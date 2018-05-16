Эрдоган пытается зафиксировать лидерство Турции в суннитском мире с радикальных позиций, - М.Чернов

00:13 20.05.2018 Можно говорить о радикализации всех основных игроков на Ближнем Востоке, полагает эксперт



В Израиле полиция, спецслужбы и армия переведены в режим повышенной готовности в связи с масштабными протестами палестинцев. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на канцелярию премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.



Отмечается, что Нетаньяху провел совещание с главами силовых структур после столкновений участников протестов с израильскими военными.



Нетаньяху заявил, что "решительные действия армии и сил безопасности предотвратили нарушение границ Израиля".



"Армия обороны Израиля, Общая служба безопасности и полиция переведены в режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.



К чему готовится Израиль? На вопрос ИА "Реалист" ответил руководитель проекта "Ближний Восток - Северный Кавказ: культурная политика в деле укрепления межнационального мира и межрелигиозного сознания" Михаил Чернов:



"В приведении силовых структур в состояние повышенной готовности не вижу ничего нового и необычного. Перевод американского посольства в Иерусалим был анонсирован заранее, точно так же, как анонсированы заранее и протесты, и попытки штурма границы со стороны Сектора Газы. Резкие заявления и действия со стороны президента Турции Реджепа Эрдогана говорят о том, что он взял курс на взвинчивание ситуации в регионе и пытается зафиксировать лидерство Турции в исламском суннитском мире с радикальных позиций. То есть не один Израиль допускает шаги, которые ведут к росту напряженности. Надо отметить, что Иран пока воздерживается от резких движений. Россия же стремится любыми путями избежать эскалации, в том числе, воздерживаясь от заранее анонсированных поставок Сирии ЗРК С-300. В целом же, к сожалению, можно говорить о радикализации всех основных региональных игроков.



Перенос США и рядом других государств посольств в Иерусалим - безусловно, значимое событие для Израиля. Вместе с тем, на мой взгляд, ажиотаж вокруг признания Иерусалима столицей со стороны США отдает определенным инфантилизмом как со стороны общества, так и со стороны элит. Везде используются лозунги на английском языке, в сетях радость "Иерусалим - столица Израиля". Как будто все забыли, что это не новость.



Иерусалим объявлен столицей еврейского государства в 1950 году, и с тех пор является резиденцией основных органов власти, то есть является таковой почти 70 лет. Возникает риторический вопрос: в головах стольких людей чье-то чужое решение важнее, чем свое собственное? Если же говорить о внешнем признании со стороны крупных мировых игроков, то на протяжении полутора лет до признания со стороны Трампа первым в мире государством, официально признавшем Иерусалим столицей Израиля (правда только западную его часть, Трамп же пока об этом умолчал) стала РФ. Но это событие прошло тихо и не вызвало ни общественного резонанса ни в Израиле, ни в арабских странах.



Что касается Ирана, то его спокойное поведение связано с тем, что стратегически он значительно укрепляется в регионе, и, видимо, в Тегеране полагают, что время открытого военного конфликта пока не пришло. Особо отметил бы изменения, происходящие в Европе. Заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Европа должна сама думать о своей безопасности "в отрыве" от США и попытки европейцев с иранцами выработать свою политику по отношению к ядерным соглашениям говорит о многом.



Иранские элиты ориентированы на Европу и сотрудничество с ней. Хочу напомнить, что именно европейская (читай германская) ориентация привели к тому, что в 1941 году в Иран вошли советские и британские войска, а позже был смещен старый шах".



Михаил Чернов - руководитель проекта "Ближний Восток - Северный Кавказ: культурная политика в деле укрепления межнационального мира и межрелигиозного сознания", специально для ИА "Реалист"

16 мая 18 Источник - realtribune.ru

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