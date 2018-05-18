Саммит ОИС в Стамбуле: бенефис Эрдогана

20:09 19.05.2018 США закрепляют на Ближнем Востоке новую геополитическую структуру



В Стамбуле состоялся внеочередной седьмой саммит глав государств и правительств Организации исламского сотрудничества (ОИС). В нем принимали участие главы Афганистана, Гвинеи, Ирана, Катара, Кувейта, Мавритании, Судана, Иордании и Турецкой Республики Северного Кипра. Индонезию и Гамбию представляли вице-президенты. На уровне премьер-министров - Палестина, Киргизия и Пакистан, а на уровне спикеров парламентов - Узбекистан, Алжир и Судан. Глав МИД на саммит направили 15 государств: Саудовская Аравия, Египет, Азербайджан, Бахрейн, Ливан, Ирак, Тунис, Оман, Ливия, Бангладеш, Буркина-Фасо, Чад, Казахстан, Коморские острова, Мальдивы и Таджикистан. ОАЭ и Марокко представлены на уровне государственных министров, Венесуэла и Италия принимают участие в совещании в качестве гостей. Россия отправила постоянного представителя при ОИС. Кроме того, приехали министры и послы других стран.



Как и ожидалось ранее, на форуме в разном исполнении прозвучали грозные заявления в адрес Израиля. По итогам саммита была обнародована декларация. В ней выражается озабоченность в связи с ростом напряженности на "оккупированных землях Палестины". Страны ОИС решительно осудили "преступные действия Армии Израиля против безоружных палестинцев", проводящих акции протеста против "оккупации родных земель", главным образом в секторе Газа. В резолюции подчеркивается, что "зверства и преступления" Израиля стали возможны благодаря поддержке США. Привлекается внимание к защите Вашингтоном интересов Израиля на уровне Совета Безопасности ООН.



Озвучен также призыв к международному сообществу, главным образом к членам СБ ООН, выполнить обязательства по защите норм международного права и порядка по вопросу Палестины. Предлагается предпринять срочные шаги по формированию независимой международной экспертной комиссии по "расследованию преступлений и массовых убийств, совершенных израильскими военными" с передачей результатов следствия в международные инстанции. Но, пожалуй, с нашей точки зрения, шагом вперед стал призыв государств-участников саммита к международному сообществу обеспечить палестинскому народу международную защиту, в том числе направить в эту страну миротворческие силы.



Страны-участницы призвали все страны мира приложить усилия к незамедлительному вынесению ситуации в Палестине на рассмотрение Генассамблеи, Совбеза ООН и Совета ООН по правам человека. Они заявили, что единогласно отвергают решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей государства-оккупанта Израиля, а также осуждают перенос американского посольства в Иерусалим. Помимо того, в резолюции подчеркивается решимость к политическим и экономическим мерам против стран, признавших Иерусалим столицей Израиля и перенесших в этот город свои посольства.



Но вот призыв президента Ирана Хасана Роухани ввести политические и торговые ограничения против США и Израиля не нашли поддержки. Это означает, что на Ближнем Востоке, несмотря на все протесты в отношении статуса Иерусалима, все же закрепляется новая структура отношений и сфер влияния. Американцы не опасаются отрывать от себя государства исламского мира, в то время как те, кроме, пожалуй, Ирана, больше и в основном только критикуют Вашингтон, отказываясь от решительных действий. Так что состоявшийся саммит ОИС, как бы ни думали в Анкаре или в других столицах стран исламского мира, "историческим" никак не назовешь. Но есть и определенные результаты. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган более четко стал обозначать свое лидерство в регионе.



Напомним, что именно он накануне саммита провел телефонные переговоры с лидерами 12 стран, в том числе с президентом России Владимиром Путиным, Роухани, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и папой Римским Франциском. Более того, как считает германское издание Die Welt, Эрдоган своими призывами к исламскому миру сплотиться против США и Израиля, считать Палестину самостоятельным государством и призывами к мировому сообществу признать Восточный Иерусалим его столицей, "еще больше обнажил трещины в исламском мире", если обратить внимание на уровень представительства государств исламского мира на саммите ОИС в Стамбуле.



Для демонстративного укрепления сотрудничества с Анкарой большую делегацию в страну направил также Бахрейн. Однако из Египта на встречу прибыл лишь один заместитель министра. Из большинства других суннитских арабских стран тоже приехали малозначимые политики. Король Саудовской Аравии не счел важным свое участие в этом саммите. И еще один важный момент, на который обратило внимание уже турецкое издание Hurriyet: за спиной Эрдогана стоят Россия и Иран, которые действуют вместе в сирийском конфликте. Поэтому "Эрдоган говорит о США в таком тоне, какой до сих пор можно было слышать только из Ирана".



Он стал реально чувствовать ослабление позиции США в регионе, может вместе с Москвой выступить в роли одного из посредников в урегулировании палестинского конфликта между группировками ФАТХ и ХАМАС в попытке добиться их примирения. Поэтому в тактическом смысле Турция, как и Россия стали обходить США в регионе. А пока приведем слова Эрдогана: "Все мы прекрасно осознаем, что осуждения и призывы не остановят насилия и не прекратят оккупации. Это будет продолжаться до тех пор, пока мусульмане сами не будут отстаивать свои права и не станут ждать помощи извне". Однако ждать этого придется долго.



Станислав Тарасов Источник - REGNUM

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