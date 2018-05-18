 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 19.05.2018
20:09  Саммит ОИС в Стамбуле: бенефис Эрдогана
19:45  Хаотизация Ирака может ослабить позиции Ирана на Ближнем Востоке, - А.Долгих
13:50  Что тормозит стопроцентную языковую казахизацию? - Ю.Кисткина
13:16  Три признака того, что второй российской базе в Кыргызстане быть
13:13  Закавказью уже больше не суждено быть вместе?
12:48  Умер Ричард Пайпс - корифей американской "советологии"
12:01  "Каждая семья должна заниматься предпринимательством", - Мирзиеев учит андижанцев уму разуму
11:18  В Таджикистан из Афгана вторглись вооруженные до зубов отряды... саранчи. Оккупировано уже 88,2 тыс. га земли
11:07  Потерянный май. Почему студенческие бунты 1968-го продолжают влиять на мировую культуру
11:00  Скончалась узбекская правозащитница Васила Иноятова
10:51  Грозит ли Казахстану "исламское возрождение" и чем это чревато? - САМ
09:10  В афганском Джелалабаде взорвали стадион во время крикетного матча - 8 погибших, 45 раненых
09:06  Почему Павел I и Наполеон хотели отнять Индию у Англии (история)
00:56  Боюсь, Казпремьер Сагинтаев не готов отвечать на неприятные вопросы о своем зяте, - Д.Ашимбаев
00:29  Эпоха одноразовых вещей: почему все так быстро ломается
Пятница, 18.05.2018
23:23  Вставай, КарМет! На Украине забастовал Криворожский меткомбинат, принадлежащий индусам из "АрселорМиттал"
22:29  В Душанбе скончался известный таджикский поэт Мумин Каноат
21:51  Трамп обозвал нелегальных иммигрантов "животными". Мексика направила ноту протеста
21:50  9 неизвестных фактов об Омаре Хайяме
21:35  На Кубе при взлете разбился пассажирский "Боинг-737" внутренних авиалиний - около 100 погибших
21:34  Очередная бойня в американской школе - застрелены учитель и 9 учеников
20:44  "Чунга-чанга" – апофеоз расизма? СССР виноватят в... бедах американских негров
20:21  "Петля Кудрина" снова на горле России, - М.Делягин
20:19  Комбат Мамай погиб на самом опасном участке фронта ДНР
20:09  Бои за ислам и вокруг ислама. Из истории Бухары времен владычества мангытов, - Б.Мусаев
19:51  Тайна перевала Дятлова. Анализ ДНК породил новые загадки, - "КП"
19:28  Радиационный Кыргызстан. Как чиновники Майлуу-Суу проблемы прячут, - Т.Кудрявцева
19:14  Правительство назначал не тот Путин, за которого голосовали, - "СП"
18:30  Экс-Кыр-президент Атамбаев готов отозвать претензии к журналистам и правозащитнику
18:16  Как Москве не вляпаться в ирано-израильскую историю?
17:39  Политики с "низкой соцответственностью" дестабилизируют кыргызское общество, - "ВБ"
16:42  Джина - "итальянский сапожок". Сенат США утвердил палачку Хаспел директором ЦРУ
15:48  Жертва цианида. Скрипаль своим ходом ушлепал из британской больницы
14:55  Елбасы приказал приватизировать "Казатомпром"
14:32  Скончался бывший судья Конституционного суда Киргизии Абибулла Абдугапаров
13:52  В Узбекистане создана Ассоциация издателей и книготорговцев
10:56  Американцы заподозрили Китай и Россию в приписках к ВВП
08:45  Таджикиских имамов принудительно заставили... посетить театр. Хлопать пьесе против "религиозного фанатизма"
08:39  Казахстанский борец Мамырбеков попался на допинге (фуросемид)
08:36  Зубилом по камню? Имена победителей "Великой борьбы кочевников" занесут в "Книгу Всемирных игр кочевников"
08:35  Трамп выдавил из Пекина уступок в торговой войне на $200 млрд
07:53  В Яванском море обнаружен корабль XIII века с надписью на перевозимых горшках "Сделано в Фу (Китае)"
07:47  Оборонка верной басмач-демократии. Трамп и Мирзиеев договорились о военном сотрудничестве, - Е.Петров
07:42  Ночью в Бишкеке сгорела мечеть на улице Баялинова №187
07:38  Между Ханоем и Пекином. "Роснефть" оказалась в центре территориального спора, - "Къ"
07:35  Призрак Каддафи над Пхеньяном. Почему КНДР не хочет разоружаться по "ливийскому сценарию", - М.Коростиков
07:24  Нефтяной коллапс в Венесуэле ударит по мировому рынку, - Е.Пудовкин
07:22  Россия и США потеряли интерес к "сирийским" переговорам в Астане, - И.Субботин
07:19  В бою на Донбасс-фронте погиб командир батальона интернационалистов "Пятнашка" Олег Мамиев
00:22  Таджикистан во тьме. Для его властей наша война не Отечественная…
00:20  Геополитическое чудо: "Абрикосовая" революция в Армении начиналась как прозападная, а кончилась как пророссийская
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Саммит ОИС в Стамбуле: бенефис Эрдогана
20:09 19.05.2018

США закрепляют на Ближнем Востоке новую геополитическую структуру

В Стамбуле состоялся внеочередной седьмой саммит глав государств и правительств Организации исламского сотрудничества (ОИС). В нем принимали участие главы Афганистана, Гвинеи, Ирана, Катара, Кувейта, Мавритании, Судана, Иордании и Турецкой Республики Северного Кипра. Индонезию и Гамбию представляли вице-президенты. На уровне премьер-министров - Палестина, Киргизия и Пакистан, а на уровне спикеров парламентов - Узбекистан, Алжир и Судан. Глав МИД на саммит направили 15 государств: Саудовская Аравия, Египет, Азербайджан, Бахрейн, Ливан, Ирак, Тунис, Оман, Ливия, Бангладеш, Буркина-Фасо, Чад, Казахстан, Коморские острова, Мальдивы и Таджикистан. ОАЭ и Марокко представлены на уровне государственных министров, Венесуэла и Италия принимают участие в совещании в качестве гостей. Россия отправила постоянного представителя при ОИС. Кроме того, приехали министры и послы других стран.

Как и ожидалось ранее, на форуме в разном исполнении прозвучали грозные заявления в адрес Израиля. По итогам саммита была обнародована декларация. В ней выражается озабоченность в связи с ростом напряженности на "оккупированных землях Палестины". Страны ОИС решительно осудили "преступные действия Армии Израиля против безоружных палестинцев", проводящих акции протеста против "оккупации родных земель", главным образом в секторе Газа. В резолюции подчеркивается, что "зверства и преступления" Израиля стали возможны благодаря поддержке США. Привлекается внимание к защите Вашингтоном интересов Израиля на уровне Совета Безопасности ООН.

Озвучен также призыв к международному сообществу, главным образом к членам СБ ООН, выполнить обязательства по защите норм международного права и порядка по вопросу Палестины. Предлагается предпринять срочные шаги по формированию независимой международной экспертной комиссии по "расследованию преступлений и массовых убийств, совершенных израильскими военными" с передачей результатов следствия в международные инстанции. Но, пожалуй, с нашей точки зрения, шагом вперед стал призыв государств-участников саммита к международному сообществу обеспечить палестинскому народу международную защиту, в том числе направить в эту страну миротворческие силы.

Страны-участницы призвали все страны мира приложить усилия к незамедлительному вынесению ситуации в Палестине на рассмотрение Генассамблеи, Совбеза ООН и Совета ООН по правам человека. Они заявили, что единогласно отвергают решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей государства-оккупанта Израиля, а также осуждают перенос американского посольства в Иерусалим. Помимо того, в резолюции подчеркивается решимость к политическим и экономическим мерам против стран, признавших Иерусалим столицей Израиля и перенесших в этот город свои посольства.

Но вот призыв президента Ирана Хасана Роухани ввести политические и торговые ограничения против США и Израиля не нашли поддержки. Это означает, что на Ближнем Востоке, несмотря на все протесты в отношении статуса Иерусалима, все же закрепляется новая структура отношений и сфер влияния. Американцы не опасаются отрывать от себя государства исламского мира, в то время как те, кроме, пожалуй, Ирана, больше и в основном только критикуют Вашингтон, отказываясь от решительных действий. Так что состоявшийся саммит ОИС, как бы ни думали в Анкаре или в других столицах стран исламского мира, "историческим" никак не назовешь. Но есть и определенные результаты. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган более четко стал обозначать свое лидерство в регионе.

Напомним, что именно он накануне саммита провел телефонные переговоры с лидерами 12 стран, в том числе с президентом России Владимиром Путиным, Роухани, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и папой Римским Франциском. Более того, как считает германское издание Die Welt, Эрдоган своими призывами к исламскому миру сплотиться против США и Израиля, считать Палестину самостоятельным государством и призывами к мировому сообществу признать Восточный Иерусалим его столицей, "еще больше обнажил трещины в исламском мире", если обратить внимание на уровень представительства государств исламского мира на саммите ОИС в Стамбуле.

Для демонстративного укрепления сотрудничества с Анкарой большую делегацию в страну направил также Бахрейн. Однако из Египта на встречу прибыл лишь один заместитель министра. Из большинства других суннитских арабских стран тоже приехали малозначимые политики. Король Саудовской Аравии не счел важным свое участие в этом саммите. И еще один важный момент, на который обратило внимание уже турецкое издание Hurriyet: за спиной Эрдогана стоят Россия и Иран, которые действуют вместе в сирийском конфликте. Поэтому "Эрдоган говорит о США в таком тоне, какой до сих пор можно было слышать только из Ирана".

Он стал реально чувствовать ослабление позиции США в регионе, может вместе с Москвой выступить в роли одного из посредников в урегулировании палестинского конфликта между группировками ФАТХ и ХАМАС в попытке добиться их примирения. Поэтому в тактическом смысле Турция, как и Россия стали обходить США в регионе. А пока приведем слова Эрдогана: "Все мы прекрасно осознаем, что осуждения и призывы не остановят насилия и не прекратят оккупации. Это будет продолжаться до тех пор, пока мусульмане сами не будут отстаивать свои права и не станут ждать помощи извне". Однако ждать этого придется долго.

Станислав Тарасов

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1526749740
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  