТех получила сразу два письма от инвестиционного фонда Emery Capital и маркетплейса Mintos.



"Мы обеспокоены регуляторными рисками, с которыми сталкиваются финтех-компании в некоторых юрисдикциях. Основным риском является искусственное ограничение конкуренции, а также регламентирование деятельности интернеториентированных игроков финансово-технологической индустрии, связанное с фиксацией цен на предоставляемые ими финансовые услуги, что прямо противоречит рыночной модели экономики", – следует из письма Emery Capital.



Это один из крупнейших инвестиционных фондов в Европе, среди его портфельных компаний – Rubique, FairFly, PopularPays и пр. При сохранении похожих тенденций, инвестиционные потоки будут перенаправлены в регионы с более открытой и современной экономической моделью, предусматривающей свободу конкуренции, ценообразование, обусловленное спросом и предложением, неограниченную свободу выбора для потребителей финансовых услуг, замечает в своем письме Emery Capital.



Среди клиентов крупного маркетплейса Mintos множество инвесторов, которые работают на рынке Казахстана, сейчас находятся в состоянии неопределенности, говорится в письме организации к Ассоциации КазФинТех. "Механизм рыночной экономики не предполагают вмешательства государства в процесс формирования цены товаров или услуг. Если государство начинает вмешиваться в рыночную экономику – это приводит к дестабилизации ситуации в отрасли и дает негативный сигнал инвесторам. Они начинают делать выбор в пользу других стран и продуктов", – следует из текста.



Регулирование рынка – очень важный процесс, который призван защитить как потребителей услуг, так и тех, кто эти услуги предоставляет. Опыт развитых стран показывает, что гораздо эффективнее ограничивать не годовую ставку вознаграждения, а максимальный размер долга, замечают в Mintos. Обе организации надеются, что регуляторы и законодатели стран CIS, включая Казахстан, будут придерживаться принципов экономического многообразия, направленных на обеспечение как финансовой доступности, защиты прав потребителей финансовых услуг, так и на поддержку основных рыночных свобод участников кредитноденежных отношений. В Ассоциации КазФинТех планируют передать оба этих письма регулятору.



Заявления игроков финансового рынка Казахстана свидетельствуют о снижении инвестиционного климата в Казахстане. Валовый приток прямых инвестиций в Казахстан в 2017 г. снизился по сравнению с 2016 г. От решения парламента зависит, что будет с этой динамикой дальше.



Алан Саттаров

18 мая 18 Источник - camonitor.kz

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1526767140

Новости Казахстана

